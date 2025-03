Jeff Bezos se menda želi poročiti v Benetkah, mesto je na nogah

Ko sta se George in Amal Clooney leta 2014 poročila v Benetkah, se je mesto ustavilo. V tem času so namreč zaprli Canal Grande in Clooneyeva sta njegove ozke uličice napolnila s slavnimi osebnostmi in paparaci.Takrat so Benečani sprejeli spektakel, ponosni, da lahko pokažejo lepoto in romantiko svojega mesta. Povsem drugače pa so sprejeli novico v tem tednu; po njej bodo Benetke gostile poroko med Jeffom Bezosom, milijarderjem, ustanoviteljem Amazona, in Lauren Sánchez, nekdanjo televizijsko novinarko. Tej pa Benečani niso več naklonjeni.

Seme dvoma tridnevnega dogodka, ki bo potekal med 24. in 26. junijem, naj bi zasadil italijanski modni oblikovalec Domenico Dolce, ki je lani Morrisu Ceronu, vodji osebja v beneškem svetu, omenil, da par išče čarobno destinacijo za poroko, piše Guardian.

Benetke so za ameriške milijarderje čarobna destinacija. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Po poročilih v italijanskem tisku so načrtovalci porok v celoti rezervirali pet najlepših hotelov v Benetkah in rezervirali skoraj celotno floto mestnih vodnih taksijev ter dok za Bezosovo mega jahto. Pričakujejo več sto gostov, morda celo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Župan je za

Beneški župan Luigi Brugnaro se je javno zahvalil Ceronu, da je zvabil par, češ da bo imel dogodek »za naše mesto gospodarske posledice v vrednosti milijonov evrov«. Spomnimo: lani je mesto zaradi prekomernega števila turistov uvedlo pristojbine, na kar je župan očitno pozabil ...

Za ljudi nadloga

»To bo velika nadloga,« je za Guardian izjavila turistična vodička Francesca, ki meni, da je »večina ljudi istega mnenja. Razburjeni smo zaradi cele vrste težav, povezanih s prekomernim turizmom, in to bo še dodatna stvar, vsiljena mestu, ki jo moramo trpeti«. »Nimamo pojma, kakšno vedenje lahko pričakujemo od te skupine svatov,« je še pristavila.

Smetana na svatbi

Govori se, da so na seznamu gostov Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio ter Orlando Bloom in njegova zaročenka Katy Perry. Povabljena naj bi bila tudi Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner. Bezos in Sánchez sta imela sedeža v prvi vrsti na Trumpovi inavguraciji januarja, kar pomeni, da je tudi njegova udeležba zelo možna.

Pride na Bezosovo poroko tudi Trump? FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Ni jasno, kje natančno bo poroka, čeprav bi lahko potekala v Doževi palači, ki je bila sedež oblasti v času, ko so bile Benetke republika.

Gostili so papeža, zakaj ne bi milijarderja?

Matteo Secchi, ki vodi Venessia.com, skupino prebivalcev, je dejal, da so v Benetkah dobrodošli vsi, »bogati in revni«. »Vendar pa nas moti, da se klanjamo, ker prihaja bogataš. Smo mesto, ki se prodaja najboljšemu ponudniku,« je dejal.

Benetke. FOTO: Claudia Greco/Reuters

V družbenih medijih je svoje mnenje o Bezosovi poroki zapisala tudi skupina, ki so jo ustanovili mladi Benečani z namenom senzibilizirati obiskovalce mesta. »Čakamo na več podrobnosti, preden podamo uradni komentar,« je dejal eden od aktivistov skupine in navrgel: »Toda mesto je gostilo papeža Frančiška. Zato menim, da lahko toleriramo tudi takšno poroko.«