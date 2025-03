Jeff Bezos se bo letos poleti poročil v naši okolici

Lauren Sánchez in Jeff Bezos sta po skoraj dveh letih zaroke začela pošiljati vabila za svojo poroko. Dogodek bo potekal poleti v Benetkah. Novico je prvi objavil novinar Dylan Byers na platformi X, predstavniki para pa uradno niso potrdili novice.

Pred tem so krožile govorice, da naj bi se par poročil na svoji luksuzni jahti Koru, vredni kar 500 milijonov dolarjev, ob obali Italije. Te špekulacije so se pojavile po zaroki, ki se je zgodila na isti jahti med filmskim festivalom v Cannesu maja 2023. Takrat je Bezos Sánchezovi podaril osupljiv 20-karatni diamantni prstan, ocenjen na 2,5 milijona dolarjev, ki ga je skril pod njeno blazino. Sánchezova je kasneje v intervjuju za Vogue priznala, da je bila tako presenečena, da se je za trenutek »povsem izgubila«.

Par je svojo zaroko proslavil z zabavo na jahti v Positanu v Italiji, kjer so bili med gosti tudi znani obrazi, kot so Bill Gates, Leonardo DiCaprio in Kris Jenner.

Čeprav naj bi se par odločil za Benetke, je še vedno veliko neznank glede samega dogodka. Sánchezova je v intervjuju za Vogue priznala, da še vedno razmišljata o vseh podrobnostih poroke, vključno s tem, ali bo dogodek velik ali intimen. Njune priprave spremlja veliko zanimanja javnosti, saj sta oba že dolgo časa v središču medijske pozornosti.

Lauren Sánchez in Jeff Bezos sta svojo zvezo začela leta 2019, medtem ko sta bila še poročena s svojima prejšnjima partnerjema. Bezos, ustanovitelj Amazona, je bil poročen z MacKenzie Scott več kot 25 let, z njo pa ima štiri otroke. Njuna ločitev je bila dokončana aprila 2019. Sánchezova, nekdanja televizijska voditeljica in pilotka helikopterja, je bila poročena s Patrickom Whitesellom, s katerim ima dva otroka. Pred tem je bila v zvezi z igralcem Tonyjem Gonzalezom, s katerim ima enega otroka. Njena ločitev je bila zaključena oktobra 2019.

Njuna romanca je postala javna šele po zaključku obeh ločitevi, še navaja Pagesix.