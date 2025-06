Drevesa padala po turistih, reševali tudi potnike katamarana

Na hrvaški obali danes odpravljajo posledice neurja, ki je sinoči prizadelo številne turistične kraje, mediji pa so še vedno preplavljeni s podobami visokih valov in porušenega drevja. Nevihta, ki se je razbesnela sinoči okoli 19. ure, je najbolj prizadela območje Rovinja, kjer so padajoča drevesa v kampih poškodovala več ljudi. Zaradi razburkanega morja je trčilo in nasedlo tudi več plovil.

Veter je dobesedno izruval cipreso. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

Pri Zadru je bil v velikih težavah katamaran Melita, na katerem je bilo 43 ljudi, 38 potnikov in pet članov posadke. Nesreča se je zgodila, preden je plovilo vplulo v pristanišče. Voda je začela vdirati v trup plovila, to se je že začelo potapljati, a so k sreči na pomoč prihiteli s trajektom Jadran in čolnom luške kapitanije v Zadru ter potnike prepeljali na varno. Reševalna akcija je bila končana okoli 23. ure, vzrok nesreče še preiskujejo, je poročal Jutarnji.hr, domnevno pa bi se lahko zgodila zaradi udara strele.

Kot je poročal Index.hr, je na območju Rovinja nasedlo kar 30 jaht, tri osebe so bile poškodovane, številna drevesa, ki so padla zaradi močnega vetra, so zablokirala ceste. V Rovinju je bilo na terenu več kot 50 gasilcev, najhujše razdejanje pa je neurje pustilo v kampih Amarin in Porton Biondi. Tam so tudi poročali o poškodovanih, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Pulj.

Posledice so odstranjevali na terenu gasilci Javne gasilske enote Pulj in delavci podjetja Istrske ceste. FOTO: Goran Šebelić/Cropix

Neurje je povzročilo škodo tudi v Poreču, kjer so gasilci do 20. ure posredovali devetkrat, dvakrat zaradi črpanja vode iz hiš in osemkrat zaradi odstranjevanja dreves v avtokampu Porto Sole. Po podatkih tiskovnega predstavnika Županijske gasilske zveze Cristiana Bruna Galića je tam eno drevo padlo na kamp prikolico, a k sreči nihče ni bil poškodovan.