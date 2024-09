Billy McFarland po prihodu iz zapora napoveduje Fyre II

Prvotni Fyre Festival, ki naj bi potekal leta 2017, je bil na družbenih omrežjih promoviran kot luksuzni dogodek na Bahamih. Svetovne zvezde in vplivneži so obljubljali izkušnjo, ki naj bi zasenčila celo Coachello.

Organizatorji, med katerimi je bil glavni pobudnik Billy McFarland, so načrtovali ekskluzivno doživetje s supermodeli, slavnimi osebnostmi ter razkošnimi nastanitvami in kulinaričnimi jedilniki. Na koncu so obiskovalce pričakali zgolj šotori, prvotno namenjeni prizadetim po poplavah, ter preprosta rezina kruha s sirom. Večina glasbenikov je zaradi slabe organizacije že pred začetkom odpovedala svoje nastope.

Tudi obiskovalci, ki so za vstopnice plačali od 1500 do 100.000 dolarjev, so po prvih objavah o stanju na prizorišču, ki je bilo katastrofalno, pravočasno odpovedali svoj prihod. Kot so opozarjali tisti čas, bi se, če bi 16.000 ljudi res prišlo, zaradi neustrezne organizacije in pomanjkanja varnostnih standardov lahko zgodila katastrofa.

Billy McFarland je bil zaradi goljufije obsojen na šest let zapora, poleg tega mu je sodišče naložilo, da vrne 29 milijonov dolarjev vlagateljem, ki so v festival vložili svoje prihranke.

Festival je postal tako razvpit, da je bil tema priljubljenega dokumentarnega filma na Netflixu z naslovom Fyre: The Greatest Party That Never Happened, kjer so bili prikazani prizori kaosa in razočaranja. Propadli dogodek je postal simbol prevar in nerealnih obljub v zabavni industriji.

Nov festival napovedan za april

Zdaj McFarland, ki je bil po štirih letih zapora izpuščen, napoveduje nov poskus z organizacijo Fyre II. Mnogi, vključno z Andyjem Kingom, ki je v prvotni festival vložil milijon dolarjev in vse izgubil, opozarjajo, da bi se zgodba lahko ponovila.

Fyre II naj bi se zgodil aprila prihodnje leto, vstopnice pa naj bi dosegle ceno celo do 1,1 milijona dolarjev. McFarland trdi, da je leto dni načrtoval novi festival in že prodal sto vstopnic po znižani ceni. Andy King je v intervjuju za BBC izrazil zaskrbljenost nad McFarlandovim pristopom, saj meni, da še vedno deluje impulzivno in brez premišljenega načrta.

Odgovornost za neuspeh festivala Fyre pa ne leži le na ramenih McFarlanda in njegove ekipe, temveč tudi na vplivnežih, ki so ga promovirali. FOTO: FYRE Promo

»Billy ima dar. Je izjemno karizmatičen in zna pritegniti ljudi,« je dejal King, a hkrati podvomil o uspehu Fyre II, če bo McFarland ponovno vodil celoten projekt. Kljub vsem opozorilom in dvomom pa je McFarland odločen, da bo Fyre II uspel. Po njegovem mnenju je blagovna znamka Fyre še vedno močno prepoznavna po vsem svetu in bo pritegnila veliko pozornosti. »Ljudje bodo radovedni,« je dejal McFarland. »Vsi bodo gledali.«

Kaj se je dogajalo na prvotnem Fyre Festivalu?

Festival Fyre je bil zasnovan kot luksuzni glasbeni dogodek, ki naj bi potekal na Bahamih. Za ustanovitev festivala sta bila odgovorna podjetnik Billy McFarland in raper Ja Rule. McFarland, znan po svojem prejšnjem podjetju Magnises, je imel ambiciozne načrte in je znal pritegniti vlagatelje.

Za promocijo festivala Fyre sta McFarland in Ja Rule uporabila tisti čas inovativno strategijo, ki je temeljila na vplivnežih in družbenih medijih. Decembra 2016 so instagram preplavile oranžne fotografije z oznako #FYRE, ki so jih objavili Kendall Jenner, Bella Hadid in Emily Ratajkowski. Te fotografije so vzbudile veliko zanimanja in radovednosti. Januarja 2017 je sledil promocijski video, ki je prikazoval rajsko plažo, luksuzne jahte in lepe manekenke, kar je še dodatno povečalo zanimanje javnosti.

Prodaja vstopnic je bila izjemna, saj so v prvih urah prodali 59 odstotkov vseh kart, skupno pa so pričakovali 16.000 ljudi. Cene vstopnic so se gibale od 1500 do 100.000 dolarjev, kar je bil za prvi festival neverjeten uspeh. Promocijska kampanja je bila tako uspešna, da so nekateri sponzorji festivala Coachella želeli prekiniti pogodbe in prestopiti k Fyru.

Kljub obetavnemu začetku pa so se kmalu začele kazati težave. Organizacija festivala na otoku brez ustrezne infrastrukture je bila izjemno zahtevna. McFarlandova ekipa je ves čas izražala dvome o izvedljivosti projekta, a McFarland je kritike preprosto zamenjal. Festival so nato premestili na otok Great Exuma, kjer so najeli propadli gradbeni projekt in poskušali ustvariti festivalsko prizorišče. Stroški za potrebno infrastrukturo so bili enormni, McFarland pa je ves čas ponavljal: »Ne osredotočajte se na težave, ampak iščite rešitve.«

Organizacija festivala je bila kaotična in neurejena. Večer pred začetkom festivala je dež namočil šotore in vzmetnice, kar je še dodatno poslabšalo že tako slabe pogoje.

Posledice neuspeha festivala so bile katastrofalne za delavce in vlagatelje. Delavci, ki so dva meseca garali pod žgočim soncem, so ostali brez plačila. Fyre je ostal dolžan milijon dolarjev, nekateri delavci pa so za plačilo svojih podizvajalcev porabili življenjske prihranke in najeli posojila. Tudi vlagatelji niso bili izvzeti iz finančnega poloma, saj je sto investitorjev izgubilo vsega skupaj 27 milijonov dolarjev. McFarland je z goljufivimi finančnimi izkazi prepričeval nove investitorje za dodatna sredstva, kar je le še poglobilo finančno luknjo.

Odgovornost za neuspeh festivala Fyre pa ne leži le na ramenih McFarlanda in njegove ekipe, temveč tudi na vplivnežih, ki so ga promovirali. Kendall Jenner, Bella Hadid in Emily Ratajkowski so s svojimi objavami na družbenih omrežjih zanetili navdušenje nad festivalom, po fiasku pa niso sprejeli nobene odgovornosti, kar je sprožilo razpravo o etiki vplivnežev v digitalni dobi.