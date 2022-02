Bodo zaradi krofov zdaj nastajali zastoji v centru Vrhnike?

Na začetku ulice znamenitega imena Na Klancu stoji slaščičarna, ki je zmagala na letošnjem tekmovanju za najboljši krof Slovenije, ki ga je že drugič pripravila Gostinsko turistična zbornica.

Muhametsejda Aliriza je star 51 let in je tretja generacija slaščičarjev, ki delujejo prav na tem mestu, v starem delu Vrhnike. Slaščičarno je prevzel pred približno desetimi leti. Lokal je sicer ustanovil njegov dedek Berzat, letos praznujejo devetdeset let obstoja. Pravi, da so znani tudi po kremnih rezinah, ves čas imajo v ponudbi 25 vrst tort. Te krofe, ki so prepričali slaščičarsko zelo usposobljeno komisijo na tekmovanju, pa peče tudi sam, cela družina in ekipa, in sicer na bolj »orientalski način«, kot se je izrazil, po občutku.

Muhametsejda Aliriza (v sredini, ob njem sta sinova) je tretja generacija slaščičarjev, ki delujejo v starem delu Vrhnike. FOTO Osebni arhiv

Letos se je na razpis zbornice odzvalo blizu štirideset ponudnikov krofov, kar je več kot lani, so sporočili z zbornice, kjer so zmagovalce razglasili na današnji debeli četrtek. V kategoriji naj inovativni krof je prvo mesto pripadlo Domu starejših občanov iz Novega mesta.