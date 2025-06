Kako učinkovito obvladati bolečino v peti?

Ste tekač ali rekreativni športnik in ste pred kratkim začeli opažati neprijetno bolečino in togost v peti, ki se poslabša na začetku aktivnosti in nato postopoma popusti, v mirovanju pa se znova pojavi? Se bolečina morda stopnjuje in postaja hujša in vse bolj zbadajoča?

Lahko pa, da opravljate stoječe delo in ste nenadoma začutili ostro bolečino v peti, ki je še posebej intenzivna zjutraj ali po več urah stanja na nogah. Ali pa ste zgolj zaradi vsakodnevnih obveznosti veliko aktivni, v pogonu in ste lepega dne občutili topo bolečino v predelu pete?

Bolečina v peti lahko doleti vsakogar. Bolj pogosta je pri tekačih in aktivnih posameznikih, ljudeh, ki opravljajo stoječe delo, pri tistih s čezmerno telesno težo in pri nosečnicah. Nastane zaradi prevelike obremenitve stopala, nošenja neustrezne obutve, degenerativnih sprememb in vnetij.

Sprva se lahko pojavi le blago nelagodje, ki ga je možno pomiriti s počitkom, a če bolečino še naprej zanemarjamo, se počasi lahko razvije v kronično težavo, ki vse bolj boli in vpliva na našo mobilnost ter splošno počutje. Zato velja pravilo, da če preprosti domači ukrepi bolečine in težav ne odpravijo povsem, je dobro, da se napotimo do ustreznega strokovnjaka, ki bo pregledal stopalo in odkril vzrok za ponavljajoče se bolečine v peti.

Bolečina v peti je med najpogostejšimi težavami s stopali

Stopalo in gleženj sestavlja skupaj 26 kosti, 33 sklepov in več kot 100 tetiv. Peta je sicer največja kost v stopalu. Obdana je z oblazinjenim maščobnim tkivom, ki jo varuje pred pritiskom telesne teže, blaži udarce in preprečuje poškodbe. Prav tako ščiti pomembne strukture stopala, kot so kost kalkaneus, mišice in ligamenti, ter poskrbi za stabilno in udobno hojo.

Kljub zaščitni funkciji pa se včasih zgodi, da pride do različnih težav. Tako je prav bolečina v tem predelu ena izmed najpogostejših težav s stopali. Razlogi za takšne zaplete pa so lahko različni in obsegajo vse, od čezmerne obremenitve pet, neprimerne obutve do nekaterih resnejših stanj, o katerih bomo več pisali v nadaljevanju.

Večje tveganje za razvoj bolečine v peti imajo sicer moški in ženske srednjih let, fizično aktivni ljudje, osebe s čezmerno telesno težo, ljudje, ki dlje časa stojijo ali veliko hodijo, ter otroci med 8. in 13. letom starosti (še posebej fantje) in nosečnice.

Kaj se zgodi, če bolečine v peti ne zdravimo?

Vsako bolečino v peti, ki se ponavlja in traja dlje časa, je treba vzeti resno. Nezdravljena lahko postopoma vodi do različnih kroničnih in težje obvladljivih stanj. In čeprav je bolečina v peti na začetku morda blažja in nas ne omejuje pri gibanju, lahko postopoma postaja vse bolj neprijetna in intenzivna, dokler ne preraste v resno težavo, ki nas ovira pri hoji in vsakodnevnih obveznostih.

Če še naprej nič ne ukrenemo, ne poiščemo pomoči in smo kljub bolečini še naprej aktivni, se sčasoma lahko razvijejo mišična neravnovesja, kar dodatno obremenjuje še druge dele telesa; vse več teže se prenaša na kolena, boke, hrbtenico, kar dolgoročno lahko pripelje do nepravilne drže in sprememb pri načinu hoje. S tem pa se pojavijo še nove težave. Pospeši se lahko obraba sklepov, prav tako se poveča tveganje za razvoj artritisa in drugih težav s sklepi in kostmi. Ker nas bolečina omejuje pri gibanju, postajamo vse manj aktivni. Sčasoma to vodi v oslabitev mišic, povečanje telesne mase in drugih zdravstvenih težav. Zato je zares pomembno, da ukrepamo pravočasno in preprečimo hujše posledice.

Kakšni so simptomi bolečine v peti?

Poleg bolečine, ki je najbolj značilna, lahko posameznik opazi tudi oteklino okoli pete ali na dnu stopala. Pogosto se bolečina pri večjih obremenitvah stopnjuje (se na primer okrepi pri teku ali drugih aktivnostih, pri katerih je stopalo bolj obremenjeno), a jo lahko posameznik čuti tudi pri lažjih dejavnostih, kot je hoja.

Za bolečino v peti je značilno tudi, da se lahko pojavi po prvih nekaj korakih (na primer zjutraj, ko vstanemo iz postelje, ali če dlje časa sedimo) in nato izgine. Vendar pa pogosto vztraja ves dan. Nekateri se spoprijemajo tudi s togostjo stopala in omejeno gibljivostjo v peti, gležnju ali bližnjih sklepih. Posameznik pa lahko doživlja intenzivnejšo bolečino tudi pri premikanju in upogibanju stopala.

Ker simptomi lahko kažejo na različna stanja, tudi resnejša, je dobro, da pridobimo mnenje ustreznega strokovnjaka. V kliniki Medicofit so specializirani za zdravljenje bolečine v peti. S pomočjo celovite fizioterapevtske obravnave učinkovito določijo vzrok težav ter pomagajo pri odpravi težav in bolečine.

Zakaj pride do bolečine v peti?

Brez pregleda in diagnoze bomo težko pridobili natančne informacije o tem, kaj je pripeljalo do naše težave. Vzroki za nastanek so namreč zelo raznoliki. Pravočasna diagnoza pa je ključna, če se želimo izogniti hujšim težavam. Pri nekaterih oblikah lahko pomislimo, da so vzrok »le« dolgotrajna hoja v neustrezni obutvi, blago vnetje tetiv ali mišic okoli pete, manjši nategi ali poškodbe, nepravilna hoja z zvijanjem stopala na primer navznoter, previsoka telesna teža, artritis ipd. Vendar so tu še drugi vzroki, ki so pogosto izvor bolečin:

Burzitis

Ime izhaja iz izraza burza. Burze so namreč majhne, s tekočino napolnjene vrečke, ki so na različnih delih po našem telesu, kjer se mehka tkiva stikajo s kostjo. Najdemo jih ob rami, kolku, komolcu, kolenu in tudi peti, kjer ščitijo petno kost. Njihova glavna naloga je, da zmanjšujejo in blažijo pritiske na sklep ter pomagajo do bolj pretočnega gibanja sklepov.

Burzitis je vnetje burze. To pa lahko povzroči bolečino, otekanje in omejeno gibljivost prizadetega sklepa. Burze se sicer najbolj pogosto vnamejo zaradi ponavljajočih se gibov. Zdravljenje običajno vključuje mirovanje, počitek in zaščito prizadetega sklepa. V večini primerov bolečina izzveni v nekaj tednih. Žal pa se lahko stanje ponovi.

Vnetje ali nateg Ahilove tetive

Ahilova tetiva je najmočnejša in najdebelejša kita v telesu. Povezuje mišice na zadnji strani noge, v predelu meč, s petnico. Če tetivo preveč raztegnemo, se lahko delno ali popolnoma pretrga. Najpogosteje se pretrga pri športnikih in posameznikih, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Vendar pa se lahko zgodi vsakomur.

Ob pretrganju običajno občutimo močno, ostro bolečino v zadnjem, spodnjem delu noge (v predelu gležnja). Poškodba lahko pripelje do slabše mobilnosti ali nam popolnoma onemogoči hojo in gibanje. Če konzervativno zdravljenje ni dovolj, je pretrgano Ahilovo tetivo treba zdraviti kirurško.

Pri vnetju Ahilove tetive pa se pojavi občutljivost v predelu pete (lahko tudi na zadnji strani gležnja) in togost. Značilna je tudi oteklina in bolečine pri obremenitvi stopala. V tem primeru je dobro počivati, hladiti prizadeti predel, če so bolečine hujše, pa obiskati fizioterapevta.

Obraba maščobne blazinice pete

Za ta sindrom je značilna stanjšana maščobna blazinica na peti. Stanje običajno povzroča bolečine, ki so močnejše med gibanjem, hojo ali stanjem na nogah. Pri tem je dobro vedeti, da je delna obraba maščobne blazinice normalen pojav. Bolečine in težave praviloma povzroča prevelika obraba. Sindrom sicer velja za enega izmed najpogostejših vzrokov za bolečine v peti pri odraslih.

Stresni zlom petnice

Za stresni zlom petnice so značilne drobne razpoke na površju kosti ali t. i. mikroskopske poškodbe. Te razpoke pogosto nastanejo zaradi dolgotrajnih, ponavljajočih se gibov. Večje tveganje za nastanek imajo tekači in drugi športniki. Verjetnost za tovrstno poškodbo pa se poveča tudi, če nenadoma in občutno povečamo raven telesne dejavnosti. Za stresni zlom je značilen počasen potek, zato mnogi sploh ne vedo, da je vzrok bolečin v peti lahko tudi stresni zlom.

Severjeva bolezen

Pojavlja se predvsem pri otrocih. Poglejmo, zakaj. Peta je eden izmed prvih delov telesa, ki doseže svojo odraslo velikost. Stanje pa se razvije, ko mišice in kite ne zmorejo rasti dovolj hitro, da bi sledile kostem. Če je otrok še zelo aktiven ali se intenzivno ukvarja s športom, je lahko to še dodaten pritisk na razvijajoče se kite in mišice. Posledici sta oteklina in bolečina na mestu, kjer se kite pripenjajo na rastoči del petnice. Severjeva bolezen je pogostejša pri fantih, pri njih se stanje najpogosteje pojavlja med 10. in 15. letom starosti, pri dekletih pa običajno med 8. in 13. letom.

Plantarni fascitis

Plantarni fasciitis velja za eno najpogostejših obolenj in vzrokov za bolečino v peti. Pri stanju gre za vnetje plantarne fascije – fascije, ki poteka po spodnji strani stopala in povezuje petnico s prsti. Najznačilnejši simptom je ostra, zbadajoča bolečina, ki se običajno pojavi ob prvih jutranjih korakih oz. ko se začnemo gibati. Bolečina lahko popusti, vendar se znova pojavi po dolgotrajnem stanju na nogah ali po ponovni aktivnosti potem, ko smo daljši čas sedeli.

Natančen vzrok za pojav plantarnega fascitisa ni popolnoma znan, vendar se pogosto pojavlja pri tekačih in ljudeh s čezmerno telesno težo, zaradi povečanih obremenitev in pritiska na stopalo ter njegove dele. Za preprečevanje in preventivo je pomembno, da nosimo ustrezno obutev in izvajajmo prilagojene vaje za lajšanje simptomov ter po potrebi obiščemo fizioterapevta.

Kje pridobiti diagnozo in začeti zdravljenje?

Za natančno postavitev diagnoze sta potrebna temeljit pregled stopala in analiza simptomov. Specialist običajno opravi teste z zdravstveno anamnezo, telesnim pregledom (pregled sklepov in mišic stopala ter noge) in po potrebi posameznika pošlje na slikovne preiskave, v redkih primerih tudi na magnetno resonanco.

Zdravljenje bolečine v peti sicer vključuje več različnih ukrepov, ki so prilagojeni resnosti težave in vzroku za nastanek. Običajno je na začetku potreben počitek in prenehanje dejavnosti, ki obremenjujejo stopalo in so pripeljale do težav. Priporočajo se tudi hlajenje in redna masaža stopala, po potrebi tudi nošenje opornice, vaje za gibljivost in izboljšanje drže, v primeru bolečin pa včasih tudi protibolečinska zdravila.

Strokovnjak lahko v nekaterih primerih svetuje vložke za čevlje, ki pomagajo podpirati stopalo. V zelo redkih, hujših primerih se svetuje kirurško zdravljenje. Eden izmed bolj učinkovitih načinov za zdravljenje bolečine peti je fizioterapija.

Zdravljenje bolečine v peti je odvisno od vzroka za nastanek; običajno se priporoča fizioterapija, pogosto pa tudi posebne vaje za krepitev in raztezanje, nošenje ustrezne terapevtske obutve ipd. Naročite se na zdravljenje bolečine v peti v kliniki Medicofit.

Obravnava bolečine v peti v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit se obravnava začne s skrbnim pregledom in celovito diagnostično terapijo. Posameznika že na začetku sprejme strokovnjak z bogatimi izkušnjami in poglobljenim znanjem na področju, zaradi katerega prihajate. Diagnostika je sestavljena iz pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja in po potrebi tudi poglobljene analize zdravstvene zgodovine. Glede na simptome in vzroke za nastanek specialist fizioterapevt pripravi celoten načrt in program zdravljenja, skupaj z okvirnim časom trajanja in številom obiskov.

Zatem sledi fizioterapija, ki običajno vključuje različne najsodobnejše terapevtske metode (v kliniki Medicofit uporabljajo le tiste metode in terapije, ki so znanstveno dokazano učinkovite). Pri bolečini v peti se fizioterapevt najpogosteje odloči za PERISO diamagnetno terapijo (velja za nebolečo terapijo, ki je izjemno učinkovita pri akutnih in kroničnih boleznih mišično-skeletnega sistema), TECAR Wintecare terapijo (pospešuje regeneracijo in protivnetno delovanje), terapijo s Summus laserjem (pogosto v kombinaciji s kineziološko terapijo) in terapijo z globinskimi udarnimi valovi.

Po potrebi se dodajajo še druge oblike zdravljenja in načini za lajšanje bolečin, kot sta kineziotaping in presoterapija. Pomemben in obsežen del zdravljenja je tudi terapevtska vadba, s katero se nazaj vzpostavlja mišično ravnovesje, krepi gibljivost in poveča moč. Velikokrat je zato pri bolečinah v peti kineziološka vadba bistven del rehabilitacije.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v peti

Vztrajne bolečine nad peto so bile razlog za obisk diagnostične terapije za 43-letnega Davida, rekreativnega tekača, ki v prostem času pogosto teče po asfaltnih poteh. Težave so se postopoma začele pojavljati pred približno štirimi meseci, nato pa so se postopoma krepile.

Gospod je v anamnezi izpostavil, da je bolečina sprva izginjala po ogrevanju, kasneje pa je postala stalna, zlasti po tekaški aktivnosti. Za omejitev bolečin je sprva zmanjšal dnevno pretečeno razdaljo in začel uporabljati hladne obloge. Kljub manjšemu olajšanju, ti ukrepi niso prinesli pretiranega učinka.

Klinični pregled je razkril povečano občutljivost po poteku Ahilove tetive, predvsem 2 do 3cm nad njenim narastiščem na petnico. Čeprav težav z gibljivostjo gležnja ni bilo opaziti, so testi mišične moči, še posebej ob preverjanju ekscentrične mišične kontrole, razkrili pomanjkljivosti.

Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je fizioterapevt pripravil 15-tedenski program celostnega zdravljenja, ki je obsegal tri faze. V uvodni fazi so se uporabljale napredne instrumentalne metode, kot so radialni in fokusirani udarni valovi, TECAR terapija in laserska terapija, za zmanjšanje akutnih simptomov.

Ob izboljšanju stanja se je pričelo z izvajanjem osnovnih terapevtskih vaj za izboljšanje nevromišične kontrole in propriocepcije. V zadnji, kineziološki fazi zdravljenja so bile obravnave usmerjene v progresivno krepitev mišic.

Ob zaključku zdravljenja je David poročal o popolni odsotnosti bolečin. Vrednotenje mišične moči je razkrilo močan napredek in dovoljevalo ponovno vrnitev k zastavljenim treningom teka.

Kako zmanjšati tveganje za nastanek bolečine v peti

Eden izmed najpomembnejših ukrepov je, da vedno nosimo čevlje, ki se pravilno prilegajo stopalom. To pomeni, da je obutev stabilna in ima dober oprijem. Pri tem pa je dobro biti pozoren tudi na podplat čevlja, ki naj bo kakovosten in učinkovito blaži udarce med hojo. Dobro se je izogibati tudi nošenju obrabljenih ali poškodovanih čevljev, saj stopalu ne dajejo dovolj dobre opore.

Kakovostna obutev je še posebej pomembna, če smo veliko na nogah in med športno aktivnostjo. Drugi ukrepi, ki so še pomembni: pred športno aktivnostjo in po njej poskrbite za ogrevanje in ohlajanje mišic ter raztezanje, izvajajte vaje za krepitev mišic stopala, ohranjajte ravnovesje med počitkom in aktivnostjo ter skrbite za zdravo telesno težo.

