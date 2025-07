Napeti trenutki za ameriško in evropsko gospodarstvo

Največji ekonomiji sveta s skupno trgovino v obsegu 1700 milijard dolarjev ter 800 milijoni ljudi ob začetku srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen še nista imeli sklenjenega trgovinskega dogovora. Republikanski prvak, ki je dogovore že podpisal z Veliko Britanijo, Japonsko, Filipini, Indonezijo in Vietnamom, je v navzočnosti prvakinje EU ocenil, da ni tako dobre volje, kot je videti - dogovoru je še vedno dajal le polovično verjetnost.

Očeta gibanja Najprej Amerika ni razveselila niti ocena Ursule von der Leyen, da je znan kot trd pogajalec in sklepalec dogovorov. Pripomnil je, da je druga stran - EU - nepravična do ZDA in je bila takšna vedno. Evropejci v ZDA prodajo milijone svojih avtomobilov in kmetijskih izdelkov, ameriškim pa ne dovolijo, je ocenil, pa tudi: če ne bo dogovora, bodo pa kazenske carine. Ponovil je znane podatke, da so z njimi dosegli že več kot 110 milijard dolarjev proračunskih sredstev.

Predsednik Donald Trump je sklenil trgovinske dogovore z Veliko Britanijo, Japonsko, Indonezijo, Filipini in Vietnamom. Foto: Evelyn Hockstein Reuters

Prvi republikanec je omenil Japonsko, s katero se je že pogodil o popolnem odpiranju trga za ameriške izdelke in 15-odstotnih carinah za japonski izvoz v ZDA. Carine na japonske avtomobile so znižali bolj kot za druge države ter dovolili večji obseg tega izvoza in Trump je menil, da so lahko zadovoljni tudi Japonci. Tudi za evropski izvoz v ZDA ni pričakoval nižjih carin od petnajst odstotnih. Če se ne bodo dogovorili, ima Evropska unija pripravljena protiukrepe.

Novinarji so spraševali tudi o lakoti v Gazi. Trump ni hotel direktno odgovoriti na vprašanje, ali naj Izrael dovoli večje pošiljke hrane, poudaril je, da so je sami poslali za 60 milijonov ter na koncu za pomanjkanje obtožil Hamas. Ta po njegovem zadržuje človekoljubno pomoč ter jo prodaja prebivalcem Gaze, poleg tega zadržuje trupla mrtvih talcev. Gaza je zmešnjava in je po njegovem nikoli ne bi smeli prepustiti Hamasu, vmešavanja je obtožil tudi Iran. Od te teme je prešel na ameriške meje, ki so zdaj po njegovih ocenah najbolje zavarovane, to je priporočil tudi Evropski uniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da morajo o priseljevanju odločati Evropejci.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Foto: Brendan Smialowski Afp

