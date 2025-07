Avstrijska polcija vdrla v tabor slovenskih študentov

Antifašistični tabor v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki te dni poteka na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem, je danes zaznamoval incident. Tabor je obiskala policija in skušala popisati udeležence, ki naj bi ovirali postopke, poročata avstrijski časnik Kronen Zeitung in tiskovna agencija APA.

Iz kluba so STA sporočili, da je policija »brez provokacije vdrla v tabor in popisala vse prisotne«.

Časnik Kronen Zeitung medtem ob sklicevanju na policijsko upravo avstrijske Koroške navaja, da so policisti v spremstvu zaposlenih zveznega urada za tujce in azil na lokacijo prišli na podlagi suma o upravnih prekrških.

Ko so skušali identificirati okoli 60 udeležencev tabora, naj bi naleteli na odpor oz. naj bi jih ti tudi fizično napadli.

Razmere naj bi se po poročanju avstrijskih virov dodatno zaostrile, ko so organi pregona skušali vstopiti v muzej, kar naj bi jim udeleženci tabora poskušali preprečiti. Pri tem naj bi bila lažje poškodovana ena oseba, ki so jo ambulantno oskrbeli, na državno tožilstvo v Celovcu pa naj bi vložili tudi ovadbo zaradi upiranja uradnim organom.

Obenem so policisti v skladu z zakonom o tujcih aretirali tri osebe. Dve naj bi odpeljali na policijsko postajo in ju po ugotovitvi identitete izpustili, eno pa naj bi izpustili že na kraju samem, še navaja Kronen Zeitung.

Agencija APA medtem poroča, da je policija proti udeležencem vložila več ovadb.