»Če je to lev, bom pojedel svoj klobuk«

Iskanje levinje, ki se svobodno sprehaja po nemški prestolnici od sredine noči, še vedno traja. Kljub veliki policijski operaciji, v katero so vključeni tako helikopterji kot droni, veterinarji in drugi lovci z najsodobnejšo opremo, je »zver« še vedno na prostosti.

Fotografije iz nemške prestolnice kažejo ogromne iskalne ekipe, oklepne avtomobile in strelce s puškami, napolnjenimi s pomirjevali. Policija naj bi preverjala živalske vrtove, parke, cirkuse in zavetišča za živali – a nihče ne pogreša velike mačke.

Včeraj zjutraj so prebivalce, ki živijo na jugozahodnem obrobju Berlina v okolici Kleinmachnowa, Teltowa in Stahnsdorfa pozvali, naj ostanejo doma. Predvsem pa naj imajo pri sebi svoje domače ljubljenčke. A skrivnost postaja vedno večja, saj se še vedno ne ve, kdo je lastnik živali in od kod je pravzaprav pobegnila. Oba berlinska živalska vrtova sta potrdila, da iz svojih ograjenih prostorov ne pogrešata nobene živali.

Velika raca

Vse skupaj se je začelo v noči na četrtek, ko sta dva moška opazila žival pri lovu na divjega prašiča. Videoposnetek, za katerega policija pravi, da nima razloga dvomiti v njegovo pristnost, prikazuje veliko mačko, domnevno naj bi šlo za levinjo, ki s svojimi močnimi čeljustmi raztrga žival ob robu ceste. Na mesto video posnetka je bilo napotenih vsaj 30 policijskih avtomobilov, na pomoč pri iskanju velike mačke pa so poklicali tudi veterinarje. Iskanje se je podaljšalo v dopoldne in popoldne in potem v celo noč. Neuspešno.

Kakorkoli vsi v Nemčiji so zdaj polni nasvetov, kaj storiti ob srečanju z veliko živaljo. Na kratko: Ne bežite, ne paničarite in se počasi umikajte!

Policija je prebivalcem večkrat zatrdila, da bo iskalna akcija trajala, dokler živali ne najdejo. Prvi cilj je prijetje živali, ostale ukrepe pa bodo policisti izvajali le, če bodo ogrožena tudi življenja ljudi. Tiskovni predstavnik Daniel Keip je za nemški novičarski portal RBB povedal, da »pogosto slišiš poročila o krokodilih v plavalnih jezerih, potem pa se izkaže, da je bila vse velika raca. V tem primeru pa je očitno povsem resnično. Opravka imamo z levinjo, ki se prosto sprehaja skozi Teltow, Stahnsdorf in Kleinmachnow,« je poudaril.

Toda Michel Rogall, direktor cirkusa v Teltowu, ni tako prepričan. Za časnik Tagesspiegel je dejal: »Če je lev, bom pojedel svoj klobuk.« Poleg tega je za Reuters izjavil, da v bližini ni nobenega cirkusa z divjimi živalmi. »To ni lev. Preveč okrogel hrbet, predolga repna dlaka, prevelika ušesa,« je povedal ob ogledu posnetka. Skratka, žival je po njegovem previtka in premajhna.

