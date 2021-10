Chefov repete za Angelo Merkel

Brdski travnik s postrvjo, krompirjev njok, polnjen z mladim sirom, na paradižnikovi kremi s hrustljavo baziliko, goveja ličnica, kuhana 13 ur na 74 stopinj Celzija, na reducirani omaki z dimljenim krompirjem in mesno osnovo, sadje in zelenjava na žlico in kava. To so jedi nocojšnje neformalne delovne večerje voditeljev EU v Kongresnem centru Brdo, postregli so jo skupaj skoraj sto visokim gostom.



Tomaž Kavčič, prvi chef slovenskega predsedovanja svetu EU, je bil pred podobnim izzivom, kot je ob tokratnem vrhu EU, že leta 2010 na vrhu EU, ko so ga povabili v Bruselj k pripravi delovnega kosila. Kuhal je za 27 predsednikov vlad in šest najvišjih predstavnikov Evropske unije, tudi za nemško kanclerko Angelo Merkel, francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, italijanskega premiera Silvia Berlusconija in tudi takratnega slovenskega predsednika vlade Boruta Pahorja.



Za predjed so jih pogostili s kapesanto, ovito v slanino, na kuhani zelenjavi, za glavno jed je bil biftek, polnjen s panceto in zelišči, z jurčki v omaki in hrustljavo zelenjavo, za posladek pa je bila hladna mineštra iz sadja in zelenjave z vaniljevim sladoledom, pokapljanim z bučnim oljem. »Kosilo je bilo odlično, razprave pa še zdaleč ne,« je po srečanju za televizijske kamere povedala kanclerka Angela Merkel, ob čemer je mislila predvsem na napetosti zaradi francoske politike.

Tokrat brez bučnega olja

Kot se še spominja Kavčič, je bila Merklovi tedaj zelo všeč predvsem sladica. »Čeprav se to, kot so mi povedali, zgodi zelo redko, je vzela repete. Zato sem se ob tej priložnost na Brdu odločil, da jo ponovim njej v čast,« je povedal za Delo. Le da nocoj ni bila oblita z bučnim oljem, sestavljena pa je bila – poleg sadja – iz bučke, kumare, korenja, stebelne zelene in zelenega paradižnika.



»In zakaj sem takrat sploh naredil takšno sladico? Dobil sem navodilo, naj bo jedilnik mednaroden, univerzalen, naj ne izstopa nobena nacionalna jed. Tako sem si izmislil to sladico, kot slovenski poudarek pa sem se odločil, da bo to jed na žlico, kakršna je stereotipno najbolj značilna slovenska jed,« je povedal o sladici, ki je tako že enajst let s krajšimi premori tudi na jedilniku na Zemonu.



Tomaž Kavčič bo sodeloval na petdesetih glavnih dogodkih v okviru polletnega predsedovanja, JGZ Brdo pa je pogodbo z njim podpisal za pet let. Kaj bo na meniju jutri, še ni znano, bodo pa postregli predvidoma 114 kosil za voditelje in ožje člane delegacij. Na Protokolu Republike Slovenije pojasnjujejo, da se delovno kosilo ali delovna večerja organizirata ob delovnih srečanjih, kakršno je bilo današnje oziroma bo jutrišnje srečanje v okviru vrha Evropska unija-Zahodni Balkan.



Slavnostno kosilo ali večerja pa sta sestavna dela državniških obiskov voditeljev držav ali uradnih obiskov šefov držav, predsednikov parlamentov in predsednikov vlad. Slavnostno kosilo ali slavnostno večerjo vedno priredi gostitelj in ta obrok je najbogatejši v celotnem programu obiska.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: