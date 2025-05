Dončićeva vila v Zadobrovi dobro napreduje: kaj vse prestižnega ima še v lasti

Slovenski košarkarski as Luka Dončić si v Zadobrovi, na vzhodnem robu Ljubljane, uresničuje novo nepremičninsko investicijo. Že oktobra 2022 je postal lastnik večjega zemljišča z obstoječo hišo, za katero je odštel 1,9 milijona evrov. Hiša, postavljena pred manj kot dvema desetletjema, je bila hitro odstranjena, kar je dalo slutiti, da ima Dončić z lokacijo večje načrte, poročajo Slovenske novice.

Ti so se začeli uresničevati maja 2023, ko je njegov sklad LD Family Trust pridobil gradbeno dovoljenje za novo stavbo. Gradnja se je začela novembra istega leta. Vse kaže, da bo nova rezidenca v prvi vrsti namenjena zagotavljanju zasebnosti in udobja.

Dončićeva nova posest obsega skoraj 9000 kvadratnih metrov, kar vključuje dodatna zemljišča poleg glavne stavbe. Čeprav so se sprva pojavila ugibanja, da bi lahko tam zrasla manjša soseska, trenutni načrti kažejo, da Dončić prisega na zasebnost in prostornost, ki jo omogoča lega v neposredni bližini obvoznice in avtoceste proti Štajerski.

Tako napreduje gradnja njegove vile. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Zemljišče je Dončić kupil od Kitajske družbe za investiranje, ki sta jo leta 2013 ustanovila poslovneža Li Dži in Li Gang. Podjetje ima v lasti še več nepremičnin po Ljubljani, med drugim na Neubergerjevi ulici in ob Podutiški cesti.

Arhitekturno zasnovo nove vile je prevzel biro BCR, znan po sodelovanju pri gradnji nekaterih odmevnih projektov, kot je vila kriptomilijonarja Damiana Merlaka v Portorožu. Sodeč po njihovih preteklih delih se tudi v Dončićevem primeru pričakuje moderna in estetsko dovršena rezidenca.

Mediji ugibajo, ali bo tako videti Dončićeva nova vila. FOTO: Bcr.arhitektura

Čeprav Dončić svojih investicij ne izpostavlja v javnosti, se njegova nepremičninska portfeljska rast nadaljuje. Leta 2019 je kupil vilo ob golf igrišču v Smledniku za 1,84 milijona evrov, nato pa še zemljišče v bližini. Vila, zgrajena leta 2017, je bila prej v lasti podjetja Lumi 7 nepremičnine, katere lastnica je Dončićeva mama. To podjetje je vilo februarja 2019 kupilo od Evgenije Marjete Lazarini iz plemiške družine Lazarini, ki je v denacionalizaciji pridobila smledniški dvorec in okolico. Dončić je ob vili uredil tudi košarkarsko in teniško igrišče. Vila ima neto tlorisno površino 341 kvadratnih metrov in stoji na parceli velikosti 1408 kvadratnih metrov, ob tem pa je Dončić še lastnik sosednje parcele, ki meri 1079 kvadratnih metrov.

Pred tem je kupil še luksuzno stanovanje v elitni soseski Schellenburg v središču Ljubljane, kjer se cena kvadratnega metra giblje med 7000 in 12.000 evri. Dončić je menda postal lastnik enega od stanovanj penthouse.

Gradnja Dončićeve hiše na vzhodu Ljubljane FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Poleg nepremičnin v Sloveniji Dončić ni zanemaril svojega življenja onkraj luže. V Dallasu je že nekaj let lastnik vile, ki je bila kupljena za več kot 2,5 milijona evrov. Zvezda Dallas Mavericks Luka Dončić je tik pred tem, ko je bil izmenjan v Los Angeles Lakers, kupil hišo v Teksasu v vrednosti 15 milijonov dolarjev. Nepremičnin tam menda ne namerava prodajati.

Pred kratkim je za povratni let iz Dallasa v Ljubljano najel zasebno letalo gulfstream G650 ER. Let je najprej zajel ovinek nad Zadobrovo, nato pa pristal na Brniku, kjer se je Dončić izkrcal pri VIP-terminalu, brez javnega nastopa pred oboževalci.

Mediji ugibajo, ali bo tako videti Dončićeva nova vila. FOTO: Bcr.arhitektura

V zadnjem času se je obogatila njegova zbirka prestižnih avtomobilov z modeli, kot je jeep apocalypse hellfire 6 x 6 super truck. Luka Dončić je znan zbiratelj avtomobilov, katerih vrednost je večmilijonska. Med njegovimi najbolj prestižnimi vozili so lamborghini urus, ferrari 812 superfast, porsche 911 turbo S, porsche panamera 4 in audi A7. Poleg teh ima v lasti tudi starodobnike, kot sta ford bronco iz leta 1967 in chevrolet camaro iz leta 1968. Zbirko dopolnjujejo apocalypse ellfire 6 x 6, zastava 750 ter koenigsegg regera. Njegovo prvo luksuzno vozilo je bil porsche panamera, ki združuje športno zmogljivost in udobje prestižne limuzine.