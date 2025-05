Najdražja stanovanja v Ljubljani: 2,1 milijona evrov za enoto iz leta 1600

Ljubljanski nepremičninski trg v letu 2025 dosega rekordne cene, zlasti pri prestižnih stanovanjih v središču mesta. Predstavljamo pet najdražjih stanovanj, ki so trenutno naprodaj v prestolnici.

Penthouse v Centru Bellevue za skoraj tri milijone evrov

Med najdražjimi nepremičninami, ki so trenutno naprodaj v Ljubljani, izstopa ekskluzivni penthouse v novozgrajenem kompleksu Center Bellevue v Šiški. Štirisobno stanovanje v dveh etažah v 15. in 16. nadstropju vzhodne stolpnice ponuja osupljiv razgled na center mesta in Alpe.

Med najdražjimi nepremičninami, ki so trenutno naprodaj v Ljubljani, izstopa ekskluzivni penthouse v novozgrajenem kompleksu Center Bellevue v Šiški. FOTO: Prodajalec/nepremičnine.net

S skupno površino 309 kvadratnih metrov, od česar je 214,56 kvadratnega metra uporabne bivalne površine in kar 82,23 kvadratnega metra terase, gre za izjemno luksuzno nepremičnino, ki je na voljo za 2.971.000 evrov. V ceno so vključeni tudi trije parkirni prostori v garaži, štiri kolesarska mesta in shramba v kleti.

Stanovanje se ponaša z visokimi stropi (več kot tri metre), stekleno fasado, savno, garderobo, tremi kopalnicami in ločenim WC-jem. Energijski razred A2, talno gretje, protivlomna vrata in možnost polnilne postaje za električna vozila dodatno potrjujejo visok standard bivanja.

Palača Schellenburg: stanovanje v centru Ljubljane

V Palači Schellenburg se prodaja luksuzno štirisobno stanovanje s površino 252,72 kvadratnega metra za ceno 2.343.800 evrov. Kupec pridobi prostorno stanovanje, ki vključuje dve parkirni mesti in shrambo v kleti. Razporeditev stanovanja obsega dnevno sobo s kuhinjo, pisarno, glavno spalnico z garderobo in kopalnico, dodatno spalnico, pokrito ložo ter prostorno shrambo, ki omogoča prilagodljivost glede na potrebe lastnikov.

V Palači Schellenburg se prodaja luksuzno štirisobno stanovanje za 2,3 milijona evra. FOTO: Prodajalec/nepremičnine.net

Enota ponuja tudi možnost za ureditev dodatnega prostora kot domači velnes ali vinsko klet. Ob pogledu na notranji atrij Palače Schellenburg se stanovanje, kot navajajo prodajalci, ponaša z vrhunskimi detajli, kot so protivlomna vrata, prezračevalni sistem in možnost polnilne postaje za električna vozila.

V Centru Bellevue na voljo tudi nekaj za dobra dva milijona evrov

V Center Bellevue v Ljubljani se prodaja štirisobno stanovanje penthouse v 15. in 16. nadstropju novozgrajene vzhodne stolpnice v Šiški, s skupno površino 221,78 kvadratnega metra. Cena nepremičnine je 2.126.000 evrov, kar vključuje tri parkirna mesta in večjo shrambo v kleti.

Stanovanje se razprostira na dveh etažah in ponuja izjemne panoramske razglede, ki segajo od Triglavskih gora do Šmarne gore ter vključujejo pogled na Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. V 16. nadstropju boste uživali v prostorni dnevni sobi, obdani z steklenimi stenami, kar zagotavlja občutek prostornosti in elegance, ter čudovit razgled na sončne zahode, pišejo prodajalci.

V Centru Bellevue v Ljubljani se prodaja še eno štirisobno stanovanje penthouse. FOTO: Prodajalec/nepremičnine.net

V 15. nadstropju je spalni del z glavno spalnico, dvema kopalnicama, savno ter dvema sobama za goste. K temu stanovanju spadajo tudi talno gretje, protivlomna vrata in možnost za polnilno postajo za električna vozila.

Avantgardno stanovanje za 2,1 milijona evrov

V centru Ljubljane je na voljo edinstveno štirisobno stanovanje s površino 184,3 kvadratnega metra, ki je bilo popolnoma prenovljeno leta 2024. Je v drugem nadstropju zgodovinske stavbe, zgrajene leta 1600, vendar po prenovi ponuja pravo umetniško doživetje. Cena stanovanja je 2.100.000 evrov.

To stanovanje izstopa zaradi svoje avantgardne prenove, ki je plod strasti mladega oblikovalskega para, ki je vanj vnesel svojo domišljijo in ustvarjalnost. Vsak del tega doma nosi svojo zgodbo s poudarkom na unikatnem tlorisu, ki obiskovalca, pišejo prodajalci, popolnoma prevzame. Stanovanje ne ponuja zgolj funkcionalnega prostora, temveč je prava umetniška galerija, ki vključuje popolnoma prenovljeno kuhinjo, prostorno dnevno sobo, tri spalnice, dve kopalnici, hodnik z vgrajenimi omarami ter čudovit notranji atrij.

V Rožni dolini za luksuz potrebna »zgolj« slaba dva milijona

V Rožni dolini je na voljo štirisobno stanovanje s 164,04 kvadratnega metra bruto površine in 110,61 kvadratnega metra neto površine, ki je novogradnja, zgrajena leta 2024. Cena stanovanja je 1.936.920 evrov.

Ima dve prostrani terasi, eno južno in eno severno. Je v bližini parka Tivoli in centra mesta, kar zagotavlja dostopnost do vseh mestnih znamenitosti, hkrati je obdano z zelenjem in mirnostjo. Prodajalci kot prednost naštevajo talno in stensko ogrevanje ter stropno in stensko hlajenje, kar zagotavlja idealno temperaturo brez pihanja. Pametni sistem hiše Gira omogoča nadzor stanovanja s telefonom, kjer koli že ste, sistem prezračevanja z vračanjem toplote pa zagotavlja vedno idealno vlažnost zraka in nizke stroške ogrevanja ter hlajenja.

V Rožni dolini je enota na voljo za slaba dva milijona. FOTO: Prodajalec/nepremičnine.net

Odlikujejo ga tudi vrhunski materiali, kot so aluminijasta trislojna panoramska okna, oljen hrastov parket in visokokakovostna kopalniška oprema, poleg tega je objekt opremljen z napeljavo za polnjenje električnih vozil, kontrolo dostopa na vhodu in vrhunskim zunanjim senčenjem na električni pogon, ki zagotavlja udobje in zasebnost. Garaža ima dovolj prostora za visoka terenska vozila, tudi za vozilo s strešnim kovčkom. Okolica objekta bo obogatena z urejeno zelenico in drevesi, ki nudijo intimnost in poletno svežino. Energijsko učinkovita gradnja zagotavlja visoko udobje, nizke stroške in dolgoročno vrednost vaše naložbe.