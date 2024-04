Dr. Aleksander Šinigoj: Življenjska preobrazba z NLP

Dokazano zmanjšuje občutke stiske in sproža proces samozdravljenja. Dr. Aleksander Šinigoj, vodilni strokovnjak na področju NLP in hipnoze, poudarja, da NLP aktivira prednji levi del možganov, ki skrbi za notranji mir in zadovoljstvo.

Dr. Aleksander Šinigoj je ime, ki ga pozna vse več ljudi v svetu osebnostne rasti in razvoja. Kot je povedal v podkastu Supermoč, je njegova pot od informacijske tehnologije do vodilnega strokovnjaka na področju nevrolingvističnega programiranja (NLP) in hipnoze v resnici zgodba o življenjski preobrazbi, ki je navdihnila mnoge. V pogovoru z njim smo v podkastu Supermoč razkrili ozadje njegovega navdušenja za NLP, njegove dosežke ter vizijo pri poučevanju in širjenju tehnike.

V mladih letih bi malokdo napovedal, da se bo dr. Šinigoj posvetil področju osebne rasti. S svojim magistrskim in doktorskim študijem na ekonomski fakulteti v Ljubljani ter dodatnim študijem na univerzi v Manchestru je svojo pot začel v informacijski tehnologiji in ekonomiji. Vendar se je njegovo življenje obrnilo na glavo, ko se je soočil s številnimi življenjskimi izzivi, kot so pretirana količina dela, rojstvo otrok, čezmerna telesna teža in zdravstvene težave, ki bi jih danes, kot je dejal v podkastu, opisali kot izgorelost. Zaradi tega je pristal celo v bolnišnici, kjer se je začela njegova pot samorefleksije, iskanja rešitev in v »novo življenje«.

Dr. Aleksander Šinigoj se z NLP se ukvarjam že vrsto let. FOTO: Zema

»Ta čas je bil zame nekakšen prelomni trenutek, kvantni trenutek,« pravi dr. Šinigoj. »Bil sem izgorel, pregorel in iskal sem rešitev zase.« In to rešitev je našel v nevrolingvističnem programiranju. NLP mu je ponudil strukturirano metodo za spopadanje z izzivi in preoblikovanje življenja na bolje.

NLP, ki ga je spoznal, se je hitro izkazal za močno orodje za osebno rast in razvoj. »NLP je bil nekakšen klic življenja, da se prebudim,« je dejal in nadaljeval, da je z njegovo pomočjo našel ne le rešitev za svoje težave, temveč tudi svoje poslanstvo.

Danes dr. Šinigoj svoje znanje in izkušnje prenaša naprej kot predavatelj, coach in hipnoterapevt. S svojimi delavnicami in seminarji vodi posameznike skozi proces osebne transformacije, jim pomaga postavljati in doseči cilje ter razvijati boljše komunikacijske veščine.

Poleg NLP se dr. Šinigoj ukvarja tudi s hipnozo, ki jo vidi kot močno orodje za spremembo in samopomoč. »Hipnoza nam omogoča dostop do naše podzavesti in s tem lahko rešimo številne težave ter izboljšamo kakovost svojega življenja,« pojasnjuje.

Njegov cilj ni le poučevati NLP in hipnozo, temveč tudi širiti zavedanje o njuni moči in koristnosti. »Želim, da bi čim več ljudi imelo dostop do teh orodij za osebno rast in razvoj,« pravi. »Verjamem, da lahko s tem prispevamo k boljšemu svetu, polnemu zadovoljnih in uspešnih posameznikov.«

Za dr. Šinigoja je njegova pot od informacijske tehnologije do osebne rasti zgodba o preobrazbi in novih začetkih. Z vso svojo strastjo in predanostjo zdaj pomaga drugim najti svojo pot k osebnemu uspehu in zadovoljstvu, dokazuje, da je mogoče življenje spremeniti na bolje, ne glede na pretekle izkušnje in ovire.

Z NLP tehnikami boste lahko (re)programirali svoj um za doseganje ciljev, FOTO: Zema

Kaj je NLP

Dr. Aleksander Šinigoj lepo razloži v podkastu, a na tem mestu lahko na kratko NLP opišemo s tremi ravnmi delovanja, ki oblikujejo posameznikove izkušnje: nevrološki sistem, jezikovne vzorce in način shranjevanja zunanjih dogodkov. Spreminjanje pogleda na zunanje dogodke omogoča premik iz negativnega v pozitivno stanje duha. Dr. Šinigoj poudarja pomen spremembe miselnih procesov, ki omogočajo prepoznavanje, ustavljanje in spreminjanje depresivnih misli v pozitivne.

Razvoj metode NLP

Model NLP sta razvila Richard Bandler in John Grinder in ponazarja, kako komuniciramo s samim seboj in z drugimi. Velik del NLP je vezan na psihologijo in spoznanja o tem, kako delujejo naši možgani – od tod izvira prvi del poimenovanja, »nevro«. Drugi del, »lingvistično«, se navezuje na to, kako na naše zaznave in vedenje vpliva uporaba jezika. Tretji del imena, »programiranje«, pa označuje procese oziroma strategije, ki se nanašajo na procesiranje informacij in odzivanje nanje.

Vloga NLP v osebni in poslovni sferi

NLP ni le teorija, temveč praktičen model, ki omogoča učinkovitejše delovanje posameznikov in organizacij. Vodje in menedžerji lahko izkoristijo načela NLP za motiviranje sodelavcev, upravljanje projektov in izboljšanje delovne klime.

Dr. Šinigoj si prizadeva, da bi čim več ljudi imelo dostop do orodij NLP za osebno rast in razvoj. Verjame, da lahko s tem prispeva k boljšemu svetu, polnemu zadovoljnih in uspešnih posameznikov.

Nevrolingvistično programiranje (NLP) lahko pomaga menedžerjem na več načinov, saj jim ponuja orodja in tehnike za izboljšanje njihove učinkovitosti pri vodenju ljudi in projektov. Kot omenja dr. Šinigoj, se s pomočjo NLP metode izboljša klima v podjetju, saj NLP ponuja tehnike za izboljšanje verbalne in neverbalne komunikacije. Menedžerji se naučijo bolje razumeti jezik svojih sodelavcev in prilagajati svojo komunikacijo, da dosežejo boljše rezultate. Poleg tega NLP pomaga pri učinkovitejšem upravljanju časa in motivacije, razumevanju različnih perspektiv in upravljanju konfliktov, saj jim pomaga razviti veščine empatije, s katerimi lahko bolje razumejo stališča drugih in najdejo konstruktivne rešitve. NLP menedžerjem omogoča razvoj različnih vodstvenih veščin, kot so motiviranje, navdihovanje, delegiranje in sprejemanje odločitev. S pomočjo NLP lahko menedžerji postanejo bolj samozavestni in uspešni v svojem vodenju.

Vse te tehnike in veščine, ki jih menedžerji pridobijo s pomočjo NLP, lahko pomagajo izboljšati učinkovitost vodenja, okrepiti timsko delo in doseči boljše rezultate na delovnem mestu.

"Zame je moj uspeh v resnici uspeh mojih študentov in mojih udeležencev. Verjamem, da je čisto v vsakem posamezniku ogromno potenciala in možnosti za rast in razvoj." FOTO: Zema

Kot je v podkastu Supermoč dejal dr. Šinigoj, se z NLP človek, ki se denimo boji višine, tega strahu lahko znebi, če le pogleda nanj z »drugačnimi očmi«. V podkastu je dr. Šinigoj priznal, da se je v preteklosti bal višine, a je z znanjem NLP strah kljub pohodu na visoko azijsko goro upravljal tako uspešno, da je dosegel vrh in s tem presegel sebe, svoj strah.

Torej, z metodo NLP bomo lahko v vseh za nas neugodnih in stresnih situacijah bolj uspešno komunicirali in delovali. Pri tem pa, kot poudarja dr. Šinigoj, gre za preprost trik, ko človek teoretične vrednote pretvori v praktične. Pri tem spomni na veliko število kadilcev, ki se zatečejo k njemu po pomoč, saj bi radi prenehali kaditi, pa jim ne uspe samim: »Verižen kadilec bo kadil, čeprav pravi, da je zanj zdravje največja vrednota, in ne bo opustil te škodljive razvade; a ko mu postavijo diagnozo, bo cigarete pozabil čez noč. No, z metodo NLP bo vsakemu kadilcu uspelo zdravje zares postaviti nan prvo mesto še pred morebitno usodno diagnozo,« razloži v podkastu Supermoč dr. Šinigoj.

