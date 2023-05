Družina dečka, ki je ubil deset ljudi, se je prvič oglasila

Tri tedne po tragediji na beograjski šoli, kjer je 14-letnik s pištolo ubil deset oseb, večinoma svojih sošolcev, še šest pa jih ranil, je mati ene izmed žrtev z javnim pismom pozvala starše storilca, naj prekinejo molk. To so danes s kratkim sporočilom tudi storili.

Preko odvetniške pisarne, ki jih zastopa so starši najstnika, ki je zakrivil tragedijo, sporočili, da je »3. maja zavladala večna tišina, v kateri vsak dan tiho jokamo od neozdravljive bolečine in žalosti za vsakim nedolžno umrlim otrokom in za Draganom, ki je s tako ljubeznijo skrbel za otroke.« Globoko in iskreno obžalujemo in izrekamo sožalje vsaki družini ob njihovi izgubi, ki je tudi naša izguba,« so sporočili iz družine mladoletnega strelca. Poudarili so, da so »večno v žalosti,« poroča srbski portal Danas.

Njihovo sporočilo je odziv na včerajšnji javni poziv matere ubite deklice. V pismu z naslovom Staršem nezdravljenega dečka je razkrila nekaj utrinkov iz življenja razreda, ki ga je pretresla tragedija. Začela ga je z besedami » … če nas boste kdaj poskušali poiskati in nam želeli reči: 'Prosim vas, oprostite, nismo znali bolje in zelo nam je žal.'« V pismu je starše strelca pozvala, naj priznajo krivdo, napačno ravnanje in naj se svojcem žrtev vsaj opravičijo in priznajo, da žrtve niso bile krive ničesar.