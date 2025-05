Dvignite peruti! Dvignite kljun!

Ameriški predsednik Donald Trump je že dolgo hvaležen model za jedke karikature, dostopnost umetne inteligence pa je nabor tistih, ki si na njegov ­račun krepijo ustvarjalno kondicijo, še razširil.­ Nekateri v najnovejšem viralnem zasmehovanju Trumpa in ameriških milijarderjev na tiktoku vidijo novo obliko kitajske mehke moči.

Kitajska se na nedavne novice o Trumpovih 145-odstotnih carinah za uvoz njenih izdelkov v ZDA ni odzvala le s svojimi carinami – v propagandnem dvoboju namreč poskuša ZDA zadati kakšen udarec še s satiro. Splet so preplavili kitajski memi, ustvarjeni z umetno inteligenco, ki se norčujejo iz ameriške politike vračanja proizvodnje v ZDA tako, da ameriške milijarderje preoblačijo v tovarniške delovne obleke, jim mažejo obraz ter jih prepojijo z znojem.

Naravovarstveniki so letno selitev pingvinov na območja gnezdenja razglasili za protestni pohod proti Trumpovim carinam. FOTO: Penguins International/YouTube

Medtem ko kitajski vrh za boj proti Trumpovi trgovinski vojni uporablja gospodarsko in politično moč, njihovi bojevniki na družbenih medijih kreirajo spletne kampanje, ugotavlja mednarodni tisk. Na milijone Kitajcev je v času trgovinske vojne in napovedi vračanja pro­izvodnje v ZDA viralno nasmejal video, seveda izdelek umetne inteligence, ki je Trumpa,postavil za tekoči trak, za katerim šivajo superge Nike in rdeče kapice z napisom Make America Great Again. Ali pa pomivajo tovarniška tla. Smeh na račun avtokratov je kajpak najslajši.

In kakšno je sporočilo? Ameriške industrijske sanje so zdaj najljubši internetni mem, so zapisali v Economic Timesu in kulturo memov označili za najnovejšo obliko kitajske mehke moči. Satirični memi so se namnožili. Ne manjka podob, na katerih so prikazani preveč zajetni Američani – lahko s čipsom in kokakolo pri roki –, ki šivajo hlače in v vrsti sestav­ljajo mobilne telefone ob kitajski narodni glasbi. Videi sicer oponašajo razmere v kitajskih tovarnah, kar se zdi tistim, ki resnično delajo v tovarni, verjetno manj smešno.

Trump, Musk in Vance šivajo športne superge znamke Nike. FOTO: TikTok

Kitajska v trgovinski vojni uporablja umetno generirano satiro in spletne vplivneže, s katerimi se posmehuje ameriškim carinam in programu vrnitve proizvodnje domov. Ko tiktokov algoritem te in druge posnetke – tudi tiste, na katerih trdijo, da so ultra dragi zahodni luksuzni predmeti v resnici za nekaj evrov izdelani na Kitajskem – potiska do ameriškega občinstva, je meja med satiro, prodajo in državno politiko bolj zabrisana. Ko so Karoline Leavitt, predstavnico Bele hiše za medije, vprašali, ali so te objave zaznali, je odgovorila, da ne vedo, kdo jih je ustvaril, gotovo nekdo, ki »ne vidi potenciala ameriškega delavca in ameriške delovne sile«. Trump vse to seveda vidi, je polaskala šefu. Ta je sicer pred dnevi zagotovil, da bodo carine za Kitajsko vendarle »znatno nižje«.

Ameriške sanje v tovarniški proizvodni liniji. FOTO: TikTok

Trumpovi pingvini še protestirajo

Še vedno so aktualni tudi pingvini, ki so virtualno zasloveli in postali glavni akterji memov, ko so Trumpove carine ob njegovem »dnevu osvoboditve« letele na vse geografske širine in dolžine. Vsilil jih je tudi Heardovemu otoku in McDonaldovim otokom v Indijskem oceanu, severno od Antarktike, sicer avstralskemu ozemlju, kjer ne le da ni gospodarske dejavnosti, ampak ti otoki sploh niso naseljeni. Na njih so le živali, seveda tudi pingvini. Domnevajo, da jih ljudje že desetletje niso niti obiskali. Heardov otok je gol in hribovit, nad njim kraljuje ognjenik, ki je pet metrov višji od naše Škrlatice.

Ameriški predsednik Donald Trump in milijarder Elon Musk med delom v ­Guccijevi tovarni po uvedbi carin. FOTO: YouTube

Na internetu so se razmahnili duhoviti memi s pingvini, ki se zaradi carin odpravljajo na protest in pogajanja v Belo hišo. Tisti pravi, ki jih ne generira umetna inteligenca, se ne bodo odpravili v Washington, a so naravovarstveniki izkoristili redko svetovno prozornost, ki so jo vzbudili, in njihovo letno selitev na območja gnezdenja razglasili za protestni pohod proti carinam. Plasirali so jo na youtube in zbirali donacije za njihovo ohranitev. Od 18 vrst pingvinov po svetu je ogroženih kar polovica, so navedli. Video je še dostopen, in ker oglašanje pingvinov človeškemu ušesu ni najbolj razumljivo, so na njem podnaslovi: »Dvignite peruti! Dvignite kljun! Nič carin je tisto, kar hočemo!« Ali pa: »Dvigni glavo iz snega! Carine je treba odpraviti!«