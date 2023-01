Franc Rode: Benedikta bomo kmalu častili kot svetnika

»Benedikt XVI. zavzema v vrsti papežev, ki se začenja s svetim Petrom in gre do Frančiška, 265. mesto. V tem dvatisočletnem razponu srečamo zelo različne ljudi. Tu so papeži, ki so svojo zvestobo Kristusu izpričali s svojo smrtjo, pa tudi take, ki so podlegli »poželenju mesa in krvi, miku bogastva in napuhu življenja« (1 Jn 2,18), široko razgledane in ozkosrčne, sužnje postave in evangeljsko svobodne, ošabne in ponižne, zagledane v preteklost in odprte za novosti, ki jih prinaša čas.

Kako vidim Benedikta v tem časovnem in miselnem okviru?

Začnimo pri človeku: osupljivo preprost, ponižen, skrajno obziren do vseh, brez sence zavisti, daleč od obsojanja drugih, brezmejna dobrota in plemenitost. Moralno čist in lep. Lepota, ki se je odražala na njegovem ožarjenem obrazu in v njegovem milem pogledu.

Kot profesor in teolog: njegova solidna humanistična in teološka izobrazba, skupaj z izredno naravno bistrostjo, kar mu je omogočilo, da je zapustil obširen teološki opus in opravil briljantno profesorsko kariero, kasneje pa zavzel odlično mesto med škofi in nazadnje med papeži.

Kot kristjan: preprosto, sproščeno in v veselju je živel evangelij, po zgledu Frančiška Asiškega.

Ne dvomim, da ga bo Cerkev kmalu postavila na oltar med svetnike in ga razglasila za učitelja krščanskega življenja.«