Bipolarni Kidričani so bili nebogljeni

Ljubljanski dvojec je v drugem kolu 1. SNL brez težav opravil s tekmecema. Olimpija je v Kidričevem svojo nalogo proti Aluminiju izpeljala v pičlih 23 minutah, v katerih je zabila tri gole, Bravo pa je bil zanesljiv proti Sobočanom, ki jih čaka težka sezona in bitka za preživetje.

Olimpijo zahtevnejši tekmeci in tekme še čakajo. Spored ji je šel doslej na roke, čeprav je bil kazahstanski prvak Almati v prvem kolu kvalifikacij za ligo prvakov najtežji možni nasprotnik. Ljubljančani so si v Kidričevem proti naivnim gostiteljem močno utrdili samozavest in dosegli tretjo zaporedno zmago.

Tudi pri Bravu, ki je za prvo zmago v sezoni zanesljivo odpravil Muro, ni šlo brez Olimpijinega in gorenjskega podpisa. Prvi čudovit gol je zabil Škofjeločan in nesojeni član zeleno-belih Jakoslav Stanković, ki je bil pozimi tarča prvakov, drugega pa do pred dvema tednoma še član Olimpije, 19-letni Aldin Jakupović.