Hrvaška poroka leta: 130 svatov brez ženina in neveste

Eksperimentalno druženje s posebnim namenom. Ali je množične prireditve mogoče izvesti brez omejitev. Vstop na poročno simulacijo, na kateri ni bilo mask, varne razdalje, je bil strogo nadzorovan.



Objemajte se, plešite, poljubljajte se, uživajte v dobri hrani in pijači. To so bila navodila za »svate«, ti pa so jih z veseljem upoštevali.

Za tiste, ki niso preboleli bolezni ali niso bili cepljeni, so pred sobotnim večerom pripravili brezplačno testiranje.

Sredi marca je bil testni koncert v Barceloni, udeležilo se ga je 5000 ljudi, odobrila pa španska vlada. Španski raziskovalci pozneje niso zaznali več okužb z novim koronavirusom.

Hrvaški mediji poročajo o poroki leta. V zagrebškem golf klubu Riverside se je sinoči zbralo 130 svatov v slovesnih toaletah. Na večhodnem svečanem meniju je bila med drugi solata iz ostrig in baby hobotnica, zasedba Prava stvar je igrala stare uspešnice, tam je bil didžej, plesalo in rajalo se je do zgodnjih jutranjih ur. To je bila klasična hrvaška svatba, le da brez ženina in neveste. Poroka je bila namreč test. Pilotni projekt. Eksperimentalno druženje s posebnim namenom.Prireditev, ki jo je organiziralo neodvisno združenje gostincev v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za javno zdravje in nacionalnim štabom civilne zaščite, je bila preizkus, ali je množične prireditve mogoče izvesti brez omejitev. Vstop na poročno simulacijo, na kateri ni bilo mask, varne razdalje, je bil strogo nadzorovan. Prišli so lahko samo tisti, ki so bili cepljeni z obema odmerkoma cepiva pred najmanj 14 dnevi, so preboleli covid-19 v zadnjih šestih mesecih oziroma so v 48 urah pred začetkom prireditve opravili hitri ali PCR-test. Na kratko rečeno, v druženju so lahko uživali le prebolevniki, cepljeni ali tisti z negativnim rezultatom testa.Večer se je začel z velikimi besedami, ki smo jih že skoraj pozabili: »Prosimo vas ... objemajte se, plešite, poljubljajte se, uživajte v dobri hrani in pijači, v upanju, da bomo dokazali, da lahko takšna praznovanja potekajo brez težav.« Tako je predsednica združenja gostincev Žakline Troskot nagovorila svate. Organizatorji upajo, da bo projekt uspešen, da testi po sedmih dneh ne bodo pokazali prenosov okužbe. Rezultate bo objavil štab civilne zaščite, in če bo vse po sreči, bodo potem lahko sprostili ukrepe za gostinstvo, prireditve in glasbeno industrijo.Poroka je bila drugi pilotni projekt na Hrvaškem v enem tednu. Prvi test je bil t. i. poslovni sprejem na strehi zagrebškega nebotičnika. Deloma na odprtem, deloma v zaprtem prostoru se je prav tako brez omejitev na klasični skupinski večerji oziroma samopostrežni zabavi družilo približno osemdeset gostov, vsi pa so morali biti pred tem cepljeni z dvema odmerkoma cepiva.Hrvaški notranji minister Davor Božinović je projekte najavil na začetku maja, z njimi naj bi, kot je dejal, na Hrvaškem dobili vpogled v to, kaj se zgodi na srečanju, na katerem se družijo ljudje treh kategorij (prebolevniki, cepljeni oziroma z negativnim izvidom). Če se bo pokazalo, da okužb ne bo, se bo število tistih, ki se bodo lahko udeležili takšnih dogodkov, postopoma večalo. Hrvaška epidemiologinja Diana Mayer je poudarila, da bodo rezultati zagotovo referenčna točka, kako naprej, seveda pa je vse odvisno od epidemioloških razmer v državi, torej od števila bolnih in hospitaliziranih.Sredi marca je bil podoben testni koncert v Barceloni, udeležilo se ga je 5000 ljudi, odobrila pa španska vlada. Vsi udeleženci so bili prej testirani in negativni, na koncertu so nosili maske, niso pa ohranjali varne razdalje. Španski raziskovalci pozneje niso zaznali več okužb z novim koronavirusom. Podoben je bil tudi dvodnevni poskus marca na Nizozemskem z okoli 1500 ljudmi in koncert v Liverpoolu, na katerem so več tisoč ljudi z negativnim rezultatom testa zaprli v klubski prostor brez zaščitnih mask in brez upoštevanja varne razdalje. Vso noč so peli, skakali in se zabavali, med njimi pa so krožili znanstveniki ter proučevali različne dejavnike, kot so gibanje, interakcija občinstva, prezračevanje, uživanje alkohola itd. Britanci, ki bodo po vladnem semaforju 21. junija odpravili vse omejitve, povezane z epidemijo, namreč upajo, da se bodo takrat vrnili v dobre stare čase.