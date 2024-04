Hrvaški zobozdravnik navdušuje Slovence: »Na tisoče jih je dobilo nove zobe«

V Zagrebu slovi klinika, ki si je takšno priljubljenost v širši javnosti prislužila predvsem s posebnim pristopom oziroma protokolom, ki zagotavlja resnično nadstandardno zdravljenje brez primere. Kliniko Ortoimplant Dental Spa vodi priznani dr. Zdenko Trampuš, ki dokazuje, kako lahko vsak pride do lepega nasmeha.

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Z dr. Trampušem smo se pogovarjali, kaj je skrivnost njegovega uspeha, s katerimi inovativnimi pristopi zdravi še tako kompleksne primere, in ne nazadnje – koliko Slovencev je že sedelo v njegovi ordinaciji.

600 implantoloških posegov na leto in 30 let izkušenj

Sloviti dr. Zdenko Trampuš že od začetka svoje kariere stremi k popolnosti in iskanju samo najbolj prefinjenih in najnaprednejših metod zdravljenja zob in brezzobosti. Njegovo glavno vodilo pri delu je dobro počutje pacientov. Zanj so največji izziv težki primeri in pacienti, ki pridejo do njega takrat, ko so drugi strokovnjaki nad njimi že obupali. Ali pa takšni, ki so se že sprijaznili s tem, da bodo zadnja leta svojega življenja trpeli zaradi nerodne zobne proteze. In ko takšnim pacientom omogoči vrhunske zobne vsadke in povrne funkcionalnost kot pri naravnih zobeh – takrat je njegov dan izpopolnjen.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantologije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, dodatno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svojo stomatološko prakso, strokovno kariero pa je posvetil predvsem vračanju nasmeha brezzobim pacientom in tistim ljudem, ki so že popolnoma izgubili upanje, da bodo še kdaj blesteli s prekrasnim nasmehom.

Zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Ta vodilni hrvaški implantolog letno opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov All-on-4. Kot prvi na Hrvaškem je začel vstavljati proteze All-on-4, zigomatične vsadke in subperiostalne vsadke – to so vsadki, ki ljudem s popolnoma brezzobo čeljustjo in manjkajočo čeljustno kostjo omogočajo vstavitev fiksnih protez.

Skozi njegovo ordinacijo je do danes šlo na tisoče slovenskih pacientov in zanimalo nas je, zakaj. Kaj je tako posebnega v kliniki dr. Trampuša? Zakaj je on tako priljubljen? »Nobena skrivnost ni, da obstaja močna povezava med kliniko Ortoimplant Dental SPA in pacienti, ki prihajajo k nam iz Slovenije. Več tisoč slovenskih pacientov nosi nasmeh, ki ga ustvarja Ortoimplant Dental Spa,« pravi naš sogovornik.

Kaj bi navedli kot svoj glavni »adut«? Zakaj vas imamo Slovenci tako radi?

Rekel bi, da slovenski pacienti prihajajo po zanesljive informacije o svojem ustnem zdravju in da se na podlagi teh najpogosteje odločajo za poseg v naši ambulanti. Slovenski bolnik želi imeti varnost in zaupanje v svojega zdravnika in kirurga. Kolikor sem videl in slišal od svojih dragih pacientov, je pomembno, da imajo vse informacije o svojem zobnem zdravju ter da pri zdravljenju ni presenečenj in skritih stroškov. Mislim, da je za bolnike, ki prihajajo iz Slovenije, najpomembnejša poštenost na vseh ravneh.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantologije FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Zobozdravstvo se je v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo. Kaj je drugače?

Da, v primeru manjkajočih zob je bila pred približno 15 leti rešitev delna ali popolna proteza. Vendar pa je nošenje neprijetno – žulijo, lahko se premikajo, ljudje, ki jih nosijo, pa ne morejo v celoti okusiti hrane, kar jim povzroča dodatne težave in zmanjšuje kakovost življenja. Na srečo je zobozdravstvo prehodilo dolgo pot od klasičnih, neudobnih protez do današnjega sodobnega koncepta vgradnje implantatov in vgradnje All-on-4 ter metode Zygoma All-on-4.

Koncept vgradnje implantata All-on-4 je omogočil nove zobe v samo dveh urah. To je res hitro. Za kaj gre?

All-on-4 je sistem hitre rešitve na štirih vsadkih, idealen za brezzobe čeljusti in pacientom omogoča, da se od zobne proteze »za vedno« poslovijo. Celoten postopek dejansko traja dve uri. Gre za sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki nosijo fiksno protezo.

Prav vsak je lahko kandidat za vsadke, seveda če obstaja indikacija za njihovo namestitev. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Vendar pa nekaterim bolnikom ni mogoče namestiti All-on-4 ...

Res je. Zaradi velikega pomanjkanja čeljustne kosti metoda All-on-4 za določene bolnike ni najprimernejša. V zgornji čeljusti smo to težavo odpravili z vgradnjo metode Zygoma All-on-4, v spodnji čeljusti pa z vgradnjo subperiostalnih vsadkov.

Kakšne vsadke uporabljate pri metodi Zygoma All-on-4?

Revolucionarne zobne vsadke, dolge do 60 mm. Odpravljajo potrebo po presaditvi kosti ali dvigu sinusa, saj se vgradijo neposredno v ličnice, kjer je dovolj podpore za vsadke. Ti vsadki so resnično najboljša alternativa dolgotrajnemu procesu nadomeščanja kosti (sinus lift), ki je bil včasih edina rešitev za ljudi s hudo resorpcijo čeljustne kosti.

Kakšne so prednosti tega načina zdravljenja brezzobosti?

Pri zigomatičnih vsadkih je čakalna doba za končno protetično delo skrajšana na minimum, celjenje po operaciji je hitro, uspešnost vgradnje pa skoraj 100-%. Ti vsadki omogočajo vgradnjo štirih zigomatičnih vsadkov tudi pri popolnoma uničeni zgornji čeljusti in osebi, ki je izgubila upanje na povrnitev funkcionalnosti. S to metodo lahko že po nekaj urah pacienti dobijo fiksne zobe.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa boste dobili vse, kar potrebujete, in to brez nepotrebnih skrbi in obiskov različnih ordinacij. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Torej pacient lahko takoj dobi nove zobe?

To je največja prednost implantata Zygoma. Če so prej pacienti zaradi vsaditve umetne kosti morali čakati eno leto in potrpeti z začasno protezo, saj je bilo treba počakati, da se implantat in umetna kost zrasteta, z Zygomo to ni več potrebno. Pacient takoj po operaciji prejme brezhibno funkcionalno rešitev, po celjenju in dokončnem zraščanju implantata pa še končno rešitev, ki se v ničemer ne razlikuje od naravnih zob.

Omenili ste subperiostalne vsadke ...

Da. V naši kliniki zadnja štiri leta načrtujemo in vgrajujemo subperiostalne implantate. Subperiostalni, individualizirani implantati so ena najstarejših oblik zobnih vsadkov, ki so zaradi sodobne tehnologije doživeli pravi preporod. Posebnost subperiostalnih implantatov je v tem, da je kovinski okvir nameščen neposredno na preostalo kost, pod dlesno tkivo, na njem pa je navojna osnova, ki nosi fiksno protezo. Tisto, kar dela te vsadke danes posebne, je izredna natančnost vgradnje, digitalna diagnostika z rentgenom CBCT in 3D-modeliranje, ki omogoča personaliziran pristop.

Ali je lahko vsak kandidat za vstavitev implantata?

Kandidat za vsadke je lahko čisto vsak, ki ima indikacijo za vgradnjo implantata. Starostne omejitve ni in za tak poseg nikoli ne morete biti prestari. Postopek namestitve poteka pod analgosedacijo, stres pa je zmanjšan na minimum.

FOTO: Darko Tomas/CROPIX

