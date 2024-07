Hude bolečine v križu – piriformis sindrom. Tveganja in zdravljenje.

Ali pri telovadbi med počepom občutite bolečino podobno išiasu, vendar vas spodnji del hrbta ne boli? Ste padli na zadnjico in od takrat občutite bolečino v zadnjici in simptome podobne išiasu? Ko se sklonite naprej, vas čutite napetost zadaj v medenici, v zadnjici, simptomi pa se širijo po nogi? Naj vas pomirimo, vse to še nujno ne pomeni, da gre v vašem primeru za išias. Obstaja velika možnost, da gre za piriformis sindrom!

Sindrom piriformisa prizadene letno več kot 2 milijona ljudi po svetu. Povezava med bolečino ishiadičnega živca in mišico piriformis je bila prvič opisana že leta 1928, kljub temu pa jo še danes marsikje zamenjajo za bolečino, ki je posledica težav s spodnjim delom hrbta in tako napačno zdravijo!

Če ste se prepoznali v prejšnjem delu besedila, potem je ta članek za vas. Izvedeli boste vse o lažnem išiasu, od anatomije, kako ga diagnosticirati in načinov zelo uspešnega zdravljenja v Medicofit kliniki.

Sindrom piriformisa je v preteklosti bil imenovan tudi denarnična ishialgija ali sindrom debele denarnice, saj so tega pogosto ugotavljali pri moških, ki so bili navajeni imeti denarnico v zadnjem žepu. Danes je ta sindrom pogostejši pri ženskah!

Sindrom piriformisa je ne-diskogeni vzrok ishialgije. To pomeni, da v tem primeru ne gre za posledico okvare medvretenčne ploščice, ki bi povzročala pritisk na živčno korenino! Sindrom piriformisa povzroča stiskanje ishiadičnega živca skozi ali okoli mišice piriformisa. Čeprav se danes še zmeraj najpogosteje za bolečino v zadnjici uporablja oznaka sindrom piriformisa, pa je v novejši terminologiji zaslediti tudi izraz - globok glutealni sindrom, ki bolje ločuje patofiziologijo in klinične simptome bolečin v kolku in zadnjici ter radikularne bolečine, ki jih povzroča ne-diskogenični pritisk ishiadičnega živca.

Ali ste vedeli, da ima lahko tudi do 35% pacientov s kroničnimi bolečinami v spodnjem delu hrbta, bolečine pravzaprav zaradi sindroma piriformisa?

Kako pacienti s sindromom piriformisa v Medicofit kliniki največkrat opisujejo težave:

dlje časa trajajoča bolečina v predelu zadnjice, boka ali kolka

bolečina ob vstajanju iz postelje

nezmožnost dolgotrajnega sedenja

bolečina v zadnjici, ki se poslabša ob premikih bokov (gibi z kolkom)



Funkcija mišice piriformis

Funkcije mišice piriformis vključujejo stabilizacijo kolčnega sklepa med gibanjem in sodelovanje pri dvigovanju ter obračanju stegna stran od telesa. Mišica piriformis omogoča rotacijo kočnega sklepa in obrača nogo ter stopalo naprej pri hoji, kar nam omogoča učinkovitejše prenašanje teže iz ene noge na drugo ter ohranjanje ravnotežja. Mišica piriformis tako sodeluje pri skoraj vsakem gibanju kolka in noge.

Se sprašujete kako je mišica piriformis povezana z ishiadičnim živcem? Ishiadični živec, po katerem je išias dobil ime je največji živec v človeškem telesu in poteka za ali skozi mišico piriformis, nato pa nadaljuje svojo pot skozi nogo vse do stopala.

Kot vam je bolj znano se mišice vratu pri pogovorno imenovanem heksnšusu “stisnejo” in povzročijo bolečino ter otežijo obračanje glave. Enako velja za mišico piriformis. Če se zgodi, da je ishiadični živec stisnjen zaradi mišice piriformis, bo to privedlo do pojava bolečine in simptomov, podobnih išiasu. Zato je ta sindrom znan tudi kot psevdo-ishialgija ali lažni išias.

Diagnostična terapija v kliniki Medicofit

Veliko krat k nam zahajajo pacienti, kot njihovo “zadnje upanje” saj so pred nami poskusili že s številnimi terapijami. Specialna fizioterapevtska diagnostika, ki vključuje temeljito anamnezo, osnovne teste mišične zmogljivosti ter specifične teste patologije kolčnega sklepa, ledvene hrbtenice in sindroma piriformis nam dajejo možnost, da izključimo povezavo ishiadične bolečine povzročene zaradi herniacije diska v ledveni hrbtenici.

Eden najpomembnejših diagnostičnih testov je SLUMP test. S SLUMP testom raztegujemo celotno hrbtenjačo in periferne živce zgornjih in spodnjih udov. Ta test nam omogoča lokalizacijo morebitnih sprememb v hrbtenici ali pa ugotavljanje zaradi zategovanja mišic. SLUMP test je pogosto negativen pri sindromu piriformisa. Prav tako bodo naši izkušeni terapevti izvedli osnovne teste gibljivosti ledvene hrbtenice, kolčnih sklepov ter specialni Pace manever in Freibergov znak, ki dodatno pomembno vplivata na prepoznavnost in diagnostiko piriformis sindroma.

S potrjenimi testi sindroma piriformisa tako terapijo natančno usmerimo v zdravljenje le tega, in tako omilimo težave zaradi problema lažnega išiasa približno že v 5 tretmajih.

Simptomi so podobni, skoraj enaki kot pri išiasu. Mnogi ga zamenjujejo za išias in napačno povzročajo pozornost hrbtenici, kar ne prinese uspeha pri zdravljenju sindroma piriformis!

Fizioterapevtsko zdravljenje

Po opravljeni specialni fizioterapevtski diagnostiki in potrjenem sindromu piriformisa za vzrok vaših težav, se skupaj dogovorimo o najbolj primernem načrtu zdravljenja. Glede na vaše specifične težave in invidividualen pristop, prilagojen posameznemu pacientu, je največkrat v primeru sindroma piriformis smiselno uporabiti tehnike post-izometrijske relaksacije, manualne tehnike, kot sta miofascialno sproščanje in trigger točke ter najsodobnejšo instrumentalno terapijo, ki je podprta z znanstvenimi dokazi ter jih Mediofit klinika uspešno uporablja pri rehabilitaciji svojih pacientov:

TECAR WINTERCARE terapija

Visokoenergijski SUMMUS laser

Globinski udarni valovi

Diamagnetoterapija PERISO

Visokotonska elektrostimulacija HiTOP



Da pa zdravljenje simptoma piriformis vseeno ni tako enostavno, poskrbijo primeri kombinirane težave zaradi sindroma piriformis (lažne ishialgije) in herniacije diska! Prav zato je potrebna temeljita in natančna fizioterapevtska diagnostika in specialna fizioterapevtska obravnava pri izkušenih fizioterapevtih!

Kineziologija in terapevtske vadbe

Sodobne raziskave kažejo, da imajo individualno prilagojene vaje, progresivna vadba za izboljšanje vzdržljivosti in raztezanje izrazito pozitiven vpliv na zdravljenje sindroma piriformis. Posebna tehnika raztezanja piriformisa, kot jo izvajamo pri nas se je izkazala za učinkovitejšo od splošnega raztezanja pri pacientih z nevrogeno bolečino v spodnjem delu hrbta in lahko izboljša kakovost zdravljenja ter zmanjša intenzivnost bolečine. Raztezanje piriformisa pozitivno vpliva na zmanjšanje mišične napetosti in povečanje notranje rotacije kolka.

Prvi korak pri zdravljenju je temeljita diagnostika in rezervacija termina za fizioterapevtski pregled, kjer bomo upoštevali vse pomembne informacije in skupaj določili terapevtski pristop, ki je v trenutnem stanju najboljši za vas in vaše zdravje.

Če sumite, da vas boli mišica piriformis ali da vam globoka bolečina v zadnjici ali v kolku povzroča težave, ne ignorirajte težav, saj je od vas in posledično začetka rehabilitacije odvisen izid zdravljenja. Imamo izkušnje in odlične rezultate pri zdravljenju sindroma piriformisa, zato vam bomo z veseljem pomagali!

