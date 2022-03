Idealen par zimskih škornjev za vašo garderobo

Izbirate lahko med (pre)številnimi slogi, barvami, znamkami in modeli, zato je težko že začeti, kaj šele vedeti, kateri vam bodo najbolj pristajali. Vsekakor si želite takšnih, ki bodo vaše noge ohranjali tople in suhe, hkrati pa bodo dovolj udobni za celodnevno nošenje. Seveda pa morajo biti tudi elegantni.

Kako kupiti zimske škornje

Vsekakor je priporočljivo upoštevati stvari, kot so velikost vaše noge, vaša višina in zahtevnost zimskega vremena, v katerem pričakujete, da boste škornje nosili. Hkrati je pomembno misliti tako na slog kot na udobje. Želite namreč najti par škornjev, ki jih boste imeli radi tako zaradi lepega videza kot zaradi udobja, ki ga bodo ponudili vaši nogi. Če niste prepričani, kje začeti, imamo nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali izbrati popolne škornje.

Poiščite škornje, ki so vam všeč toliko, da bi jih želeli kupiti. Primerjajte škornje s svojo garderobo in preverite, ali so z njo skladni. Primerjajte cene in poiščite najboljšo ponudbo za izbrani model. Kupite škornje in uživajte v svojem novem videzu!

Ko bi le bilo tako preprosto. Treba je namreč razmisliti tudi o tem, kako dobro se bodo vaši novi zimski škornji ujemali z vašo preostalo garderobo in modnimi dodatki.

Se bodo novi škornji ujemali z mojo garderobo?

Kot rečeno, pri iskanju popolnih zimskih škornjev je vsekakor treba razmisliti o tem, s kakšno obleko in s kakšnimi dodatki jih boste kombinirali. Če denimo želite, da se vaši škornji ujemajo z vašim nahrbtnikom, morate upoštevati barvo in slog obojega. Za bolj subtilen videz izberite nevtralno barvo, kot je črna ali rjava. Za bolj izrazit videz izberite škornje v pisanih barvah, kot sta zelena ali rdeča. Kar koli že izberete, poskrbite, da bodo škornji v kombinaciji z vašimi drugimi zimskimi oblačili in dodatki videti dobro.

Najbolje in »najvarneje« je izbrati slog, ki bo dovolj vsestranski, da ga boste zagotovo lahko nosili z drugimi zimskimi oblačili. Če iščete par škornjev, ki se bodo ujemali s težkim plaščem, izberite slog, ki ni niti preveč ohlapen niti preveč oprijet. Če se velikokrat oblačite za uradne dogodke, izberite škornje v bolj formalnem slogu. Če se dostikrat odpravljate ven na sproščeno druženje s prijatelji, se boste morda raje odločili za udobnejše, bolj vsestranske škornje.

Kaj pa slog

Če niste prepričani, kateri slog vam bo ustrezal, obstaja veliko spletnih virov, ki vam lahko pri tem pomagajo. Za mnenje o tem, kaj se vam zares poda, lahko vprašate tudi (iskrenega) prijatelja ali družinskega člana. Ne skrbite, prav gotovo boste s pomočjo vseh nasvetov in mnenj našli zimske škornje, ki bodo hkrati elegantni in praktični – kakršne denimo najdete na https://eobutev.si/c/eobutev/znamka:karl_lagerfeld –, tako da boste lahko vso zimo videti čudovito, »kljub« temu da bodo vaše noge ves čas uživale v udobju nove obutve.

A končno je eksperimentiranje najboljši način, da najdete popoln par škornjev zase! Preizkusite različne pare škornjev v različnih slogih in barvah, dokler ne najdete takega, ki bo ustrezal vašemu videzu in razpoloženju.

