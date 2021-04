Izkoristite 30 % popusta za lasersko operacijo oči!

Si želite tudi vi spet zaživeti brez očal?

Želite pridobiti BON v višini 100 EUR in dodatnih 30 % popusta za lasersko operacijo oči?

Doktor 1A ocenjuje zadovoljstvo pacientov med 14 očesnimi klinikami v SLO, HR, BiH in SRB ter ima tako preverjene podatke o zadovoljstvu pacientov, ki so operacijo že prestali.



Kaj je laserska operacija oči?

Foto Doktor 1a

Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja?

Je operacija res neboleča? Koliko časa traja?

FOTO: Doktor 1A

Primerjajte cene in preverite zadovoljstvo pacientov, ki so takšno operacijo že opravili

Ali sem primeren za operacijo?

starost med 20 in 40 let,

stabilna dioptrija vsaj eno leto in se ni spremenila več kot 0,50 D,

dioptrija med +5,0 D in –10,0 D,

astigmatizem do 4,0 D,

zdrave oči, brez znakov bolezni, poškodb ali visokega očesnega tlaka,

primerna debelina roženice.

FOTO: Doktor 1A

Ali je operacija boleča?

Kako izbrati pravega strokovnjaka? Koliko stane laserska operacija oči? Na trgu je veliko ponudnikov, kako naj izberem pravega?

FOTO: Doktor 1A

Med cenami operacij so razlike tudi več kot trikratne, zakaj?

To je zdaj povsem mogoče. V zadnjih letih je tehnologija izredno napredovala in laserska operacija odprave dioptrije ni več rezervirana za tiste z debelimi denarnicami.Operacija odprave dioptrije je tako zdaj možna in dostopna vsem, ki si tega želijo. Se sprašujete, ali ste primerni za takšne vrste operacijo? Preverite osnovna dejstva o laserski operaciji korekcije vida in tudi odgovore na vprašanja, ki se vam ob tem porajajo.Laserska operacija je povsem neboleč poseg, ki ga opravimo v lokalni anesteziji. Gre za spreminjanje površine in debeline roženice. Pri tem postopku se s hladnim žarkom svetlobe nežno preoblikuje vaša roženica (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. Laser roženico tako trajno preoblikuje. Slika postane spet jasna brez očal ali kontaktnih leč.Na voljo so različni sodobni pristopi za izboljšanje vida – od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK in Smile do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko, prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid.Gre za 100-odstotno varno operacijo. Laserski posegi za odpravo dioptrije so namreč eni najbolj varnih in pogostih ter se izvajajo že več kot tri desetletja. Operacija je med posegom računalniško nadzorovana in se lahko kadarkoli ustavi. Med posegom se ne dotaknemo notranjosti očesa, torej mrežnice in vidnega živca, vendar korigiramo roženico – povrhnjico in s tem se zmanjšuje možnost tveganja za večje zaplete.Postopek na posameznem očesu je razmeroma hiter, traja le 20 sekund, poleg tega pa je neboleč, tako da lahko že naslednji dan nadaljujete vsakdanje obveznosti. Celoten postopek skupaj s pripravo na operacijo traja pol ure. Različne študije kažejo, da je tveganje za okvare zelo majhno oz. zanemarljivo.Laserska operacija za odpravo dioptrije je povsem neboleča, saj pred njo oči lokalno anesteziramo s kapljicami. Operacija sicer traja le nekaj sekund, vendar pa je potrebna še predpriprava, in sicer nastavitev laserja in namestitev pacienta. To traja okoli 15 minut.A daleč najbolj pomemben je kakovosten pregled, ki lahko traja tudi do dve uri. Na njem se pacientu izmerijo debelina, zakrivljenost, elevacija in na splošno kakovost roženice, širina zenice, kakovost solznega filma (solzavost), gostoto očesne leče in se ugotavlja skrivna dioptrija itd.Kliknite TUKAJ in si zagotovite 14 neobvezujočih ponudb različnih izvajalcev za primerjavo cene in statističnih podatkov o zadovoljstvu pacientov, ki so lasersko operacijo oči že opravili.Pri odločitvi vam bo pomagal okulist. A na splošno velja, da morate imeti oči zdrave – ne smete imeti glavkoma, infekcije, katarakte, močno suhih oči ali kakršnega koli drugega stanja, ki lahko negativno vpliva na celjenje po operaciji.Za lasersko operacijo ste primeren kandidat, če izpolnjujete naslednje pogoje:Ljudem, ki so močno kratkovidni ali močno daljnovidni, se operacija odsvetuje. A kljub temu to ni omejitev, saj je v tem primeru možna refraktivna menjava leč, pri kateri z umetno lečo zamenjajo vašo naravno. Operacija tudi ni priporočljiva med nosečnostjo. Hormonska raven namreč vpliva na obliko oči, zato je treba počakati, da se vaši hormoni povrnejo na normalno raven.Operacija je povsem neboleča. Med posegom bolečine ne boste čutili, saj boste dobili anestetične očesne kapljice. Nekateri pacienti, ki so opravili postopek LASIK, navajajo le blago nelagodje morda kakšen dan ali dva po operaciji, nato se stanje normalizira.Res je, da se je pred takšnim posegom dobro pozanimati o vseh podrobnostih.ocenjuje zadovoljstvo pacientov tako, da spremlja ponudnike zdravstvenih, zobozdravstvenih in estetskih storitev.Tako vam olajša delo pri izbiri ustreznega zdravnika in zdravstvene ustanove. Informacije temeljijo na mnogih raziskavah in statističnih podatkih o dejanskem zadovoljstvu pacientov, ki so poseg že opravili. Vsakega pacienta, ki izpolni anketo o zadovoljstvu, nagradijo z bonom v višini 100 EUR.Dejstvo je, da vas lahko operacija oči stane 370 ali pa vrtoglavih 2100 evrov na oko, rezultat pa je enak. Na koncu boste brez dioptrije in očal. Ne drži povsem, da je najdražja operacija tudi najboljša. Pri Doktorju 1A zato predlagajo individualni posvet. Res pa je, da se cene ponudnikov med seboj zelo razlikujejo. Razlike v ceni med najcenejšo in najdražjo operacijo so tudi več kot trikratne.Če se odločite za operacijo za dobrih 300 evrov na oko in ne za tisto za 2000 evrov, boste prihranili in si na ta račun raje privoščite še luksuzne počitnice.Preden pristopite k posegu, je treba najti kakovostnega strokovnjaka in primerjati cene. Ponudbe so neobvezujoče!Naročnik oglasnega sporočila je Doktor 1A