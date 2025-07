Temna plat igre

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Združenih narodov iz leta 2023 je približno 21 odstotkov profesionalnih športnic v otroštvu doživelo spolno zlorabo v športnem okolju – skoraj dvakrat več kot njihovi moški kolegi. S to statistiko se ujemajo tudi ugotovitve prve obsežnejše raziskave o prisotnosti zlorab v slovenskem športu, ki jo je opravila magistrica psihologije Ines Lebar s primorske univerze. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 352 športnikov, članov OKS, je 18 odstotkov anketirancev utrpelo spolno zlorabo do dopolnjenega 18. leta starosti.

Javno ozaveščanje o tej problematiki se časovno ujema z gibanjem #jaztudi. Podoben pretres, kot so ga leta 2017 v filmskem svetu povzročila pričevanja številnih žrtev vplivnega producenta Harveyja Weinsteina, so v športnem okolju že leto poprej povzročile obtožbe na račun dolgoletnega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance Larryja Nassarja. Ta je med letoma 1992 in 2015 spolno zlorabil več kot dvesto petdeset deklic in mladih telovadk. Najmlajša je imela komaj enajst let, med njimi pa je bila tudi sedemkratna olimpijska prvakinja Simone Biles. Ena največjih športnih zvezdnic na svetu je s prstom pokazala tudi na ameriške športne organizacije in FBI, ki so si zatiskali oči pred zdravnikovimi zločini. »Krivim Larryja Nassarja, vendar krivim tudi celoten sistem, ki je omogočil te zlorabe. Gimnastična zveza, olimpijski komite in paraolimpijski komite so vedeli, da me je zlorabljal uradni zdravnik ekipe, še preden sem vedela, da vedo,« je dejala na zaslišanju v ameriškem senatu. Leta 2021 so Nassarjeve žrtve dosegle poravnavo v višini 380 milijonov dolarjev, zdravnika pa so obsodili na 40 do 175 let zaporne kazni.