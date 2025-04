Zakaj je sedaj pravi čas za menjavo ogrevalnega sistema

Toplotne črpalke so sinonim za energetsko učinkovito ogrevanje, in če razmišljate, kako bi lahko že danes poskrbeli za dolgoročno brezskrbnost in hkrati obvarovali okolje, naredite korak naprej: izberite najprimernejši sistem za svoj dom in se dogovorite tudi za pravočasno izvedbo.

Zakaj? Priprava na kurilno sezono že spomladi pomeni manj stresa jeseni, več izbire, več časa za premišljene odločitve in tudi nižje stroške. In če razmišljate o varčni in dolgoročni naložbi, je toplotna črpalka odločitev, ki vam bo izboljšala kakovost bivanja. S sodobno in zanesljivo toplotno črpalko Daikin Altherma pa boste izkusili vse prednosti pametne inovativnosti in s tem brezskrbnosti tudi v najbolj ekstremnih zimskih razmerah.

Izkoristite subvencije Ne čakajte na jesen ali zimo in prihranite do 3.333 evrov pri nakupu toplotne črpalke Daikin! Na voljo je namreč kar DVOJNA SUBVENCIJA: do 2.500 evrov iz Eko sklada in še DODATNIH do 833 evrov popusta iz Daikin sklada. To je najboljša kombinacija za investicijo, ki vam lahko dolgoročno izboljša kakovost bivanja in hkrati zmanjša stroške ogrevanja. Izberite vrhunsko Daikin Altherma 3 H HT (visokotemperaturno) ali Daikin Altherma 3 H MT (srednjetemperaturno) toplotno črpalko in uživajte v energetsko učinkovitem ogrevanju vašega doma.

Toplotne črpalke zagotavljajo sodobno bivalno okolje. FOTO: Depositphotos

Zakaj je toplotna črpalka še vedno prva izbira slovenskih gospodinjstev

Toplotna črpalka je ena izmed celovitih in pametnih rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih. Združuje tri ključne prednosti: visoko energijsko učinkovitost, nizke obratovalne stroške in ogljično nevtralnost.

Toplotna črpalka črpa energijo iz naravnega okolja – iz zraka, zemlje ali vode. To pomeni, da deluje z bistveno nižjo porabo električne energije kot klasični ogrevalni sistemi.

Toplotne črpalke zagotavljajo sodobno bivalno okolje, kot si ga predstavljamo: popolnoma prilagojeno vašim željam in potrebam. Omogočajo natančno regulacijo temperature, ki jo lahko upravljate tudi na daljavo – prek pametnih naprav in sodobnih termostatov, kar dodatno povečuje udobje bivanja. Primerne so tako za novogradnje kot pri prenovi starejših stavb, saj jih lahko prilagodite obstoječim ogrevalnim sistemom.

Če želite življenje s presežki, potem izberite toplotne črpalke Daikin, ki kot vodilni svetovni proizvajalec toplotnih črpalk že desetletja narekuje smer razvoja na področju ogrevalnih tehnologij. Njegovi sistemi se ponašajo z izjemno zanesljivostjo, tihim delovanjem, estetskim oblikovanjem in naprednimi funkcijami, kot je upravljanje prek aplikacije.

Daikin pri razvoju ogrevalnih sistemov ne stavi zgolj na tehnološko dovršenost, temveč tudi na odgovornost do okolja. Njihova okoljska strategija 2050 si prizadeva za ogljično nevtralnost v celotnem življenjskem ciklu izdelkov.

FOTO: Daikin

Spoznajte toplotno črpalko Daikin Altherma za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode, ki do 75 odstotkov energije pridobi iz zraka, kar pomeni, da je izjemno ekološka in ekonomična. Poleg tega so te črpalke prilagodljive različnim vrstam ogrevalnih sistemov, vključno s talnim ogrevanjem in konvektorji, kar omogoča preprosto integracijo v obstoječe sisteme.

Kako izbrati najprimernejšo toplotno črpalko za vaš dom?

Ko govorimo o toplotnih črpalkah Daikin Altherma, je ključno vedeti, katera izvedba je prava za vaš dom. Izbirate lahko med visoko-, srednje in nizkotemperaturnimi črpalkami. Poznate razliko?

Visokotemperaturna toplotna črpalka: najboljša izbira za starejše hiše

Ob prenovi starejših hiš je eden ključnih izzivov ogrevanje – še posebno če želite ohraniti obstoječe radiatorje, ki delujejo pri višjih temperaturah. Klasične rešitve, kot so oljni ali plinski kotli, so vse manj privlačne zaradi visokih stroškov in okoljskih obremenitev. Najboljša alternativa je visokotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT.

Ta napredna toplotna črpalka lahko segreva vodo do 70 °C in je tako popolnoma primerna za obstoječe visokotemperaturne radiatorje, ne da bi bili primorani zamenjati sistem. Njena energijska učinkovitost dosega oceno A+++, kar pomeni znatne prihranke pri stroških ogrevanja.

Zmogljivost delovanja tudi pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah (do –28 °C), tiho delovanje, elegantna zunanja enota in možnost povezave z naprednimi pametnimi upravljalniki pa dodatno povečujejo udobje in brezskrbnost bivanja. Visokotemperaturna toplotna črpalka Daikin je idealna izbira za tiste, ki želijo energetsko prenovo doma brez večjih gradbenih posegov.

Srednjetemperaturna toplotna črpalka: idealna za prenove z mešanimi sistemi

Srednjetemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H MT je odlična izbira za objekte, v katerih je za ogrevanje poskrbljeno z mešanimi sistemi, kot so talno gretje, konvektorji ali radiatorski sistemi z zmerno temperaturo. Gre za rešitev, ki omogoča zamenjavo starih plinskih kotlov brez večjih posegov v obstoječo inštalacijo.

S svojo zmogljivostjo ogrevanja do približno 65 °C pokriva potrebe večine gospodinjstev, hkrati pa zagotavlja visoko energijsko učinkovitost (ocena A+++). Kombinacija z naprednim regulacijskim sistemom in možnostjo daljinskega upravljanja prek aplikacije omogoča optimalno prilagajanje željam celotne družine.

Ta vrsta toplotne črpalke je prilagodljiva in zanesljiva rešitev za prenove stanovanjskih stavb, v katerih želite izboljšati energetsko učinkovitost in bivalno udobje.

Nizkotemperaturna toplotna črpalka: za sodobne domove

Za novogradnje ali hiše, ki so že opremljene s talnim ogrevanjem in najnovejšo izolacijo, je najboljša izbira nizkotemperaturna toplotna črpalka. Ta deluje pri nižjih temperaturah (do 55 °C), kar povsem zadošča za sodobni način ogrevanja, pomeni pa izjemno varčno rabo energije.

Toplotne črpalke Daikin Altherma z nizkotemperaturnim delovanjem omogočajo kombinacijo s sončno elektrarno.

Ne glede na to, kateri tip izberete, toplotne črpalke Daikin Altherma zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost in prilagodljivost, kar omogoča enostavno integracijo v različne vrste ogrevalnih sistemov. Z njimi lahko dosežete optimalno udobje v vašem domu, hkrati pa prispevate k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in varovanju okolja.

Od leta 2006 so po vsej Evropi namestili več kot 1.300.000 enot Daikin Altherma. FOTO: Daikin

Ne čakajte na padec temperature: izberite toplotno črpalko Daikin že danes

Toplotna črpalka je ena najboljših naložb v prihodnost – tako za vaš dom kot naš planet. Ne zamudite edinstvene priložnosti in izkoristite subvencijo do 3.333 evrov za vrhunske toplotne črpalke Daikin Altherma.

Obrnite se na strokovnjake, ki vam bodo pomagali pri izbiri, svetovanju in celotni izvedbi – še pred prihodom hladnih jesenskih dni.

