Kako financirati rabljena vozila brez zapletov

Nakup rabljenega avtomobila je pogosto premišljena odločitev, ki vključuje tudi izbiro ustreznega financiranja. V Sloveniji se kupci rabljenih vozil srečujejo z različnimi oblikami financiranja, od klasičnih bančnih posojil do lizingov in trgovčevih lastnih ponudb. Vsaka možnost ima svoje prednosti, a tudi določene pasti. Pomembno je, da pred odločitvijo natančno pretehtate vse dejavnike in preverite, katera pot najbolj ustreza vašim finančnim zmožnostim in potrebam.

Bančno avtomobilsko posojilo

Bančna posojila za avtomobile ostajajo med najbolj priljubljenimi načini financiranja, saj so na voljo za nova in tudi rabljena vozila. Prednost tega načina je v konkurenčnih obrestnih merah, predvsem za osebe z dobro boniteto. Dodatna prednost je možnost dolgoročnega odplačevanja, pogosto brez potrebe po dodatnem zavarovanju ali pologu za manjše zneske.

Kot slabost lahko navedemo potrebo po preverjanju kreditne sposobnosti, kar lahko podaljša postopek odobritve tudi za nekaj dni ali celo tednov, hkrati pa je lahko odobreni znesek manjši od želenega. Kljub temu pa ostaja bančni kredit ena izmed najbolj preglednih in varnih oblik financiranja.

Finančni in operativni lizing

Lizing je izredno priljubljena oblika financiranja, zlasti zaradi prilagodljivosti in hitrosti obdelave vlog. Pri finančnem lizingu kupec na koncu postane lastnik vozila, pri operativnem pa vozilo najeme in ga po izteku pogodbe vrne.

Možnosti, kot so obročna odplačila, balonske sheme ali tristranski lizingi, kupcu omogočajo nižje mesečne obroke. Pri tem velja opozoriti, da so končni stroški lahko višji zaradi balonskega odplačevanja in stroškov ob vračilu vozila. Lizinške hiše, kot je NLB Hitri leasing, ki je dostopen neposredno preko portala DoberAvto.si, ponujajo hitro odobritev in enostavno ureditev celotnega postopka.

Kljub temu pa se je treba zavedati določenih omejitev, kot so obveznost kasko zavarovanja in pologa (pogosto vsaj 20 %). Operativni lizing denimo določa omejitve glede prevoženih kilometrov in vsebuje dodatno zaračunane stroške morebitne čezmerne obrabe vozila.

Kredit pri prodajalcu

Vedno več avtomobilskih trgovcev ponuja finančne sheme, kot je denimo nakup na obroke NLB Buy&Go. Gre za izredno priročno možnost, saj se celoten postopek izvede na enem mestu in je obravnava hitra. Tu govorimo o nižjih zneskih financiranja, na primer do 15.000 evrov.

Potrošniški kredit ali obročno plačilo s kartico

Potrošniški kredit je fleksibilna izbira, saj ni vezan na konkretno vozilo ali prodajalca. Odobritev je običajno hitra, polog pa ni potreben.

Glavna slabost so višje obrestne mere v primerjavi z namenskim avtomobilskim posojilom. Obročno plačilo s kartico pride v poštev predvsem za krajše roke in manjše zneske, saj so obresti pogosto še višje.

Tveganja in pasti financiranja

1. Skriti stroški in struktura financiranja

Kljub raznolikosti ponudb je ključno, da kupci razumejo strukturo financiranja in se izognejo pogostim pastem:

Balonsko odplačevanje prinaša na začetku nizke mesečne obroke, a visoko končno obveznost.

Tristransko financiranje pogosto zahteva dodatne stroške glede obrabe, stanja vozila in prevoženih kilometrov.

Pogoji lizinga pogosto zahtevajo, da vozilo ob izteku pogodbe ni starejše od 10 let (redko 12 let).

Obvezna kasko zavarovanja za celotno obdobje lizinga lahko znatno zvišajo stroške.

2. Tveganje nepoštenih prodajalcev

Ena večjih nevarnosti pri financiranju rabljenih vozil je nakup vozila od nepreverjenega prodajalca. Lahko pride do prikrivanja tehničnih napak ali celo manipulacije s številom prevoženih kilometrov.

Portal DoberAvto.si to tveganje zmanjšuje z orodji, kot so VIN identifikacija, zgodovina servisov in preverjene partnerske možnosti lizinga.

3. Nevidni dodatni stroški lastništva

Pri financiranju rabljenega avtomobila ne smemo spregledati dodatnih stroškov, kot so:

registracija,

zavarovanje,

redno in nenačrtovano vzdrževanje,

tehnični pregledi,

nadomestni deli ali servisiranje.

Ker rabljena vozila niso več v garanciji, je pomembno, da kupec vključi tudi te možne stroške v svojo oceno.

Kako izbrati pravo finančno pot?

Pri izbiri pravega načina financiranja se priporoča naslednje:

Primerjajte ponudbe več bank, lizinških družb in trgovcev.

Ocenite svojo boniteto in možnost pologa.

Podrobno preberite pogoje, zlasti omejitve prevoženih kilometrov in zahteve glede zavarovanja.

Preverite zgodovino vozila z uporabo kode VIN ali drugih javno dostopnih podatkov (npr. AMZS).

Izračunajte skupne stroške, vključno z obrestmi, vzdrževanjem in zavarovanjem.

Posebno pozornost namenite pogojem vračila pri lizingu.

Zakaj je DoberAvto.si prava izbira

V kontekstu zgoraj navedenih tveganj in izzivov, ki spremljajo financiranje rabljenih avtomobilov, je DoberAvto.si smiselna izbira za vse, ki želijo varen, pregleden in zanesljiv nakup. Platforma ponuja tudi preverjena rabljena vozila, omogoča hitro objavo avtooglasov in razpolaga z naprednim iskalnikom avtooglasov, ki omogoča natančno filtriranje vozil glede na potrebe kupca.

Uporabniki lahko na enem mestu preverijo zgodovino vozila, vključno z VIN, ter se izognejo najpogostejšim napakam pri nakupu. Poleg tega so na voljo tudi partnerske finančne rešitve, kot je

NLB Hitri leasing, ki dodatno poenostavijo proces financiranja.

Za profesionalne uporabnike in avtomobilske trgovce DoberAvto.si pomeni digitalno podporo prodaji in nakupu vozil, ki temelji na transparentnosti, varnosti in uporabniški prijaznosti. Na hitro spreminjajočem se avtomobilskem trgu, kjer so informacije in zaupanje ključnega pomena, je ta portal eden najzanesljivejših partnerjev v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je DoberAvto.si