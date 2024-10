Kako stilizirati športna oblačila in poskrbeti za šik videz

Svojega prostega časa nekateri ne želite izkoristiti za športne aktivnosti, zato pa želite obleči športna oblačila adidas Originals v šik različici, ki ni nujno namenjena vadbi, kar pomeni, da ne gre za »samo« športna oblačila.

V nadaljevanju vam predstavljamo predloge, kako lahko sestavite casual videz, v katerem lahko poležavate v postelji, a se po drugi strani tudi odpravite na sprehod ali v mesto. Lahko rečemo, da je to omara za prosti čas, ki omogoča sestavljanje kolekcije vsestranskih kosov, ki jih lahko stiliziramo na nešteto načinov.

Pajkice

Za poletno različico predlagamo kratke pajkice. Udobno in čudovito. Stilizirate jih lahko k vsem slogom loaferk, pa seveda tudi k športnim copatom. Fantje lahko najdejo različne modele kratkih hlač, ki jih lahko kombinirajo tudi z odprtimi ali zaprtimi čevlji.

FOTO: Answear

Udoben nedrček/moški brezrokavnik

Všeč nam je, ko lahko en izdelek nosimo na več načinov. Udoben top ali v drugih primerih moška majica brez rokavov, lahko jo nosite brez vsega, pa tudi pod trenirko ali majico.

FOTO: Answear

Športna majica

Zelo radi kombiniramo preproste bombažne majice z okroglim izrezom s pajkicami ali kratkimi hlačami. Ta kombinacija je odlična tudi za pozno poletje, torej ko so večerne temperature nekoliko nižje. Dodajte ji bomber jakno ali zgornji del trenirke in dobili boste kul večplastno obleko.

FOTO: Answear

Klobuki in čepice s ščitkom

Poletje obožuje pokrivala. Modele lahko kombinirate s svojo boljšo polovico, saj so vse kape in klobuki unisex. Popoln športnoelegantni dodatek k obleki.

FOTO: Answear

Pulover s kapuco

Zadnje čase v svojo omaro vse pogosteje dodajamo puloverje s kapuco. Všeč nam je, da so videti super športno stilizirani, pa tudi v večplastnih kombinacijah pod lahkotnim suknjičem ali recimo blazerjem (bolj primeren za poslovni videz).

FOTO: Answear

Torba

Torba za čez ramo je popoln dodatek za prosti čas.

FOTO: Answear

Elegantne in športne superge

Za športen videz v prostem času ni treba, da so vaši športni copati primerni za vadbo. Le udobni in elegantni morajo biti, pri modelih adidas Originals pa to ni problem. Odlični so za sprehode in pohode, hkrati pa so videti dovolj elegantni, da se odpravite v mesto v športnih oblačilih.

FOTO: Answear

Če želite ustvariti kapsulno garderobo za prosti čas, se osredotočite na kose, ki jih je mogoče kombinirati brez pretiranega truda. Izberite barvno paleto, ki ustreza vašemu slogu in se zlahka prilega vsakemu videzu. Dobro pripravljena in oblikovana garderoba vam bo olajšala izbiro oblačil in zagotavljamo vam, da boste pri kombiniranju videzov vedno zadovoljni.

Trend športnega šika je tu in tu bo ostal, s tem ultimativnim kontrolnim seznamom pa boste dobro pripravljeni, da ga vključite v svojo modno zgodbo (če ga še niste). Pri nakupu vedno pomislite na vsestranskost in udobje. Zmešajte in kombinirajte te sponke s preostalo obleko in ustvarite nešteto elegantnih športnih oblek, ki bodo ustrezale različnim priložnostim in dejavnostim.

Ne glede na to, ali greste v telovadnico, se srečate s prijatelji ali preprosto uživate v sproščenem dnevu, vam športna oblačila omogočajo, da vse to počnete v slogu. Z urejanjem garderobe za prosti čas IN nakupom kakovostnih kosov ne boste le videti odlično, ampak se boste počutili udobno in samozavestno, ne glede na to, kam vas bo dan zapeljal. Začnite graditi svojo zbirko za prosti čas še danes in uživajte v popolni mešanici mode, funkcionalnosti in udobja.

Naročnik oglasne vsebine je Answear.com S.A.