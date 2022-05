Klemen Selaković: Hlastanje po užitku ti ukrade dušo

V nadaljevanju preberite:

Pija Kapitanovič se je s Klemnom Selakovićem pogovarjala o njegovih mladostnih sanjah, o iskanju svobode, o Aziji, kjer je več let živel, o meditaciji in izkušnji s psihedeličnimi drogami, o tem, da nas pehanje za srečo onesrečuje, o podkastu, na katerem veliko govori tudi o svojih izkušnjah, in o tem, zakaj je najbogatejši človek na svetu. V njegovem studiu ga je fotografiral

Jure Eržen.