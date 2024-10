Krompirjeve počitnice pred vrati, kam na izlet po Sloveniji

Krompirjeve počitnice, ki jih z veseljem pričakujejo šolarji in starši po vsej Sloveniji, prinašajo dobrodošel oddih po prvem obdobju novega šolskega leta. Jesenske počitnice, ki nastopijo prihodnji teden, so čas, ko številne družine izkoristijo proste dni za izlete, potovanja ali preprosto sprostitev v domačem okolju. Čeprav so počitnice v preteklosti (ponekod pa še danes) bile pogosto povezane z pobiranjem krompirja, se danes vse bolj spreminjajo v priložnost za odkrivanje jesenskih lepot narave, kulturnih dogodkov in številnih drugih aktivnosti, ki jih ponuja Slovenija.

Na portalu Onaplus so pripravili zanimive ideje, kam se odpraviti v tem času.

Fosili, Vaška situla in adrenalinski park v Vačah

Vače, kraj blizu geometričnega središča Slovenije, ponujajo zanimivo kombinacijo zgodovine in adrenalina. V steni nad Vačami so našli fosilne ostanke školjk in zob morskih psov, kar priča o tem, da je bilo pred milijoni let na tem mestu morje. Poleg tega so Vače znane po vaški situli in izjemnem arheološkem najdišču iz železne dobe. Obiskovalci lahko obiščejo tudi geometrično središče Slovenije, klopco ljubezni ter pustolovski park Geoss, ki ponuja številne adrenalinske izzive za otroke in odrasle.

Povzpeti se med krošnje dreves na varen način, početi adrenalinske vragolije povsem varno. FOTO: Geoss Park

Županova jama na Dolenjskem

Županova jama, ena najlepših jam na Dolenjskem, je odlična izbira za ljubitelje podzemnega sveta. Jama, ki jo je v svojih delih omenjal že Janez Vajkard Valvasor, skriva številne kapnike in jamske živali. Obisk jame je še posebej primeren v slabem vremenu, saj podzemni svet ni odvisen od vremenskih razmer. Poleg naravnih lepot je jama pritegnila tudi številne filmske ustvarjalce, ki so jo izbrali za kuliso svojih del.

Županova jama FOTO: Mitja Felc/Delo

Kostanjevica na Krki in njene znamenitosti

Kostanjevica na Krki, najstarejše in najmanjše mesto na Dolenjskem, je znana po svoji edinstveni legi na otoku sredi reke Krke. Mesto je zaradi svoje zgodovinske in arhitekturne vrednosti spomeniško zaščiteno. Obiskovalci lahko uživajo v sprehodih po slikovitih ulicah, obiščejo galerijo Božidarja Jakca v nekdanjem cistercijanskem samostanu ali pa se podajo na raziskovanje okoliških naravnih lepot, kot je Kostanjeviška jama. Za sprostitev pa so na voljo tudi Klunove toplice, kjer je voda vse leto prijetnih 27 stopinj.

Jesenski izleti po Krasu, s poudarkom na Štanjelu

Kras je jeseni še posebej čaroben, saj pokrajina zažari v toplih barvah. Kolesarjenje po kraških vasicah je odlična izbira za ljubitelje narave in kulture. Med kraškimi vasicami izstopa Štanjel, ki velja za eno najlepših srednjeveških naselij v Sloveniji. Največja znamenitost Štanjela je Ferrarijev vrt, ki ga je zasnoval arhitekt Maks Fabiani. Vrt ponuja čudovite razglede na okoliško pokrajino in je kot nalašč za romantične sprehode.

Zapuščena vas Slapnik v Goriških brdih FOTO: Voranc Vogel/Delo

Lovrenška jezera na Štajerskem

Lovrenška jezera, največje visoko barje v Sloveniji, se nahajajo na Pohorju. Gre za skupino 20 jezerc, ki so posejana po žametno mehkih traviščih. Okoli nekaterih jezerc je speljana pot iz lesenih tramov, ki obiskovalcem omogoča, da se jim približajo, ne da bi poškodovali občutljivo barjansko okolje. Lovrenška jezera so idealna za ljubitelje narave in mirnih sprehodov, saj ponujajo edinstveno priložnost za opazovanje redkih rastlinskih in živalskih vrst.

Umirjeni enodnevni izleti ob morju, kot je Strunjan

Jesenski izleti ob morju ponujajo mir in sprostitev, še posebej v Strunjanu. Strunjan, ki leži med Izolo in Piranom, je idealen za umirjene enodnevne izlete. Tu ni množice turistov, kar omogoča sproščujoče sprehode ob obali in nad Mesečevim zalivom. Strunjanski zaliv je znan po svojih naravnih lepotah in mirnem vzdušju, kar je popolno za družine, ki iščejo oddih od vsakodnevnega vrveža.

Odkritje slovenskih gradov in neposeljenih vasi

Slovenija je bogata z zgodovinskimi gradovi, ki so idealni za družinske izlete. Med najbolj zanimivimi so gradovi v Ljubljani in njeni okolici. Poleg gradov je v Sloveniji tudi veliko neposeljenih vasi, kot so Slapnik, Ščurkovo in Dolenje Nekovo. Te vasi ponujajo vpogled v preteklost in so odličen kraj za raziskovanje in učenje o slovenski zgodovini.

Prekmurje ter njegove naravne in kulturne znamenitosti

Prekmurje je jeseni še posebej čudovito. Murska Sobota se ponaša z renesančnim gradom in velikim parkom, v njeni okolici pa je še posebej atraktivno Soboško jezero, ki ga mnogi imenujejo drugo slovensko morje. Prekmurje ponuja tudi številne kulturne znamenitosti, kot so tradicionalne prekmurske hiše in mlin na Muri. Ta regija je popolna za družine, ki želijo raziskovati naravo in kulturno dediščino.

Mlin na Muri

Pohodništvo na Gorenjskem, kot je Sveti Peter nad Begunjami

Gorenjska je znana po svojih čudovitih pohodniških poteh. Ena izmed priljubljenih destinacij je Sveti Peter nad Begunjami, ki se nahaja na 839 metrih nadmorske višine. Pot do vrha je nezahtevna in primerna tudi za mlajše otroke, saj jo lahko prehodimo v dobre pol ure. Na vrhu se odpira čudovit razgled na okoliško pokrajino, kar je popolno za družinske izlete v naravo. Tam stoji tudi zanimiv grad Kamen.