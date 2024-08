Naravna zdravilišča in terme kot most med starodavno modrostjo in znanostjo

V 12 zdraviliščih, vključenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, ki se razprostirajo med Alpami, Sredozemljem, Krasom in Panonsko nižino, se lahko predate blagodejnim naravnim dejavnikom, ki so predhodno klinično preizkušeni. Dokazane so njihove zdravilne lastnosti in opredeljene morebitne kontraindikacije za njihovo uporabo.

V zdraviliščih zdravijo z različnimi naravnimi dejavniki, kot so naravne mineralne in termomineralne vode, šota, peloidi, fango, morska voda in aerosoli. Pri zdravljenju med drugim uporabljajo pitne kure, mineralne in termalne kopeli, fango obloge, slanico, kopeli CO 2 in zeliščne terapije. Ob naravnih zdravilnih dejavnikih so zdravilišča razvila številne oblike zdravljenja s področja fizikalne medicine in rehabilitacije.

Ali ste vedeli, da je balneologija, iz katere izhaja zdraviliško zdravljenje, ena najstarejših interdisciplinarnih medicinskih ved? (Balneologija: balneo = kopati, logos = raziskovanje)

Eden od glavnih naravnih zdravilnih dejavnikov slovenskih zdravilišč je naravna mineralna voda, ki izvira v podzemnem vodnem viru, zaščitenem pred onesnaževanjem. Imeti mora enako čistost kot pri izviru, ima pa lahko določene učinke, ugodne za zdravje. Nekatere mineralne vode so zelo stare in izvirajo že iz časa začetka trajanja geoloških dob (fosilne vode, slanice – ostanki nekdanjih morij), druge so stare nekaj tisočletij (stare podtalnice meteornega izvora) ali samo nekaj desetletij oz. let. Slatina ali kisla voda je naravna mineralna voda, ki pri izviru vsebuje več kot 250 mg/l prostega ogljikovega dioksida. V Sloveniji v zdravstvene namene uporabljamo dve mineralni vodi: Zdravilni vrelec iz Radenske in Donat Mg iz Rogaške Slatine.

Termomineralne vode kot most med pradavnino in sedanjostjo

Slovenske terme in zdravilišča nudijo popolno destinacijo za sprostitev, regeneracijo in nepozabne doživetje. Na fotografiji: Šmarješke Toplice FOTO: Dean Dubokovič

Slovenske termalno-mineralne vode so povezane s pradavnim morjem Panonske nižine in termalnimi vrelci v gorah ali ob morju.

Termalne vode imajo pri izviru temperaturo več kot 20 °C. Med termomineralne vode s posebnimi učinki spadajo mineralne vode z ogljikovim dioksidom, žveplove mineralne vode, radioaktivne mineralne vode in slane mineralne vode. Termomineralne vode z mineralizacijo nad 1000 mg raztopljenih trdnih mineralnih snovi v litru imajo v Termah Portorož, Zdravilišču Radenci in v Zdravilišču Rogaška.

Terme Portorož: starodavna tradicija po sodobnih metodah

V Termah Portorož boste vedno v stiku s širnim Jadranskim morjem. FOTO: Alex Štokelj

Zdravilne lastnosti morske vode in morskega zraka lahko preizkusite v Termah Portorož, ki so znane po talasoterapevtskih tretmajih. Starodavne preizkušene tretmaje so strokovnjaki za dobro počutje preoblikovali v sodobne zdraviliške programe, ki vključujejo vse, kar morje ponuja: morsko vodo, sol, blato in alge. Naravni dejavniki v Termah Portorož so še posebej koristni za zdravljenje kožnih bolezni, težav z dihanjem in revmatičnih obolenj.

Letos so v Termah Portorož odprli prenovljen hotel Riviera. V njegovem sklopu je tudi bazenski kompleks z ogrevano morsko vodo SeaSpa. Kmalu se bo spet odprl tudi prenovljeni center naravne nege telesa Wai Thai.

Klimatska terapija, ki se izvaja predvsem v zdraviliščih v visokogorju in ob morju, je zdravljenje z izpostavljanjem vremenskim dražljajem. Vreme ima na ljudi nevrotropni, biotoplotni, zračno-kemični učinek in učinek sončnega sevanja. V sodobni klimatski terapiji se uporabljajo terenske kure, ležalne kure in helioterapija.

Zdravilišče Radenci s svojimi vodami prav v vrhu Evrope

V Zdravilišču Radenci uporabljajo mineralno vodo tudi v obliki pitnih kur za zdravstvene namene. FOTO: Dean Dubokovič

Termalno in bioklimatsko Zdravilišče Radenci z dolgo tradicijo slovi predvsem po bogati mineralni vodi, ki se po vsebnosti mineralov uvršča med najbogatejše mineralne vode v Evropi. V zdravilišču imajo še tri druge naravne zdravilne dejavnike – termalno vodo, fango blato in ugodno klimo z več kot 250 sončnimi dnevi v letu. Kopeli v mineralni vodi delujejo krepčilno in očiščevalno, v zdravilišču pa izvajajo tudi terapije za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, visok krvni tlak, bolezni ledvic, nevroloških bolezni in bolezni gibal. Zdravilišče Radenci ponuja tudi vrhunske wellness storitve, vključno z masažami, savnami in lepotnimi tretmaji.

Hipotermalne vode (20–34 °C):

Zdravilna šota in termalna voda v Termah Zreče

Šota iz pohorskih gozdov je odlično sredstvo za pomoč pri različnih zdravstvenih težavah. FOTO: Dean Dubokovič

Terme Zreče na zelenem Pohorju so nastale po tem, ko so leta 1983 v globini 500 metrov našli termalno vodo, bogato z magnezijem in kalcijem, ki je še posebej učinkovita pri zdravljenju bolezni gibal, revmatičnih boleznih, obolenj perifernega živčevja in po ginekoloških in onkoloških operativnih posegih. Terme Zreče se ponašajo z naravnim zdravilnim faktorjem pohorsko šoto, ki se nahaja v srednjegorskih močvirjih sredi pohorskih gozdov in je zelo čista. Šota se uporablja za bolezni gibal, ginekološke, urološke, internistične in psihosomatske bolezni.

Letos so v Termah Zreče uvedli nekaj adrenalinskih novosti v Parku Mašinžaga na Rogli, in sicer dve novi družinski progi v Bike parku Rogla in Leteči tobogan.

Najbolj inovativen evropski wellness program v Termah Šmarješke Toplice

V Termah Šmarješke Toplice lahko sprostite v bazenih s termalno vodo in na strokovno vodenih wellness programih. FOTO: SSNZ

Vse lepote Dolenjske in njene zdravilne naravne dejavnike skupaj z blagodejno klimo so v Termah Šmarješke Toplice združili v izjemno bogato zdraviliško ponudbo za boljše počutje. Zdravstvena ekipa se predano ukvarja z boleznimi srca in ožilja, revmatičnimi boleznimi, pri tem pa jim je v veliko pomoč termalna voda z magnezijem in kalcijem. Tudi wellness programi so izpeljani pod zdravniškim nadzorom. Eden od programov je prejel tudi nagrado za najbolj inovativen evropski wellness program.

Homeo- ali izotermalne vode (34–38 °C)

Več kot šest stoletij dobrega počutja v Termah Dobrna

Terme Dobrna združujejo naravne danosti in sodobno medicinsko znanost, kar jih uvršča prav v vrh slovenskega zdraviliškega turizma. FOTO: Andrej Tarfila

Najstarejše toplice v Sloveniji – Terme Dobrna – delujejo že od leta 1403. Topli vrelec na Dobrni so namreč poznali že stari Kelti in Rimljani. Glavni zdravilni dejavnik v Termah Dobrna je alkalna termalna voda s kalcijem, magnezijem in hidrogenkarbonatom s temperaturo okoli 36,5 °C. Primerna je za zdravljenje ginekoloških, uroloških in revmatičnih obolenj, zdravilna je tudi za bolnike s perifernimi obolenji ožilja, za bolnike z nevrološkimi težavami, za vse s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim pritiskom, lažjimi obolenji srca in dihal.

V Termah Dobrna so junija odprli center za dogodke Mlečna Marijanca za organizacijo seminarjev, konferenc, raznih poslovnih in zasebnih dogodkov.

V Thermani Laško po poteh starih Rimljanov

Thermana Laško ponuja bogat nabor masaž, nege telesa in obraza, posebne wellness rituale in ayurvedske tretmaje. FOTO: Dean Dubokovič

Vrelce v Thermani Laško ob Savinji so poznali že stari Rimljani. Znana je po termalni vodi, ki je bogata z magnezijem in kalcijem, ki je še posebej učinkovita pri zdravljenju bolezni gibalnega sistema, revmatičnih bolezni in težavah s kožo. Thermana Laško ponuja široko paleto wellness in termalnih storitev za popolno sprostitev in revitalizacijo. Pod stekleno kupolo Termalnega centra se razprostirajo bazeni z naravno termalno vodo, obiskovalci lahko uživajo v različnih savnah in ekskluzivnih wellness tretmajih.

Uradno najboljši wellness v Sloveniji v Termah Olimia

V Termah Olimia lahko poiščete rešitev za svoje zdravstvene težave ali pa samo uživate v uradno najboljšem wellnessu v Sloveniji. FOTO: Ciril Jazbec

Termalna voda v Termah Olimia v Podčetrtku vsebuje veliko magnezija, kalcija in hidrogenkarbonata, kar pomaga pri lajšanju težav z mišicami, sklepi in prebavo. Terme Olimia so primerne za vse, ki iščejo sprostitev in terapijo, še posebej pa so primerne za družine z otroki, saj ponujajo veliko možnosti za zabavo in rekreacijo. Za vse obiskovalce bo še posebej zanimiv welness center Orhidelia, ki ponuja različne savne, masažne bazene in prostor za meditacijo, predvsem pa velja za uradno najboljši wellness v Sloveniji.

Imperij dobrega počutja v Termah Ptuj

V Termah Ptuj strokovno osebje s sodobnimi postopki zagotavlja popolno regeneracijo. FOTO: Ciril Jazbec

Najstarejše mesto v Sloveniji vas pričakuje s Termami Ptuj, kjer v imperiju dobrega počutja obljubljajo hedonistično razvajanje v slogu starih Rimljanov. Termalna voda v Termah Ptuj je bogata z mineralnimi snovmi in je primerna za zdravljenje revmatičnih bolezni, za postoperativne rehabilitacije in bolezni gibalnega sistema. Terme Ptuj ponujajo tudi vrhunske wellness storitve, vključno z masažami, savnami in lepotnimi tretmaji, ter največji sistem toboganov v Sloveniji, ki so mu letos dodali dva nova – skoraj 100 metrov dolg Aquatube in Sphere z drsnimi blazinami za dve osebi.

Eno najstarejših zdravilišč v Evropi: Terme Dolenjske Toplice

V Termah Dolenjske Toplice se lahko pohvalijo z enim najboljših wellness hotelov v Evropi. FOTO: Mankica Kranjec

Terme Dolenjske Toplice v mirni dolini reke Krke so že dolga stoletja znane po termalnih vodah, ki izvirajo iz globine skoraj tisoč metrov in so bogate z magnezijem in kalcijem. Te vode so še posebej učinkovite pri rehabilitaciji bolnikov po boleznih gibal, pa tudi za rehabilitacijo revmatskih obolenj, po operacijah karcinoma dojke in rodil ter pri boleznih živčevja gibalnega sistema in težavah s kožo. K uspešnemu zdravljenju prispeva edinstvena termalna voda, izoakratoterma s temperaturo 36 °C.

Hipertermalne vode (nad 38 °C)

Terme Čatež – prava termalna metropola

Zdravstveni center Terme Čatež se uvršča v kategorijo najuspešnejših zdraviliških centrov v Sloveniji. FOTO: Dean Dubokovič

Terme Čatež so kot največje slovensko termalno zdravilišče prava termalna metropola, ki ponuja širok spekter termalnih in wellness storitev. Vrelce Term Čatež so odkrili okoli leta 1797 v koritu Save, tako da so te toplice ene mlajših slovenskih zdravilišč. Obiskovalci lahko uživajo v bazenskem kompleksu, ki ponuja prijetno sprostitev. Voda, ki jo za zdravstvene namene uporabljajo od leta 1860, vsebuje kalcij, magnezij in hidrokarbonat in ima temperaturo do 64 °C. Primerna je za zdravljenje bolezni gibalnega sistema, revmatičnih bolezni in težav s kožo.

Terme 3000 Moravske Toplice z novimi vodnimi atrakcijami

V Termah 3000 lahko uživate v vodnih atrakcijah ali pa se potopite v zdravilno črno termomineralno vodo. FOTO: Dean Dubokovič

Glavni adut prekmurskih Term 3000 v Moravskih Toplicah je edinstvena črna termomineralna voda, ki je bogata z mineralnimi snovmi in ima dokazano zdravilne učinke na kožo, prebavila in gibalni sistem. Črna termomineralna voda, ki ji pravijo tudi črno zlato, tonizira in osveži organizem, izboljša prekrvitev in pozitivno vpliva na kronične vnetne procese, pomirja in zmanjša živčno napetost ter deluje proti bolečinam. Terme 3000 ponujajo širok spekter wellness storitev, letos pa si lahko date duška na dveh novih toboganih. Aqualoopu, prvemu toboganu s polnim obratom na svetu, sta se pridružila zaviti hitrostni tobogan Space Hole in tobogan Mutlislide s štirimi drčami. Poleg tega so prenovili celotno kopalno ploščad.

Talasoterapija Balneološko zdravljenje v obmorskih krajih se imenuje talasoterapija in temelji na biotopnih lastnostih naravnih faktorjev obmorskih krajev, kot so klima, morska voda, morski mulj, solinski peloid ali fango, slanica, topli morski pesek ali mivka (psamoterapija), sol, alge in fosilna termomineralna voda. Ime talasoterapija izvira iz grške besede »thalassa« – morje.

Talaso Strunjan kot oaza za zdravljenje bolezni dihal

Talaso Strunjan je idealen za tiste, ki iščejo sprostitev in obnovo v mirnem obalnem okolju. FOTO: SSNZ

Najbolj zelen košček slovenske obale skriva čudovito zdravilišče Talaso Strunjan, ki je znano po programih za razstrupljanje telesa in zdravljenje dihalnih bolezni.

V zdravilišču Talaso Strunjan so na voljo programi za strokovno rehabilitacijo po boleznih in poškodbah gibal. Programi vključujejo naravne zdravilne dejavnike – morje, fango in morski zrak, zaradi česar je Strunjan že dolgo priljubljen tudi pri vseh, ki jih pestijo težave z dihali. Tu zdravje in dobro počutje najdejo gostje vseh starosti, ki iščejo mir v naravi, še posebej pa ljudje s pljučnimi in revmatskimi obolenji ter ljudje po poškodbah in operativnih posegih na gibalnem aparatu.

Talaso Strunjan je letos prenovil hotel Svoboda, pred tem so prenovili plažo, vile v parku, hotel Laguna, zunanji in notranji bazen ter pritličje Vile Park.

Peloid (pelos, gr. – blato, mulj) je naravni produkt, sestavljen iz mešanice mineralne, morske ali izvirske vode z organskimi ali anorganskimi snovmi, ki so nastale z geološkimi ali biološkimi procesi in se uporabljajo v terapijah v obliki oblog ali kopeli.

Pestra izbira znamenitosti tudi v okolici zdravilišč

Sproščeno bivanje v slovenskih zdraviliščih povsod nadgrajuje tudi čudovita narava in kulturna dediščina bližnjih krajev. Na fotografiji: Žička kartuzija v bližini Term Zreče. FOTO: Jošt Gantar

Obisk slovenskih term in zdravilišč ponuja ne le sprostitev in zdravje, temveč tudi priložnost za raziskovanje bogate kulturne dediščine in naravnih lepot v bližini.

V Podčetrtku ob Termah Olimia lahko obiščete samostan in čokoladnico Olimje. Med obiskom Term 3000 Moravske Toplice se lahko odpravite na mlin na Muri in na odkrivanje Krajinskega parka Goričko. Obisk Zdravilišča Radenci lahko izkoristite za potep po Pomurju, kjer se razprostirajo zanimive kolesarske poti in veliko lokalnih kmetij. Terme Zreče ponujajo številne možnosti za izlete v okolici Pohorja in za preizkušanje lokalne kulinarike.

Grad Podsreda v bližini Term Olimia FOTO: Jošt Gantar

V okolici Term Ptuj boste našli ogromno ponudnikov lokalne kulinarike in veliko zanimivosti v najstarejšem slovenskem mestu, med drugim vas pričakuje Ptujski grad. Med bivanjem v Thermani Laško si oglejte Laški grad, pivovarno in se sprehodite po slikoviti dolini reke Savinje. Terme Dobrna so dobra izhodiščna točka za pohodništvo in kolesarjenje.

V bližini Term Šmarješke Toplice je zanimiv grad Otočec, veliko vinskih kleti in slikovita dolina reke Krke. Obisk Term Čatež povežite z obiskom gradu Brežice, obiskovalci Term Dolenjske Toplice pa se odpeljite do gradu Žužemberk.

Pohajkovanje po obmorskih krajih je vedno dobra izbira, tako da med bivanjem v Termah Portorož obiščite čudoviti Piran, če pa ste v Talasu Strunjan, pa si nujno oglejte Strunjanski krajinski park s solinami ter se sprehodite do najvišjega slovenskega klifa nad Mesečevim zalivom pri Strunjanu.

Sečoveljske soline FOTO: Jure Kravanja

