Leva, ki je sejal strah v mestecu blizu Rima, končno ujeli

V Ladispoliju, mestecu z okoli 40.000 prebivalci ob obali Tirenskega morja nedaleč od Rima, je bilo ljudi od popoldneva pošteno strah. Iz cirkusa, ki je tam na gostovanju, je pobegnil lev, ki je zatem nekaj malega svobode užil na mestnih ulicah. Nekateri mediji so poročali, da so ga ujeli, kasneje, da lov nanj še vedno poteka, po 22. uri pa je državna agencija Ansa potrdila, da je ujet. Kot navajajo, so ga ujeli s pomočjo uspaval in ni poškodovan.

Policijo so o pobegu živali prvi opozorili lastniki cirkusa, zatem je opozorilo objavil tudi župan Alessandro Grando.

Ljudi je opozoril, naj se odpovedo premikom po mestu in zapisal, da so se ponovnega zajetja leva lotili tako lastniki cirkusa kot policisti. Angažirati so se morale najrazličnejše veje policistov od karabinjerjev dalje, med njimi so celo pripadniki finančne policije, poroča portal Roma Today. Uporabili so tudi helikopter.

Že kmalu so napovedali so, da bodo skušali leva uspavati z naboji z narkotikom – v ta namen so se jim pridružili trije veterinarji –, a je lov nanj potekal dolge ure, pri čemer potrditve, da so ga uspeli ujeti, dolgo ni bilo. Corriere della sera je poročal, da je okoli 20.30 ure ponovno izginil, ljudje pa so še vedno čakali na kako uradno obvestilo. La Stampa je poročala tudi o gasilcih, ki so v času, ko se je že stemnilo, okolico osvetljevali z reflektorji.

Nekaj po 22. uri je javnost vendarle lahko izvedela, da je žival ujeta.

Medtem so na socialnih omrežjih zaokrožili posnetki leva, ki so jih prestrašeni meščani posneli v bližini svojih domov.

Župan Grando je zatrdil tudi, da v Ladispoliju ne morejo odločati o tem, ali so v mestu dovoljeni nastopi cirkusov, ki v predstavah še vedno uporabljajo živali, kar po svetu že dolgo sproža vse več kritik. O tem ne more odločati občina, je zatrdil. Zapisal je, da so gostovanje tovrstnega cirkusa poskušali preprečiti že leta 2017, a se je končalo tako, da je okrajno upravno sodišče odločilo v prid cirkusu, občina pa je morala poravnati sodne stroške.

Ali se bo po tokratnem pobegu nevarne živali na mestne ulice kaj spremenilo, bo pokazal čas. Cirkus, ki se imenuje Rony Roller in ima sedež v mestu Terni severno od Rima, v Ladispoliju pa gostuje s Stefanom Orfeijem.