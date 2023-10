Madonna: Ne smemo izgubiti človečnosti

Po večmesečni zamudi zaradi zdravstvenih težav je Madonna v soboto končno začela svetovno turnejo Celebration Tour v Londonu. V več kot kot dve uri dolgem koncertu (v soboto, nedeljo in torek, zadnji je nocoj), v katerem po pisanju Guardiana ni manjkalo njenih največjih uspešnic in tudi izpovedi o resni bakterijski okužbi, ki jo je poleti doživela in preživela, pa se 65-letna kraljica popa ni izognila niti vojni med Izraelom in Hamasom in jo označila za srce parajočo. »Prižgem družbena omrežja in hočem bruhati. Vidim otroke, ki jih ugrabijo, vlečejo z motorjev; dojenčki so obglavljeni, otroci na miroljubnih rejvih ubiti. Kaj za vraga se dogaja na svetu? Kako so lahko ljudje tako kruti drug do drugega? Strah me je.«

V torkovem dolgem nagovoru občinstvu v razprodani dvorani O2 je omenila tudi umor šestletnega Wadea al-Fayouma v Chicagu in ga označila za »zločin iz sovraštva, ker je bil musliman. Ne smemo pozabiti, da smo ljudje, ne moremo izgubiti naše človečnosti. Naša srca so lahko zlomljena, naš duh pa ne. Vsak od vas ima moč in sposobnost, da prižge luč v svetu. Brez politikov, brez zakonov, brez sankcij, brez dajanja ali odvzemanja zemlje. Mi, s svojo zavestjo, lahko spremenimo ta prekleti svet.«

Privrženka kabale

Rojena kot Madonna Louise Ciccone je bila vzgajana v rimskokatoliškem duhu, a se s svojo versko skupnostjo oddaljila tudi zaradi svojih skladb in erotičnih predstav. S provokativnimi izjavami je vedno znala pritegniti kritike številnih verskih institucij in vernikov, pogosto so jo obtoževali svetoskrunstva, herezije, saj je v svoja dela vključevala obilo referenc na teme različnih religij, vključno s krščanstvom, hinduizmom, budizmom, za kar so ji nadeli tudi ime »sveta mati popa«, po drugi strani pa tudi »velika babilonska vlačuga«. Že sredi 90. let se je začela spogledovati s kabalo in postala ena izmed najvidnejših privrženk tega judovskega filozofskega nauka. Sprejela je hebrejsko ime Ester in sodelovala pri judovskih verskih običajih. Večkrat je romala v Izrael in tam tudi nastopila, leta 2012 je celo začela svojo svetovno turnejo MDNA v Tel Avivu.

Toda v nekem intervjuju leta 2015 je na vprašanje, ali je Judinja, odgovorila. »Čutim povezavo z vsemi religijami, vključno z judovstvom, krščanstvom in islamom.« Njen nastop na finalnem večeru Evrovizije 2019 v Izraelu je vključeval plesalce z izraelsko in palestinsko zastavo. Ko je napovedala nastop, so jo pozivali, naj ga bojkotira, ker poteka v Izraelu. Pevka je vse zavrnila: »Nikoli ne bom ugodila politični agendi kogarkoli.«

Madonnin nastop na finalnem večeru Evrovizije 2019 v Izraelu je vključeval plesalce z izraelsko in palestinsko zastavo. FOTO: Afp

78-dnevna turneja

Ob izbruhu vojne med Izraelom in Hamasom prejšnji teden je na Instagramu zapisala: »Živimo v svetu, ki ga pustoši sovraštvo. Moje srce je pri Izraelu ... Zavedam se, da je to delo Hamasa in da je v Palestini veliko nedolžnih ljudi, ki ne podpirajo te teroristične organizacije. Ta tragični napad bo povzročil samo še več trpljenja za vse.«

Madonna bo po štirih razprodanih koncertih v britanski prestolnici nastopila v Belgiji, na Švedskem, v Španiji, Franciji, Nemčiji ... zatem pa se bo preselila na odre Severne Amerike. 78-dnevna turneja (v skupno 15 državah) je priložnost, da Madonna uveljavi svojo zvezdniško moč v letu, ko na koncertih v živo prevladujeta Taylor Swift in Beyoncé, so zapisali pri New York Timesu.