Milanski tožilci niso pozabili na bungo bungo

Šest let zapora za nekdanjega italijanskega premiera (85), pet let za Karimo El Mahroug (30), bolj znano kot Ruby Rubacuori (Ruby Lomilka src), šest let in pol za njenega zaročenca Luco Rissa ter do pet let zapora še za 25 obtoženih v Milanu zahtevata državni tožilec Luca Gaglio in njegova namestnica Tiziana Siciliano. Skupno tožilci zahtevajo več kot sto let zapora in zaplembo več kot dvajsetih milijonov evrov.

Berlusconi je obtožen korupcije. Karimi in drugim dekletom je v gotovini in storitvah plačal približno deset milijonov evrov za lažno pričanje v njegovo korist na sojenjih v zvezi s kontroverznimi zabavami »bunga bunga«, kot je sam poimenoval orgije v svojih palačah pred dobrim desetletjem. Tožilci zahtevajo leto in štiri mesece zapora tudi za senatorko Mario Rosario Rossi, ki je obtožena, da je decembra 2012 in januarja 2013 osebno nakazala Berlusconijev denar na račun »Lomilke src« in pobegnila iz Italije, namesto da bi pričala na sodišču. To je že tretji sodni proces, zaradi raznih odlogov pa traja od leta 2017.

Karima El Mahroug, bolj znana kot Ruby, je še vedno v središču škandala, v katerega je vpleten nekdanji italijanski premier. FOTO: Reuters Pictures

Več procesov

Berlusconi je bil sprva obsojen in kaznovan s sedmimi leti zapora, vendar so ga po pritožbi leta 2015 oprostili. Obtožen je bil, da je med februarjem in majem 2010 plačeval spolne storitve Maročanki, takrat mladoletni Karimi. Plačan spolni odnos z mladoletnico je v Italiji kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 15 let zapora.

Berlusconiju so sodili tudi zato, ker je posredoval za njeno izpustitev iz zapora, v katerem je bila zaradi kraje, in se policistom pri tem zlagal, da je nečakinja egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka. V drugem procesu so bili obsojeni Berlusconijevi pomočniki, večinoma za novačenje deklet za denar, željnih slave na Berlusconijevih televizijskih kanalih.

Tokratno sojenje se bo nadaljevalo konec junija, a sodbe zagotovo ne bo pred koncem septembra.