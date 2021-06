Na Hrvaškem v podaljšanem koncu tedna več kot 41.000 slovenskih turistov

FOTO: Jure Eržen/Delo

Med turističnimi kraji je bilo največ prenočitev v Rovinju (85.000), Poreču (54.000) ter na otoku Vir (47.000) v zadrski županiji. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Hrvaško je od prejšnjega petka do danes obiskalo 330.000 turistov, ki so ustvarili 1,6 milijona prenočitev, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Od tega je bilo v podaljšanem koncu tedna – v torek je bil na Hrvaškem zaradi državnega praznika dela prost dan – 41.000 gostov iz Slovenije.K vsem ustvarjenim prenočitvam v zadnjih dneh so jih tuji turisti prispevali 1,2 milijona. Največ gostov je prišlo iz Nemčije (46.000), sledili so gosti iz Slovenije (41.000), Avstrije (31.000) in Poljske (24.000).Povprečno so na Hrvaškem v zadnjih petih dneh našteli po 313.000 turistov, kar je približno 104.000 na dan več kot v primerljivem obdobju lani, so zapisali na hrvaškem ministrstvu za turizem in šport. Šlo je za podaljšan konec tedna, saj so v torek na Hrvaškem praznovali dan antifašističnega boja, ki je dela prost dan.V hrvaški Istri so od 18. junija do danes registrirali 475.000 prenočitev, na Kvarnerju pa 322.000. V splitsko-dalmatinski županiji je bilo 258.000 prenočitev, v zadrski županiji pa 233.000. Med turističnimi kraji je bilo največ prenočitev v Rovinju (85.000), Poreču (54.000) ter na otoku Vir (47.000) v zadrski županiji. Kot so dodali, je bilo največ prenočitev v zasebnih namestitvah, sledili so kampi in hoteli.Po besedah hrvaške ministrice za turizem in športse povpraševanje za oddih na Hrvaškem kot odgovorni turistični destinaciji stalno krepi. Poudarila je, da se je od začetka junija povprečno dnevno število turistov v državi zvišalo za približno 200.000.Od začetka leta 2021 so na Hrvaškem našteli dva milijona turistov ter 8,4 milijona prenočitev. Gre za 57 odstotkov več turistov in 58 odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani.»S približno 4,4 milijona junijskih prenočitev smo presegli turistični promet iz lanskega junija za več kot 80 odstotkov. Največ obiskov imamo ravno s trgov, na katerih izvajamo našo osrednjo letošnjo oglaševalsko kampanjo Verjemi mi, bil/a sem tam,« je dejal direktor Hrvaške turistične skupnosti. Kampanjo so izvajali tudi v Sloveniji.