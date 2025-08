V soboto je na koncertu skupine Oasis umrl moški zaradi padca z višine. Po poročanju londonske metropolitanske policije se je incident zgodil nekaj čez deseto zvečer, ko so policisti in zdravniki na stadionu prejeli obvestilo o poškodovanem moškem. Štiridesetletnika so našli hudo poškodovanega, na kraju dogodka pa je kljub zdravstveni pomoči umrl, poroča BBC.

Moški je najverjetneje padel z enega od zgornjih balkonov stadiona, najvišji je na višini 50 metrov. Ker je bil sobotni koncert skupine Oasis v celoti razprodan, policija udeležence koncerta poziva, da jim posredujejo morebitne posnetke padca ali druge informacije o nesreči. Preiskavo dogodka bo v naslednjih dneh prevzela britanska izvršna agencija za zdravje in varnost Health and Safety Executive (HSE).

Predstavniki stadiona Wembley so v izjavi potrdili, da so zdravniki, policisti in londonska reševalna služba takoj nudili pomoč poškodovanemu moškemu. »Kljub njihovim prizadevanjem je oboževalec žal preminil. Naše misli so z njegovo družino, ki so jo obvestile oblasti, podporo pa jim nudijo posebej usposobljeni policisti,« so zapisali v izjavi.

Tudi brata Noel in Liam Gallagher sta v izjavi izrazila žalost ob smrti oboževalca ter njegovi družini in prijateljem izrekla sožalje.

Dogodek je črni madež na uspešni turneji skupine Oasis, ki se je po skoraj 16 letih ponovno združila. Sobotni koncert je bil del njihovega sedemkrat razprodanega koncertnega niza na stadionu Wembley, ki sprejme 90.000 ljudi. Kljub tragičnemu dogodku se je koncert v nedeljo potekal nespremenjeno.

Skupina bo konec tedna nastopila v Edinburgu, nato pa bodo nadaljevali turnejo po Irski, Kanadi, ZDA in Mehiki, preden se bodo konec septembra vrnili na Wembley.