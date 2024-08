Z Oasis se zdi, da je vse mogoče

Po letih ugibanj je končno uradno potrjeno: zasedba Oasis se bo ponovno združila za dvotedensko turnejo po Združenem kraljestvu in Irski prihodnje leto. Koncerti bodo julija in avgusta na stadionih v Cardiffu, Londonu, Manchestru, Edinburgu in Dublinu. To bo prvič po šestnajstih letih, odkar se je skupina razšla, ko je leta 2009 Noel Gallagher zapustil bend tik pred nastopom na enem izmed francoskih festivalov, je poročal Guardian.

Prodaja vstopnic se bo začela 31. avgusta ob 9. uri zjutraj, cene pa bodo razkrili na dan prodaje. V izjavi za javnost so datume označili kot »domači del« turneje in dodali, da so »v pripravi načrti« za nadaljevanje turneje po svetu kasneje v letu 2025. Čeprav so bile govorice o nastopu na festivalu Glastonbury in več koncertih na stadionih Wembley in Etihad ovržene, se oboževalci lahko veselijo nastopov na nekaterih največjih prizoriščih v Veliki Britaniji in na Irskem. Sodeč po objavi na omrežju x koncertov ne bodo prenašali po televiziji.

Datumi turneje so že določeni: 4. in 5. julija na stadionu Principality v Cardiffu, 11., 12., 19. in 20. julija v parku Heaton v Manchestru, 25. in 26. julija ter 2. in 3. avgusta na stadionu Wembley v Londonu, 8. in 9. avgusta na stadionu Murrayfield v Edinburgu ter 16. in 17. avgusta na stadionu Croke Park v Dublinu.

Kljub ponovni združitvi pa skupina ne načrtuje novih glasbenih projektov ali snemanja novega albuma. Seznam skladb za nastope menda ne bo osredotočen na njihov drugi album (What's the Story) Morning Glory?, ki letos praznuje 30. obletnico, torej oboževalci lahko pričakujejo širok nabor uspešnic iz celotne kariere.

Liam Gallagher na nastopu leta 2007. FOTO: Kieran Doherty/Reuters

Zanimivo je, da je vnovično združitev skupine spremljala vrsta objav na družbenih omrežjih. Brata Liam in Noel Gallagher sta recimo delila posnetek z datumom 27. 8. 24 v enaki pisavi, kakršen je logotip Oasis, kar je sprožilo val navdušenja med oboževalci. »Ali se to res dogaja,« je komentiral eden izmed njih. Posnetek je bil predvajan tudi na koncu Liamovega nastopa na festivalu Reading, kjer je pesem Half the World Away posvetil Noelu, pesem Cigarettes & Alcohol pa tistim, ki pravijo, da sovražijo Oasis.

Liam je trenutno na turneji Definitely Maybe s kitaristom Paulom »Boneheadom« Arthursom, na začetku leta pa sta se s kitaristom skupine Stone Roses Johnom Squirom odpravila na turnejo po skupnem albumu, ki se je praktično imenoval Liam Gallagher John Squire. Noel je pred kratkim končal niz festivalskih nastopov s svojo skupino High Flying Birds.

S svojo brezskrbnostjo so še danes relevantni

Ponovna združitev zasedbe Oasis bo gotovo eden največjih glasbenih dogodkov leta 2025, ki bo pritegnil oboževalce z vsega sveta. Skupina, ki je v zadnjih letih ohranila status legend, ima na spotifyju še vedno več kot 21,6 milijona poslušalcev na mesec in je zelo priljubljena tudi med generacijo Z.

Brata Liam in Noel Gallagher sta glavna člana skupine. FOTO: Jose Jordan/AFP

Nad tem, da se bo skupina znova združila, niso navdušeni le oboževalci, ampak tudi glasbeni kritiki. Edith Bowman, znana radijska in televizijska voditeljica, je za BBC izjavila, da je glasba Oasis brezčasna in še danes vplivna. »Bili so naši Beatli, ljudje so se z njimi povezali,« je dejala in dodala, da jim je uspelo premostiti generacijske vrzeli in ostati relevantni. Pogosto jih primerjajo z Beatli, saj so oboji vplivali na več generacij. Ta primerjava potrjuje, kako pomembna je bila skupina Oasis za britansko in svetovno glasbeno sceno.

Will Hodgkinson, glavni kritik za rock in pop glasbo pri časopisu The Times, pravi, da je eden ključnih elementov uspeha Oasis njihova iskrenost. »Predstavljajo bolj brezskrbne čase,« je pojasnil in dodal, da so v svoji glasbi zajeli duha časa in vzbujali občutek svobode.

Ponovna združitev zasedbe je tako več kot le vrnitev na oder – je priložnost za oboževalce, da znova doživijo glasbo, ki je zaznamovala njihovo mladost, in za nove generacije, da odkrijejo, zakaj so Oasis postali tako legendarni. Ali kot je dejal Hodgkinson: »Z Oasis ima človek občutek, da je vse mogoče.«