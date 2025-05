V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska indie rock zasedba­ Yoko Nono je posnela in v samozaložbi izdala prvenec Če te vprašajo, ki so ga minulo soboto predstavili v ljubljanskem Kinu Šiška. Skupina deluje v postavi pevec Žan Koprivec Perjet, bobnar Blaž Horvat, baskitarist Nejc Klun ter kitarista Klemen Mlinar in Mark Žakelj. O nastajanju njihove glasbe smo se pogovarjali s pevcem in bobnarjem.