Najpogostejše napake pri sušenju perila

Sušilni stroj je odličen gospodinjski pomočnik, ki vas bo razbremenil in hkrati poskrbel, da bo vaše perilo mehko, sveže, odišavljeno in praktično takoj pripravljeno za nošenje. Sušenje perila v stroju je veliko bolj učinkovito in hitrejše kot sušenje na zraku, ob tem lahko prihranite veliko časa in ne nazadnje prostora, ki bi ga sicer zasedlo stojalo za sušenje perila.

So vsi sušilni stroji enaki?

Vsekakor ne, zato predlagamo, da si pred nakupom vzamete dovolj časa. V prvi vrsti je pomembno, da ima sušilni stroj določene funkcionalnosti, s katerimi si boste zagotovili vsaj troje: enostavno in hitro uporabo, zaščito vašega dragocenega perila in varčevanje z energijo.

Pri nakupu preverite torej, da je sušilni stroj testiran na dolgo življenjsko dobo. Pri podjetju Miele na primer motorje, ki poganjajo njihove sušilne stroje, preizkušajo do 10.000 ur, temeljito in natančno. Le tako, pravijo, vam lahko zagotovijo izjemne rezultate sušenja, leto za letom.

Poleg tega je pomembno tudi število funkcij, ki jih ima na voljo, saj boste z njimi lažje izbirali pravilne programe za različne vrste perila in tkanin ter tako pridobili optimalno sušenje za celotno garderobo.

Preverite tudi energijski razred sušilnega stroja. Tudi čas sušenja pri tem igra ključno vlogo.

Miele je v zadnjih letih zmanjšal porabo električne energije svojih sušilnih strojev za več kot 60 %. Vsi sušilni stroji nove generacije T1 so tako opremljeni z energijsko učinkovito tehnologijo toplotne črpalke. S funkcijo EcoSpeed perilo sušite hitro in okolju prijazno v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A+++. Poleg tega so številni sušilni stroji Miele opremljeni s hladilnim sredstvom R290, ki je popolnoma brez fluoroogljikovodikov (FHC) – za še boljše okoljske lastnosti.

FOTO: Miele

Zelo pomembna pa je tudi kondenzacijska učinkovitost sušilnega stroja – boljša ko je, manj vlage uhaja iz njega, kar vam zagotavlja boljši zrak v prostoru. To oznako najdete poleg znanega podatka o razredu energijske učinkovitosti spodaj levo na energijski nalepki svojega aparata.

Mielejevi sušilni stroji kondenzirajo vlago iz oblačil med sušenjem tako učinkovito, da je pride v prostor le minimalna količina. Manjša ko je zračna vlažnost v bivalnih in gospodinjskih prostorih, manjša je verjetnost, da se na stenah ali stropu razvije plesen.

Nasveti za še boljše sušenje perila

Da bo sušenje perila v vašem novem sušilnem stroju resnično učinkovito, sledite našim kratkim navodilom, s katerimi boste tudi premagali najpogostejše napake, ki jih delamo pri sušenju perila. Spoznajte tudi, katere so tiste nujne funkcionalnosti, ki odlikujejo sodoben sušilni stroj.

Pravilno nalaganje

FOTO: Miele

Ko prestavljate perilo iz pralnega stroja v sušilnega, je pomembno, da vsak kos oblačila dobro pretresete. S tem boste skrajšali sušilni čas in zmanjšali zmečkanost tkanine.

Če je le mogoče, naložite poln boben perila namesto le nekaj kosov. Tako boste privarčevali pri energiji.

K zelo varčnemu sušenju perila v strojih Miele vam lahko pomaga tudi funkcija EcoFeedback. Pred začetkom izbranega programa prejmete napoved porabe energije. Med sušenjem in po njem je prikazana dejanska poraba, ki lahko odstopa glede na perilo, ki je v bobnu. Na podlagi konkretnih podatkov lahko varujete okolje in prihranite denar. Prikazana je tudi umazanost filtrov. Čist filter za puhaste delce namreč prav tako poskrbi za prihranek energije!

Vendar pozor: pri polnjenju vseeno ne pretiravajte. Preveč naložen sušilec dela manj učinkovito. Perilo potrebuje v bobnu prostor za premikanje, saj se tako manj zmečka in hitreje posuši.

Izberite pravi program

Različni materiali zahtevajo različne programe sušenja. Na splošno pa velja, da izberete intenzivnejše sušenje za kavbojke, brisače in druge debelejše tkanine, srednje intenzivno sušenje za sintetiko, kot je poliester, in blago sušenje za občutljivo perilo, kot so nedrčki.

Zelo kratke in energijsko učinkovite programe sušenja omogoča Mielejeva tehnologija EcoDry. Zaradi sistema filtriranja in toplotnega izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, se puhasti delci ne morejo kopičiti v toplotnem izmenjevalniku in tako dolgoročno zmanjšati njegove zmogljivosti. Zato sušilni stroji po zaslugi tehnologije EcoDry delujejo stalno ekonomično – vso življenjsko dobo aparata. Zelo uporabna pa je tudi funkcija DryCare 40, ki zagotavlja čisto nove možnosti pri sušenju. Svoja oblačila lahko po programu pranja pri temperaturi 40 °C vložite neposredno v sušilni stroj – ne da bi jih pred tem razvrstili. To vam olajša delo in prihrani čas

Ne dodajajte mokrega perila in ne odpirajte vratc

FOTO: Miele

V stroju imate že napol suho perilo in zamika vas, da bi mu dodali nekaj ravnokar opranih mokrih kosov. Ne počnite tega, saj bo detektor vlage v stroju zmeden. Rezultat je lahko ali preveč ali premalo suho perilo.

Zelo pogosta napaka je odpiranje vratc stroja, da bi preverili stanje perila. Ne počnite tega, ker vsakič, ko odprete vratca, topel zrak uide iz sušilnika in čas sušenja se podaljša. Sušilni stroji hitreje sušijo, če iz prostora jemljejo hladnejši zrak, saj mora stroj potem vstopni zrak manj ohlajati. Zato porabi manj energije in je postopek hitrejši.



Suho perilo čim prej vzemite iz sušilnega stroja

Takoj ko je perilo suho, ga vzemite iz bobna. Podobno kot ob nalaganju vsak kos posebej najprej zrahljajte (pretresite), nato pa zložite ali obesite, da se izognete gubanju tkanine.

Da bo še manj gub in boste z likanjem opravili v trenutku, pa bo poskrbel parni sistem Miele SteamFinish. Na začetku sušenja se v satasti boben razprši voda in se segreje. Tako nastane para, ki vidno zgladi vaše perilo.

Naj diši

Ker imate gotovo radi svež vonj in vas odbija, da bi bilo suho perilo zatohlo, lahko pri sušenju uporabite dišavne vložke. V Mielejeve sušilne stroje lahko odvisno od modela vstavite enega ali kar dva takšna dišavna vložka. Izdeluje jih družinsko podjetje v južni Franciji, ki ustvarja dišave že od leta 1871. Rezultat je svež in naraven vonj perila, ki traja do štiri tedne. Lahko pa izbirate med štirimi različnimi vonji.

Šteje tudi struktura bobna

Morda se na prvi vtis zdi nemogoče, a na sušenje perila lahko vpliva tudi struktura bobna. Kakšen boben je torej najboljši? Vsekakor satast, pravijo pri podjetju Miele. »Z edinstveno strukturo satovja se perilo v vrtečem se bobnu dviguje višje. Zato dlje časa lebdi v toku toplega zraka in se enakomerneje posuši. V vdolbinah posameznih satov nastane zračna blazina, ki nežno prestreže perilo. Ravnanje z vašim perilom je tako občutno bolj nežno, perilo pa je po sušenju tudi manj zmečkano. Likanje je tako bistveno lažje.«

Foto Depositphotos

Preverite raven kalcija

Če se vam perilo v sušilnem stroju ne suši dobro kljub izbiri ustreznega programa, je verjetno kriva trda voda. Vsebnost kalcija v vodi namreč lahko vpliva na merjenje vlažnosti in s tem na rezultat sušenja. S sušilnim strojem Miele, ki je opremljen s sistemom PerfectDry, se temu zlahka izognete. Sistem namreč natančno prilagodi sušenje trenutni vsebnosti kalcija v vaši vodi. Tako lahko vedno dosežete natančno tisto stopnjo suhosti, ki jo želite.

Še več informacij, kako vam lahko kakovosten sušilni stroj pomaga do vedno urejenih oblačil, najdete na spletni strani www.miele.si .

Naročnik oglasne vsebine je Miele