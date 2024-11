Nasveti za učinkovito ogrevanje in prihranek energije

V letih dela z različnimi strankami sem se naučil kar nekaj preprostih trikov, s katerimi lahko ogrevamo svoj dom učinkoviteje in obenem prihranimo nekaj denarja. Nekateri so neverjetno preprosti, drugi zahtevajo malo več truda, sami pa lahko izberete tistega, ki je najboljši za vas.

Poglejmo si moje najljubše nasvete za varčevanje z energijo.

1. Zatesnite špranje in odprtine

Če verjamete ali ne, že majhne razpoke okoli oken in vrat lahko vplivajo na učinkovitost ogrevanja. Preprost preizkus: prižgite svečo in jo previdno približajte okvirjem oken in vrat. Če plamen zaniha, imate prepih.

Uporabite samolepilne tesnilne trakove ali trakove iz pene za zapolnitev špranj. So cenovno ugodni, preprosti za namestitev in na voljo v različnih velikostih. To je preprosta naloga, ki bo močno prispevala k udobju vašega doma.

Dodaten nasvet: Ne pozabite na podstrešje! Toplota gre navzgor, kar pomeni, da če imate na podstrešju številne majhne odprtine, izgubljate veliko več, kot si morda mislite. Podobno velja za kletna okna in vrata – preverite tudi tam!

2. Izboljšajte izolacijo

Izolacija je ena najboljših naložb za dolgoročno varčevanje z energijo. Z enakim vložkom v ogrevanje so dobro izolirani domovi bistveno toplejši. Številne stranke pogosto poročajo, da je bil samo z dodano plastjo izolacije na podstrešju učinek takoj opazen. Naložba v izolacijo, odvisno sicer od sistema ogrevanja, se tako v nekaj letih povrne v celoti.

Če iščete manjšo izboljšavo, razmislite o izolaciji grelnika vode in cevi. Če živite v hiši in imate zunanje cevi, jih preprosto ovijte z izolacijo, ki zmanjšuje izgubo toplote.

Za tiste, ki pa ste pripravljeni na večji projekt, je dodatna izolacija sten dolgoročna rešitev, ki zagotavlja odlične rezultate, čeprav zahteva malo več dela in začetne naložbe.

3. Izkoristite naravno svetlobo

Ko je zunaj sončno, odmaknite zavese in pustite soncu, da ogreje vaš dom. Zjutraj torej umaknite zavese, dvignite rolete, žaluzije ali odprite polkna, da spustite toploto v prostor, nato pa jih pozno popoldne zaprite, da ohranite toploto v notranjosti. To je naravni brezplačni sistem ogrevanja.

Naložba v termo zavese ali senčila je še en način, kako zmanjšati izgubo toplote skozi steklo. Te tako nimajo samo estetskega pomena, ampak tudi funkcionalnega.

4. Uporabite električne termostate

To je bila prava prelomnica pri varčevanju z energijo. Električni termostati, ki se jih da nastaviti na določeno uro in celo na daljavo, omogočajo, da nastavite temperaturo glede na svoj dnevni ritem, kar pomeni, da ne ogrevate praznega doma.

Znižajte temperaturo za 5–10 stopinj, ko vas ni doma ali ko spite. Za vsako stopinjo manj lahko prihranite okoli 1 % pri stroških ogrevanja.

Dodaten nasvet: Pametni termostati so odlična rešitev, če želite še večji nadzor. Številni modeli se sčasoma učijo vaših navad in se prilagajajo, da optimizirajo udobje in prihranek. Prek aplikacij pa jih lahko upravljate na daljavo, kar pride prav, če želite toplo stanovanje, ko se vračate domov.

5. Izkoristite vlažnost

Morda se sliši nenavadno, vendar malo več vlage v zraku lahko pripomore k občutku toplejšega prostora. Vlažen zrak zadržuje toploto bolje kot suh, zato vam lahko pomaga ohraniti toplo okolje pri nižji temperaturi.

Vlažilnik za radiator je poceni in hkrati odlična rešitev za ohranjanje optimalne ravni vlažnosti v vašem domu. To ne izboljša le kakovosti zraka, ampak lahko tudi nižje temperature naredi udobnejše. Kot bonus pa je zmerno vlažen zrak prijazen tudi do vaše kože in dihal.

Dodaten nasvet: Rastline lahko naravno dodajo vlago v zrak, obenem pa čistijo zrak. Kaktusi, praproti in druge zelene rastline ustvarjajo prijetno okolje in vam pomagajo ustvariti bolj zdrav dom.

6. Uporabite preproge kot izolatorje

Ko gre za zadrževanje toplote, so lahko preproge zelo koristne. Pomislite nanje kot na dodaten sloj »oblačil« za vaša tla, ki pomaga preprečiti uhajanje toplote.

Položite preproge na lesena ali keramična tla, zlasti v prostorih, kjer preživite največ časa. S tem ne boste samo izboljšali videza, ampak boste tudi dodatno izolirali prostor. Na preprogah lahko potem prosto uživate, telovadite, se igrate z otroki in resnično izrabite celoten prostor.

H2: 7. Prilagodite radiatorje za maksimalno učinkovitost

Radiatorji so del skoraj vsakega doma, vendar pogosto zanemarimo nekaj preprostih nastavitev, ki bi lahko izboljšale njihovo učinkovitost.

Poskrbite, da radiatorji niso zakriti s pohištvom ali zavesami. Presenečeni bi bili, koliko toplote se ujame za kavčem.

Projekt DIY: Za radiatorje lahko namestite reflektivne oziroma temeljne izolacijske plošče, ki pomagajo odsevati toploto nazaj v prostor. Te plošče so poceni, preproste za namestitev in res delujejo. Naložba v nove, toplotno učinkovite radiatorje pa lahko dolgoročno še dodatno zniža stroške.

8. Ne pozabite na prezračevanje

Na koncu še ena pomembna, a pogosto spregledana stvar – prezračevanje. Morda se sliši nenavadno, vendar hitro petminutno prezračevanje lahko pripomore k boljšemu kroženju toplote.

Vsako jutro odprite okno v vsakem prostoru za nekaj minut, da v prostor spustite svež zrak in izločite postanega. To je enostavna navada, ki lahko izboljša kakovost zraka in učinkovitost ogrevanja. V zimskih mesecih je sicer priporočljivo, da prezračujete le na hitro, da toplota ne izpuhti v celoti.

Upam, da vam bodo ti preprosti nasveti pomagali, da bo vaš dom toplejši, medtem ko boste obdržali stroške pod nadzorom. Večina teh nasvetov ne zahteva veliko več kot obisk lokalne trgovine z gradbenim materialom. V Bauhausu boste našli vse potrebne pripomočke za izvedbo teh sprememb. Naj bo vaš dom topel in prijeten!

Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus