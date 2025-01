Nekdanja kartuzija bo (nekoč) sodoben muzej

V nadaljevanju preberite tudi:

Tehniški muzej (TMS) je decembra pridobil gradbeno dovoljenje in načrtovana prenova, ki jo bodo izvajali skupaj z arhitekturnim birojem Arrea (izbran je bil z javnim naročilom) in zavodom za varstvo kulturne dediščine, se lahko začne. Gradbeno dovoljenje zajema prenovo in statično sanacijo samostansko-grajskega kompleksa, v katerem so osrednje muzejske zbirke, vključuje pa tudi zunanjo ureditev. Kulturnozgodovinski objekt v Bistri pri Vrhniki nikoli ni bil celovito prenovljen, zato je napovedana obnova težko pričakovana. Da se le ne bi – po slovensko – kje zataknilo.