Deskar na oblaku zmagoslavja

Fotograf agencije AFP Jerome Brouillet je v ponedeljek, tretji dan olimpijskega tekmovanja v deskanju v Teahupo'oju na Tahitiju ujel enega najbolj ikoničnih trenutkov iger doslej. Ko je trikratni svetovni prvak, tridesetletni Brazilec Gabriel Medina jezdil skozi ogromen val, kar mu je prineslo tudi olimpijski rekord, je v čolnu ob strani Brouillet potrpežljivo čakal, da bo deskar skočil iz vala, ki je znan kot votel in smrtonosen.

Tako je pol sveta stran od središča olimpijskih prireditev v Parizu nastala fotografija Medine, ki lebdi nekaj metrov nad gladino oceana, z desko, ki je še vedno pripeta na gležnju, in dvigne kazalec v znak zmagoslavja. V tej mini sekundi je nastala fotografija, za katero so pri reviji Time zapisali, da je »odločilna podoba zmagoslavja poletnih iger 2024«.

»Rad bi rekel, da je fotografiranje malo podobno deskanju. To je mešanica priprave, predanosti, časa, nekaj izkušenj in kančka sreče,« je Brouillet zapisal v objavi na instagramu. Nekateri so celo sprva posumili, da je fotoshop ali umetna inteligenca. Fotograf je tudi sam deskar in se je pred približno desetletjem preselil na Tahiti.

Ko je Medina prvič vstopil v val, enega največjih dneva, je Brouillet začutil, da se bo zgodilo nekaj posebnega, je povedal za AFP . Toda ni bil prepričan, kaj bi lahko ujel v objektiv, šlo je bolj za predvidevanje trenutka. »Včasih Medina naredi akrobatsko pozo in tokrat je to storil, zato sem pritisnil na gumb,« je povedal fotograf.

Brouillet je svojemu uredniku poslal serijo fotografij in se vrnil k delu. Ko je med premorom tekmovanja preveril svoj telefon, so druge agencije že začele distribuirati posnetek in fotografija je hitro postala viralna. Medina jo je objavil na instagramu, kjer je takoj prejela več milijonov všečkov.

Deskanje je takrat še potekalo v optimalnih razmerah v Teahupo'oju, potem pa so vremenske razmere prisilile k preložitvi tekmovanj čez vikend.