Nova uradna pijača letošnje nogometne vročice

Kapetan Jan Oblak je na evropskem nogometnem prvenstvu z vsemi igralci navdušil tako domače kot tuje navijače. Tekma proti Portugalski je bila izjemno napeta do zadnje minute in ta uspeh je plod trdega dela, predanosti in izjemne povezanosti ekipe. Slovenska reprezentanca je z borbenostjo, tehnično dovršenostjo in strateško igro presenetila mnoge ter navdušila prihodnje generacije mladih nogometašev, ki sanjajo o podobnih uspehih.

Tekme se nadaljujejo in čeprav v igri ni več naše reprezentance, bo dogajanje vedno bolj vroče. Prav je, da se dobro pripravimo na strastno navijanje, naj bo to doma ali na prizorišču tekem, v priljubljenem lokalu ali na pikniku s prijatelji.

Izjemen dosežek za najbolj napete trenutke

Najnovejši dosežek, ki so ga v sodelovanju z Mercatorjem in Nogometno zvezo Slovenije razvili v kleti Vinakoper izključno za evropsko nogometno prvenstvo EURO 2024, je nekaj res posebnega, saj združuje pravo mešanico istrskega navijaškega duha – pijača Goool Spritz je narejena iz avtohtone malvazije in gazirane vode, polnjena je v 0,75-litrske steklenice in je že naprodaj ekskluzivno za kupce Mercatorja.

»V Istri vemo, da pravo navijaško mrzlico lahko doživimo samo s pravimi mehurčki. In ker gre seveda za šport, mehurčki penine pridejo v poštev zgolj v zmagoslavnih trenutkih, medtem ko samo navijanje zahteva nekaj drugega. In sicer pravo mešanico istrskega navijaškega duha. Na letošnjem EURO 2024 golom nazdravljamo z mehurčki Goool Spritz,« je pojasnil mag. Borut Fakin, direktor Vinakopra, enega naših največjih pridelovalcih grozdja in vin. »Gremo na zmago! Gremo na Goool Spritz!« se strinja celotna ekipa Vinakoper.

Goool Spritz je prvi uradni navijaški špricer, ki bo navdušil vse navijače naše nogometne reprezentance. Odslej lahko pred vsakim golom in po njem odprete Goool Spritz ter uživate v zmagovalni svežini istrske malvazije in slovenske gazirane vode.

Klet, ki razkriva vse skrivnosti nastanka vrhunskih vin

Vinorodni okoliš Slovenska Istra, ki se razprostira na valovitih gričih vzdolž celotne slovenske obale –od Debelega rtiča do Sečovelj –, ima izrazito submediteransko podnebje. V vinski kleti Vinakoper se združujeta tradicija in zgodovina naših obmorskih krajev, ki ju lahko tudi osebno spoznate.

FOTO: Jaka Ivančič

Obiščite veličastno vinsko klet, ki razkriva vse skrivnosti nastanka vrhunskih vin Vinakoper. Odločite se lahko za vodene oglede, ki se zaključijo z nepozabno degustacijo vinskih poebnosti. Svojo vinsko zbirko lahko obogatite z nakupom najboljših steklenic v vinskem butiku, ki vas razvaja tudi s ponudbo avtohtonih kulinaričnih in kozmetičnih izdelkov lokalnega značaja in z vso opremo za pravilno strežbo vina.

FOTO: Vinakoper

Priporočamo tudi kulinarično razvajanje v restavraciji Kogo, ki je del sklopa Vinakoper in je tudi prejemnik Michelinovega priznanja. Vsi ljubitelji dobre hrane in pristnih okusov boste v restavraciji Kogo doživeli vse okuse Istre, vendar v čisto novi, sodobnejši preobleki. Pokusite odlične stejke, sveže ribe, tartufe in skrbno pripravljene raznolike domače testenine.

Voda in malvazija v zmagovalni »mehurčkasti« kombinaciji

FOTO: Jaka Ivančič

Goool Spritz je idealna mešanica pravih »istrskih« razmerij vina in gazirane vode. V njem se istrska malvazija, letnik 2023, odlično dopolnjuje z gazirano vodo nizke mineralne vrednosti izvira Dana, kar ohranja največje prednosti malvazije iz Istre. »Spritz je pripravljen v razmerju 60: 40, v korist vinu seveda, in ga odlikujejo neverjetna svežina, sadnost in mehkoba mehurčkov. Napolnili smo ga v steklenice 0,75 litra, s čimer navijačem ponujamo izkušnjo, ki jo lahko postavijo na mizo in jo v pričakovanju naslednjega gola delijo s prijatelji ali pa v njej uživajo sami,« je povedal glavni enolog kleti Vinakoper

V kleti Vinakoper so napolnili 10.000 steklenic, ki so že naprodaj ekskluzivno v večjih trgovinah Mercatorja ter v trgovinah Vinakoper v Kopru, Ljubljani in Ilirski Bistrici.

Vinakoper in Mercator že vrsto let podpirata Nogometno zvezo Slovenije.

»Ministrica za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper