Novi bovški hotel Soča – zgrajen in odprt v času pandemije

Prav zaradi prekrasnega okolja, v katerega je umeščen objekt, so arhitekti veliko pozornosti posvetili tudi njegovi zunanji podobi. FOTO: Miran Kambič

Hotel je zasnovan kot dve vzporedni lameli, kjer se ti združita, pa se odpre večji prostor oziroma večvišinska vhodna avla, ki se z javnim trgom obrača proti središču Bovca. FOTO: Miran Kambič

»Med zadnjim zaprtjem smo izkoristili možnost poslovnih najemov, pred nedavnim nas je za tri tedne zakupila filmska ekipa, ki je s 400-člansko produkcijsko ekipo snemala na Bovškem,« je nekaj obrisov nove, tudi turistične normalnosti povzel Goran Kavs.

Dve lameli s čudovitimi pogledi na hribe

Javni del hotela je namenjen promociji športnih aktivnosti, zato ga obišče veliko ljudi, hkrati pa je hotelskim gostom treba zagotoviti tudi intimo. Prav ločitev oziroma združitev teh dveh funkcij je terjala največ razmisleka. FOTO: Miran Kambič

Arhitekti so veliko pozornosti posvetili zunanji podobi. Hotel je z vsake strani drugačen, s fasado pa se naslanja tudi na kulturno dediščino kraja; v pritličju je fasada groba, med gradniki pa je opaziti tudi les.

Sobe so zasnovane sodobno. Kopalnica je zlita z bivalnim in spalnim ambientom. FOTO: Miran Kambič

Z vsake strani drugačen

Svetlobniki naravno osvetljujejo hodnike s strani, hkrati pa pred vsiljivimi pogledi ščitijo kopalce v bazenu pod njimi. FOTO: Miran Kambič

Športni hotel Soča, Bovec:

»Kot vem, smo edini hotel v Sloveniji, ki je bil zgrajen in odprt v času pandemije covida-19. Sicer nismo pričakovali, da bo tako dolgo trajala, a kljub temu se je pokazalo, da smo se odločili prav tako glede koncepta kot tudi arhitekturnega biroja, ki smo ga izbrali,« pripoveduje, direktor in večinski lastnik Soča raftinga, o njihovem športnem hotelu Soča v Bovcu, ki mu je bilo zaradi epidemičnega zaprtja države in turizma dano delovati le mesec dni. Zasnovali so ga v biroju SoNo arhitekti iz Ajdovščine.Pri najstarejšem ponudniku športnih aktivnosti v zgornjem Posočju, ki je tam konec 80. let začel razvijati rafting, do danes pa so poleg ureditve največjega zipline parka v Evropi čez reko Učjo ponudbo razširili še na kanjoning, kajakanje, izposojo električnih koles ter pozimi na šolo smučanja in servis smuči, so želeli svojo dejavnost zaokrožiti še z namestitvijo. Da bi tisti, ki k njim pridejo po odmerek adrenalina ali pa na timbuilding s sodelavci, pri njih lahko tudi prespali.»Vendar si nismo želeli klasičnega hotela, že zato, ker smo najprej potrebovali predvsem nov in logistično dostopen center aktivnosti. Na drugi strani pa smo razmišljali tudi o tistih gostih, ki bi si za bivanje izbrali naš sodobno oblikovani hotel in bi jim lahko ponudili kakšno zanimivo dejavnost za preživljanje prostega časa,« je osnovno zamisel delovanja novega centra-hotela opisal sogovornik.Za arhitekturno oblikovanje tega koncepta so na manjši natečaj povabili arhitekturna imena, ki so jih nagovorila z dozdajšnjimi projekti. »Daleč najboljšo idejno zasnovo so predstavili SoNo arhitekti in ko smo se še osebno spoznali, smo hitro ugotovili, da podobno razmišljamo. Ker pri svojem poslu veliko delamo z ljudmi, vemo, da je tudi medosebna, ekipna energija zelo pomembna,« ugotavlja Goran Kavs.Kot investitorji so projektno nalogo zelo natančno opredelili tako glede logistike kot kvadratur, z arhitekti pa so si za oblikovanje končnih rešitev vzeli nekoliko več časa. Ko je projekt enkrat stekel, je bil uresničen v dobrem letu dni. Temeljno ploščo so ulili v začetku julija predlani, tehnični pregled pa imeli že sredi avgusta leto zatem.Tudi za arhitekte iz biroja SoNo je bila to nova izkušnja, čeprav to ni bil prvi hotel, ki ga zasnovali. »Nova izkušnja je bila prav v tem, da to primarno ni hotel. Center športnih aktivnosti čez dan obišče veliko ljudi, hkrati pa je hotelskim gostom treba zagotoviti intimo. To pomeni, da je javni del hotela namenjen promociji športnih aktivnosti, ki jih ponuja Soča rafting, tu se udeleženci družijo in imajo prireditve, hkrati pa je v pritličju tudi zajtrkovalnica, zadaj kuhinja, zunaj pa sta tudi terasa in plavalni bazen. In prav to, kako to ločiti oziroma združiti ti dve funkciji, je terjalo največ razmisleka,« priznava vodja biroja, arhitektNajbolj jih je navduševala lokacija hotela sredi Bovca s prekrasnimi pogledi na Kanin na eni strani ter na Svinjak na drugi, ki so jih ohranili in jih z balkonskimi nišami odprli tudi gostom. Ker je hotel vendarle velika struktura, so ga, da bi ga čim bolj približali merilu sosednjih hiš, navidezno zmanjšali. Zasnovali so ga kot dve vzporedni lameli, kjer se ti združita, pa se odpre večji prostor oziroma večvišinska vhodna avla, ki se z javnim trgom obrača proti središču Bovca.V prvem in drugem nadstropju objekta so nanizane hotelske sobe s sodobno notranjo zasnovo; kopalnica je zlita z bivalnim in spalnim ambientom. V vsakem nadstropju je po deset sob, skupno jih je dvajset, med njimi pa so štirje apartmaji. V mansardi objekta sta še fitnes ter center dobrega počutja z zunanjo teraso, ki sta namenjena gostom hotela, v kletni etaži pa so uredili skladiščenje in inštalacije.Prav zaradi prekrasnega okolja, v katerega je umeščen objekt, so arhitekti veliko pozornosti posvetili tudi njegovi zunanji podobi. Z vsake strani je drugačen, s fasado pa se naslanja tudi na kulturno dediščino kraja; v pritličju je fasada groba, med gradniki pa je opaziti tudi les. »Izbrali smo nevtralne barve, sivo v kombinaciji z lesom, ki bo sčasoma prav tako posivel, hkrati pa ne bo zahteval dodatnega vzdrževanja. Z oblikovno prav tako nevsiljivo fasado oziroma streho pa smo imeli v mislih tudi poglede s hribov na dolino in to stavbo,« je povzel Blažko.Hotelska stavba tudi sicer sledi načelom trajnosti in ima nizek ogljični odtis. Čeprav premore veliko steklenih površin, v katerih se zrcalijo gore, pa so jih določili tako, da se notranjost vendarle ne pregreva in je lepo naravno osvetljena. Denimo, svetlobniki naravno osvetljujejo hodnike s strani, zato z njih ni mogoče pogledovati na tiste, ki se kopajo v bazenu, je sobesednik opomnil še na eno premišljeno arhitekturno potezo. Zunanji bazen z leseno teraso, ki je na zadnji strani hotela, pa ponuja še urejen prostor za sprostitev in igranje najmlajših.Kot dodaja investitor Goran Kavs, so zadovoljni, da so izbrali drznejšo in tudi dražjo arhitekturno rešitev, ki se že kaže kot še ena odlika, ki privablja goste in žanje zanimanje. »Med zadnjim zaprtjem smo izkoristili možnost poslovnih najemov, pred nedavnim nas je za tri tedne zakupila filmska ekipa, ki je s 400-člansko produkcijsko ekipo snemala na Bovškem. Lahko se pohvalimo, da nismo zabeležili niti ene okužbe. Imamo že kar nekaj rezervacij, ki vedno pogosteje prihajajo v zadnjem hipu, tako da nam bo prihodnje mesece gotovo najbolj krojila epidemiološka slika,« je nekaj obrisov nove, tudi turistične normalnosti, povzel Goran Kavs.Velikost parcele: 3100 m2Neto kvadratura: 2000 m2Idejna zasnova: SoNo arhitekti (Edvard Blažko, Marko Volk, Nina Tešanović, Nejc Batistič, Samo Radinja)Začetek gradnje: julij 2019Zaključek gradnje: avgust 2020Število sob: 20Velikost sob: od 30 m2 do 42 m2Ponudba: poleg centra aktivnosti še fitnes, center dobrega počutja in zunanji bazen