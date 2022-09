Dostopen videz brez krone

Skoraj 70 let se je na kovancih Združenega kraljestva pojavljala podoba kraljice Elizabete II. Od leta 1953 je bilo na britanskih kovancih pet različic njenega profila, od leta 1960 je bila predstavljena tudi na bankovcih kot prvi britanski monarh. Njen portret je prikazan tudi na valuti več držav, ki so bile prej pod britansko oblastjo.

Zdaj pa počasi v obtok prihajajo kovanci in bankovci s podobo novega kralja Karla III. Nekaj časa bosta mati in sin še skupaj, je sporočila Kraljeva kovnica, uradni proizvajalec kovancev Združenega kraljestva, ki je imel večino svojega obstoja sedež v londonskem Towerju, od poznih šestdesetih let pa je njen dom v mestu Llantrisant na jugu Walesa.



Kralj osebno odobril portret

»Prvi kovanci s podobo Njegovega veličanstva kralja Karla III. bodo prišli v obtok v skladu s povpraševanjem bank in pošt. To pomeni, da bodo kovanci Karla III. in Elizabete II. v Združenem kraljestvu še vrsto let,« je v torek v sporočilu za javnost povedala glavna izvršna direktorica Kraljeve kovnice Anne Jessopp. Kovanci so namreč povprečno v obtoku po dvajset let in se zamenjajo, ko so poškodovani ali preveč obrabljeni.

Od leta 1953 je bilo na britanskih kovancih pet različic profila kraljice Elizabete II. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Britanski BBC je prvi dobil dostop do dveh novih kovancev – za pet penijev in spominski za pet funtov – s podobo novega kralja, kot jo je ustvaril britanski kipar Martin Jennings, ki je znan po svojih javnih skulpturah. Za oblikovanje portreta je uporabil fotografije. »To je najmanjše delo, ki sem ga ustvaril, vendar ga bodo videli po vsem svetu,« je dejal.



Kot piše BBC, kovanci sledijo stoletni tradiciji, a tokratni monarh je obrnjen v drugo smer kot njegova predhodnica. Tako kot prejšnji britanski kralji, in v nasprotju s kraljico Elizabeto II., pa Karel III. ne nosi krone. Kralj je podobo osebno odobril. Uradni portret je bil zasnovan tako, da daje kralju dostopen videz, in enako velja za napis. Prejšnji britanski monarhi so bili na napisu označeni z latinsko različico svojega imena, »Charles III.« pa je namesto Carolus še vedno »Charles III.«. Celoten latinski napis ob podobi pomeni »Kralj Karel III., po božji milosti, branilec vere«. Hrbtna stran novega kovanca za pet funtov in za 50 penijev častita spomin na preminulo monarhinjo.

Za oblikovanje portreta je Martin Jennings uporabil fotografije. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Kovance bo od začetka prihodnjega tedna zbirateljem prodajala kraljeva kovnica. Kovanec za 50 penijev bo na voljo za splošno uporabo še pred koncem leta, z novim letom pa bodo v otoku tudi kovanci od enega penija do dveh funtov z isto podobo kralja. V Veliki Britaniji je trenutno v obtoku približno 27 milijard kovancev. »Ljudje naj ne skrbijo, če imajo kovance s kraljico. Te kovance bomo obdržali v obtoku,« je še dodala Jessoppova.