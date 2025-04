Brutalna dediščina: prvič odkrili kosti gladiatorja, ki je umrl v boju z levom

Poznavanje bojev gladiatorjev, brutalnega starorimskega spektakla, ki je vključeval ljudi in pogosto živali, ki so jih pripeljali z oddaljenih koncev tedaj znanega sveta, nakar se je njihova eksistenca podobno kot eksistenca ljudi končala v areni, je dobil nove razsežnosti.

Četudi gladiatorske boje povezujemo predvsem z rimskim Kolosejem in Apeninskim polotokom, so Rimljani tovrstno »civilizacijo« uspešno izvažali tudi na osvojena ozemlja.

Tudi v Veliko Britanijo, v kateri so z analizo kosti moškega, pokopanega na ohranjenem pokopališču gladiatorjev v bližini Yorka, sedaj odkrili, da je bil žrtev boja z veliko mačko, konkretno levom.

Tigri so moral najprej trpeti na dolgi poti iz Indije, nakar so končali v areni. Upodobitev gladiatorskega boja iz Konstantinopla iz 5. stoletja. FOTO: Wikipedia

Prvi arheološki dokaz o boju med človekom in levom

Revija Plos One je objavila ugotovitev strokovnjakov, da so ugrizne sledi na njegovem okostju prvi odkriti arheološki dokaz o boju med človekom in levom.

Ostanke moškega, po ocenah starega med 26 in 35 leti, so sicer odkrili že med izkopavanji leta 2004 na nahajališču Driffield Terrace, sedanja forenzična analiza pa je razkrila, da so luknje in ugrizne sledi na njegovi medenici najverjetneje posledica levjega napada, piše BBC. Tim Thompson, forenzični strokovnjak z univerze Maynooth na Irskem, ki je vodil raziskavo, je prepričan, da gre za prvi fizični dokaz o bojih gladiatorjev z velikimi mačkami.

Gladiatorski boji z zvermi so potekali širom rimskega cesarstva. Na fotografiji mozaik iz El Jema v Tuniziji. FOTO: Will Dunham/Reuters

Prvič fizični dokazi

»To odkritje prinaša prve neposredne, fizične dokaze, da so se takšni dogodki v tem obdobju res dogajali, in spreminja naše dojemanje rimske zabavne kulture v regiji,« je navedel Thompson. »Ugotovili smo, da so se ugrizi zgodili približno ob času smrti. To torej ni bila žival, ki bi se moškega lotila kot mrhovinar, po smrti. Ugrizi so povezani z njegovo smrtjo.«

Strokovnjaki so sledi ugrizov primerjali z vzorčnimi ugrizi velikih mačk v londonskem živalskem vrtu in ugotovili, da pripadajo levu. Medenica sicer ni mesto, kamor levi običajno napadejo, zato so ocenili, da je lev v boju gladiatorja ugriznil in odvlekel za kolk.

Moškega so sicer pokopali še z dvema drugima in ga prekrili s konjskimi kostmi. Na njegovem okostju so odkrili tudi znake drugih poškodb ramena in hrbtenice, povezanih s težkim fizičnim delom in bojem.

Odkritje je dodatno podprlo domnevo, da je v rimskem Yorku verjetno obstajal amfiteater, a ga doslej niso odkrili.