V napadu z avtomobilom bombo v Moskvi ubili ruskega generala

V napadu z avtomobilom bombo v Moskvi je bil ubit visoki ruski general, so potrdile ruske oblasti, poroča BBC. General Jaroslav Moskalik je zadnji ruski vojaški poveljnik ali prokremeljska osebnost, o katerem se domneva, da je bil tarča Ukrajincev v Rusiji.

Atentat z avtomobilsko bombo na ruskega generala v Moskvi je drugi napad na visokega vojaškega častnika v štirih mesecih. Preiskovalci so na kraju dogodka, ruski nacionalni preiskovalni organ pa je odprl kazenski postopek, incident obravnavajo kot umor, je sporočila tiskovna predstavnica Svetlana Petrenko.

Potrdila je, da je šlo za eksplozijo doma izdelane bombe, napolnjene z drobci kovine, ki je bila nameščena v vozilu volkswagen golf generala Jaroslava Moskalika v mestu Balašiha blizu ruske prestolnice.

Posnetek varnostne kamere, ki ga je objavil ruski časnik Izvestija, prikazuje silovito eksplozijo, ob kateri so v zrak poleteli kovinski drobci. Eksplozija je odjeknila ravno v trenutku, ko se je moški na posnetku odpravil proti avtomobilu.

Moskalik je kot predstavnik Rusije sodeloval v pogajanjih z Ukrajino leta 2015, ko so na vzhodu države divjali spopadi med ukrajinsko vojsko in ruskimi separatisti. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je nato leta 2021 povišal v generalporočnika, ob sklicevanju na podatke Kremlja navaja AFP.

Današnjega napada še niso komentirali

Eksplozija avtomobila sicer spominja na več podobnih napadov na ruske državljane in vojaške častnike, ki so se zgodili od začetka ruske invazije na Ukrajino. Kijev je v nekaterih primerih tudi prevzel odgovornost zanje, današnjega napada pa doslej niso komentirali.

Decembra lani je ukrajinska varnostna služba priznala, da stoji za atentatom na ruskega generalpodpolkovnika Igorja Kirillova, ko je bomba, skrita v električnem skiroju, eksplodirala pred njegovim stanovanjem na poti v službo. To torej ni prvič, da so bile ruske vojaške osebe tarča napadov od začetka vojne, vendar so tarčni atentati v Moskvi redki.

Steve Witkoff se bo srečal z Vladimirjem Putinom. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Napad se je zgodil med obiskom ameriškega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi, ki se bo srečal s Putinom. Z njim bosta nadaljevala pogovore glede sklenitve premirja. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Moskva pripravljena doseči dogovor z ZDA za konec vojne, a da je treba nekatere stvari še prilagoditi.

Danes se je sicer oglasil tudi kijevski župan Vitalij Kličko, ki je dejal, da se bo Ukrajina v okviru mirovnega dogovora z Rusijo verjetno morala odpovedati delu svojega ozemlja. Pri tem je priznal, da to ni pravično, vendar je lahko vsaj začasna rešitev.

Medtem ko se pojavljajo različni mirovni načrti, je Donald Trump v intervjuju za Time dejal, da bo Krim ostal v Rusiji. Krim je južni polotok Ukrajine, ki ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Ukrajinski predsednik Zelenski je že večkrat zavrnil zamisel o priznanju regije kot ruske.