Pionir punka si želi na Evrovizijo

Vse bo znano 3. februarja. Republika Irska bo v petek, čez slaba dva tedna, sprejela odločitev, koga bo poslala na Evrovizijo, odmevno popevkarsko tekmovanje. Pred tem pa orjaško publiciteto doživlja napoved Johna Lydona, ki je v času dinozavrov prepeval za punk pionirje Sex Pistols, da njegova sedanja skupina Public Image Limited konkurira za evrovizijski popevkarski nastop.

Ko je bil še pevec Sex Pistols, je bil John Lydon znan kot Johnny Rotten, Gnili Johnny. Ko je matično zasedbo zapustil, je v javnosti spet začel uporabljati priimek, zapisan v dokumentih – Lydon. Na vprašanje, zakaj ni več Rotten, je takrat odgovoril, da čeka na to ime pač ne more unovčiti.

Kmalu po razpadu Sex Pistols je Lydon ustanovil nov bend, Public Image Limited, znan tudi kot PiL. Z njim v presledkih muzicira več kot 40 let. Recimo, da PiL do neke mere nadaljujejo punkersko tradicijo, predvsem pa so raziskovalci novih zvočnih pokrajin. Nekoč zdavnaj so pred nepregledno množico, ki se je veselila perestrojke in rock'n'rolla, nastopali tudi v Moskvi.

Počitnice na Havajih

Ko je John Lydon sporočil, da se njegova skupina poteguje za nastop na Evroviziji, je tudi razkril, da bodo odigrali skladbo Hawaii. Težko bi trdili, da ta ustreza popevkarskim kanonom Evrovizije, zanimiva pa je zgodba, povezana z njo. Pesem je v svojem bistvu ljubezenska.

Med pogovori z britanskim tiskom je Lydon razkril, da pripoveduje o njegovi ženi Nori Forster. Nora, ki je poldrugo desetletje starejša od Johna, že dolgo boleha za alzheimerjevo boleznijo, hkrati pa se spominja prijetnih počitnic na Havajih, kamor sta z Johnom odrinila, ko je končal eno od napornih glasbenih turnej. In spomin na Havaje je ena zadnjih reči v vedno bolj zamegljeni zavesti Nore Forster. Zato John poje o Havajih. In z njimi o Nori.

Ko je bil še pevec Sex Pistols, je bil znan kot Johnny Rotten, Gnili Johnny. FOTO: Wikipedija

Morda je nenavadno, da si pionir punka želi na Evrovizijo. Hkrati pa je res, da na njej zadnja desetletja pogosto nastopajo liki, ki še kako spominjajo na čas, ko je pravkar preminula modna oblikovalka Vivienne Westwood člane skupine Sex Pistols preoblikovala v atraktivne, nevarne, provokativne upornike.

Skratka: popevkarji se dandanes pogosto pretvarjajo, da so punkerji. Oblečeni so v usnjene hlače, kričeče jopiče, glavo jim krasijo štrleče frizure. Zdaj se bo pionir punka skušal pretvarjati, da je popevkar.

Možnosti, da bi Public Image Limited nastopili na Evroviziji, pa so, če smo iskreni, precej skromne. Pesem Hawaii je med vsemi petimi irskimi kandidatkami najslabše ocenjena. In ko bo Velika Britanija namesto Ukrajine gostila Evrovizijo, bo možnost, da bi televizijsko občinstvo nagovoril Johnny Rotter, pardon, John Lydon, minimalna.