Planinci, do srede ne bo neviht

Po petkovem udaru strele na Triglavu se še vedno sprašujemo, ali se je spremenilo vreme ali naše pohodniške navade. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da vsak, ki hodi v visokogorje, ve, da je treba poleti osvajanje vrhov preventivno planirati v jutranjem času in hojo po izpostavljenih predelih končati po možnosti pred poldnevom. Predvsem pa je pomembno spremljati vreme in vremensko napoved.

Oranžni alarm

Brane Gregorčič FOTO: Leon Vidic/Delo

»V petek smo pričakovali približevanje vremenske fronte od severa in s tem povečano možnost neviht. Izdali smo tudi oranžno stopnjo opozorila za možnost krajevnih neurij v popoldanskem in večernem času.«Gregorčič še pravi, da so redki dnevi, ko v mesecu juliju pri nas ni neviht. Pa vseeno se najdejo. »Od danes pa do srede neviht res ne pričakujemo.« Vreme na našem območju je bilo vedno podvrženo hitrim spremembam. To velja za širše območje Alp. Se pa v zadnjih desetletjih povečujejo število in intenziteta poletnih vročinskih valov ter tudi pogostost pojava močnih nalivov, dodaja Gregorčič.