Izdelovalec na embalažo barbike natisnil povezavo do pornografske spletne strani

Mattel, ki je med drugim znan po barbikah, se je konec tedna opravičil, potem ko so kupci na embalaži lutk za promocijo novega filma Wicked opazili majhen nenameren oglas za pornografsko spletno stran, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Podjetje Mattel je najbolj poznano po blagovni znami Barbie. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Iz podjetja Mattel so sporočili, da so dobili obvestilo glede napačnega tiska na embalaži lutk iz kolekcije Mattel Wicked, ki se prodajajo predvsem v ZDA in ki naj bi potrošnike usmerjal na uradno vstopno stran wickedmovie.com.

Na spletnih mestih s preprodajo, kot je Ebay, te barbike dosegajo vrtoglave zneske. Najdražje tudi do tisoč dolarjev na kos.

Na embalažo igrač so namreč zapisali povezavo do spletne strani, v kateri pa so izpustili del naslova, in sicer movie (v prevodu film). Kdor je to vnesel v brskalnik, pa se ni znašel na predstavitveni strani filma Wicked, ampak na spletnem mestu s starostno omejitvijo.

Omenjene igrače so priljubljene predvsem med deklicami. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Globoko obžalujemo to neljubo napako in nemudoma sprejemamo ukrepe za njeno odpravo,« so se opravičili.

»Starše opozarjamo, da napačno natisnjena in napačna spletna stran ni primerna za otroke. Potrošnikom, ki izdelek že imajo, svetujemo, da zavržejo embalažo izdelka ali zabrišejo zapis s povezavo,« so dodali.