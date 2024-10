Raziskava zlorab otrok za prostitucijo kaže drugačno sliko od uradnih številk

V nadaljevanju preberite:

Pri novačenju otrok za prostitucijo ni ključno le, da se to prepreči in pomaga žrtvam, poleg tega se je treba ukvarjati vprašanjem, kdo so uporabniki njihovih storitev. »Kdo najstnicam in najstnikom plačuje za seks? Raziskava je pokazala, da to niso vedno odrasli, ampak so tudi mlajši oziroma še ne polnoletni kupovali spolne storitve. Takšnih je bilo kar 48 odstotkov, odraslih pa 52 odstotkov. Torej otrok, najstnik meni, da je v redu kupovati seks z otrokom, to pa ima posledice za vse, tudi za uporabnike. Kar pomeni, da takšni otroci po vsej verjetnosti ne bodo imeli normalnega, zdravega življenja, ampak bodo posledice čutili stalno. Tudi zato, ker sta danes spolnost in pornografija dostopni vsakomur, svetovni splet jim to omogoča vsak trenutek. Dokazano pa je, da prezgodnji stik s pornografijo lahko prinese izkrivljeno predstavo o spolnosti, saj je veliko posnetkov z zlorabami in nasiljem in otroci potem napačno sklepajo, da je to nekaj normalnega.«