Camino de Santiago: Spolne zlorabe romark na osamljenem podeželju

Devet žensk je za britanski časnik The Guardian povedalo, da so bile v zadnjih petih letih tarče nadlegovanja na tej romarski poti, nekatere pa so celo izrazile strah za svoje življenje. Sedem žensk je opisalo srečanja z moškimi, ki so se obnašali neprimerno, v nekaterih primerih so celo masturbirali v njihovi prisotnosti. V enem primeru je napadalec romarko zasledoval po podeželju, dokler ta ni pobegnila. Ena od žensk je povedala, da jo je več moških otipavalo in ji namenjalo vulgarne komentarje.

Lorena Gaibor, ustanoviteljica spletnega foruma Camigas, je dejala, da je takšno nadlegovanje na Caminu pogosto. »To je endemično. Vsako leto prejemamo prijave žensk, ki so deležne enake situacije,« je pojasnila. Rosie, ena od romark, je letos v gozdu na Portugalskem naletela na moškega, ki je vanjo strmel in pri tem masturbiral. Policija se ni odzvala na njen klic, zato se je počutila osamljeno in ogroženo.

Število romarjev na Caminu, zlasti žensk, se je v zadnjih letih povečalo. Leta 2022 je pot prehodilo rekordnih 446.000 ljudi, od tega 53 odstotkov žensk. Kljub naraščajoči priljubljenosti je Marie Albert, novinarka in pisateljica, opozorila, da so tveganja, s katerimi se soočajo romarke, premalo obravnavana. Poudarila je, da je ob tovrstnih poteh pogosto tabu priznati, da romanje ni povsem varno.

V zadnjih letih so se zgodili tudi nekateri »hujši incidenti«, vključno z ugrabitvami in posilstvi. Leta 2015 je izginotje ameriške romarke Denise Thiem v Leonu sprožilo val pričevanj drugih romark o nadlegovanju. Leta 2021 je španska vlada začela varnostno kampanjo s 1600 informativnimi točkami, kjer lahko romarji v Galiciji v več jezikih dobijo informacije o tem, kako kontaktirati pristojne službe. Forum Camino de Santiago All Routes Group priporoča uporabo aplikacije AlertCops za neposreden stik s policijo in pri tem poudarja, da je pomembno preprečiti nepotrebno ustvarjanje panike.

Policija na Portugalskem je letos prejela pet prijav zaradi razkazovanja (ekshibicionizma) in na različnih poteh okrepila policijski nadzor. Tudi španska in francoska policija sta okrepili varnostne ukrepe, čeprav uradnih podatkov o nadlegovanju za zadnjih pet let ni na voljo.